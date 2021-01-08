В Норвегии скончался третий привитый от коронавируса

В Норвегии скончался третий человек, которому была сделана прививка от коронавирусной инфекции, сообщила главный врач коммуны Сула Пернилле Хегре Серенсен.

Скончавшимся оказался мужчина в возрасте 82 лет, вакцину ему ввели 5 января.

«Могу подтвердить, что умер пожилой постоялец больницы, имевший основные заболевания, незадолго до смерти ему была сделала прививка [от коронавируса]», — цитирует ее ТАСС в четверг, 7 января.

На данный момент специалисты выясняют, могла ли вакцина спровоцировать летальный исход.

В среду сообщалось о гибели двух постояльцев дома престарелых в Норвегии, которые также сделали прививку от коронавируса. Вакцинация с использованием препарата, произведенного американской компанией Pfizer и ее германским партнером BioNTech, началась в стране 27 декабря 2020 года.

4 января стало известно, что медработница в Португалии умерла спустя двое суток после вакцинации от коронавируса препаратом Pfizer/BioNTech. При этом женщина не жаловалась на свое состояние и появление каких-либо симптомов ни во время, ни после прививки.