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Пожилая женщина скончалась в Японии после прививки вакциной Pfizer

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В Японии пожилая женщина скончалась после прививки от коронавируса вакциной производства американской компании Pfizer. Об этом сообщатся во вторник, 2 марта, на сайте министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения страны.

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Уточняется, что 60-летняя женщина не имела заболеваний или аллергических реакций. Ее вакцинировали 26 февраля внутримышечным препаратом Comirnaty (производство Pfizer).

По предварительной информации, смерть наступила от субарахноидального кровоизлияния.

Эксперты планируют провести исследование, чтобы выяснить, была ли смерть пациентки связана непосредственно с вакцинацией.

Накануне сообщалось, что в Японии оказались непригодными к использованию свыше тысячи доз вакцины производства американской компании Pfizer из-за поломки рефрижератора, где они хранились.

В конце прошлого месяца японский аналитик Кадзухико Фудзи сравнил различные вакцины от коронавируса и признал эффективность российского препарата «Спутник V». Он напомнил, что эффективность этого препарата составляет 92%. Эксперт призвал рассмотреть задействование этого препарата в Японии в среднесрочной перспективе.

Помимо этого, 14 января стало известно, что в Норвегии 23 человека скончались после вакцинации препаратом Pfizer/BioNTech от COVID-19. Также 5 января сообщалось, что умерли два постояльца дома престарелых, сделавших прививку от коронавируса вакциной Pfizer/BioNTech.

15 января сообщалось, что бельгиец, получив прививку от коронавирусной инфекции, скончался через пять дней после вакцинации. Чтобы установить, была ли связь между вакцинацией и гибелью человека, проводится расследование.

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