Легким продвижением: «Спутник Лайт» поможет сократить смертность от ковида

Вакцина «Спутник Лайт» поможет сократить число тяжелых форм коронавирусной инфекции и летальных исходов, но действовать она будет не более полугода, отмечают опрошенные «Известиями» инфекционисты. Облегченная форма «Спутника V» позволит охватить вакцинацией большее число людей и будет востребована в странах со слаборазвитой системой здравоохранения, добавляют эксперты. В стартовавших международных клинических испытаниях вакцины «Спутник Лайт» от коронавирусной инфекции примут участие 6 тыс. человек: 3 тыс. россиян и столько же жителей Объединенных Арабских Эмиратов, сообщил 18 февраля мэр Москвы Сергей Собянин. В столице желающие принять участие в испытаниях смогут сделать это в десяти поликлиниках.

Один укол

«Сегодня мы начинаем международные клинические исследования вакцины «Спутник Лайт», — объявил 18 февраля мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

Новый препарат, разработанный в Институте имени Гамалеи, призван устранить основной недостаток классического «Спутника V» — наличие двух компонентов, вводимых пациенту с разницей в несколько недель , уточнил он.

Привиться вакциной «Спутник Лайт» смогут совершеннолетние граждане в десяти поликлиниках Москвы. Работа, которую начали в Москве, — это часть международных клинических исследований, в которых будут участвовать 6 тыс. человек: 3 тыс. россиян и столько же жителей Объединенных Арабских Эмиратов, сообщил столичный градоначальник.

Легким продвижением Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

По его словам, принять участие в этих исследованиях может любой совершеннолетний гражданин, который ранее не прививался вакциной «Спутник V», а также не имеет других противопоказаний. Все потенциальные участники испытаний пройдут медобследование. После вакцинации иммунитет начнет формироваться спустя неделю и должен достигнуть максимума через месяц.

— В основе нового препарата — те же самые специальные структуры (векторы-носители), что и в «Спутнике V». Вакцина не содержит самого коронавируса, а значит, заболеть им или заразить окружающих будет невозможно, — пояснил Сергей Собянин.

Ранее Минздрав России одобрил проведение третьего этапа клинических исследований однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». На сайте государственного реестра разрешений на проведение исследований ведомства в среду, 17 февраля, был опубликован перечень медицинских учреждений, где будут проводить испытания. В нем перечислены и столичные городские поликлиники: № 62, № 2, № 6, № 5, № 36, № 219, № 210, № 64, а также диагностический клинический центр № 1 и консультативно-диагностическая поликлиника № 121.

Иммунитет на полгода

При использовании широко применяющейся сейчас вакцины «Спутник V» есть определенные риски заболеть коронавирусом в период между введением первой и второй дозы — по независящим от действия препарата причинам , пояснил «Известиям» директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, кандидат медицинских наук, врач иммунолог-аллерголог-инфекционист Георгий Викулов.

Таких случаев мало, но они есть, отметил он. Кроме того, человек не застрахован от любых других болезней между первым и вторым введением вакцины, начиная от аллергии, заканчивая переломом.

По мнению инфекциониста, новая схема однократного введения поможет повысить интерес людей к вакцинации. Что приведет к более быстрому достижению образования коллективного иммунитета.

Легким продвижением Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Вакцина производства Института имени Гамалеи «Спутник V» подразумевает использование аденовирусных векторов, то есть носителей-поставщиков материала, на основе которого формируется иммунный ответ, напомнил доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н.И. Пирогова Иван Коновалов. По его словам, если у «Спутника V» два аденовирусных вектора, то «Спутник Лайт» содержит всего один компонент, что позволяет вакцинировать большее число людей и быстрее ее производить.

Однако, отмечает Иван Коновалов, предполагается, что иммуногенность этой вакцины будет чуть ниже, чем у «Спутника V». Тем не менее она будет давать значимый эффект в профилактике тяжелых форм болезни и ее осложнений, подчеркнул он.

Поддерживает коллегу врач-педиатр, инфекционист и вакцинолог, главный врач медцентра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков.

— Если у двухвекторной вакцины «Спутник V» эффективность больше 90%, то у лайт-формы она заявлена в 85%, хотя по факту, на мой взгляд, может быть ниже. Однако для того, чтобы препарат считался эффективным, достаточно и более 50%, — рассказал Евгений Тимаков.

Он подчеркнул, что иммунитет от одновекторных вакцин недолгий: не более полугода, ориентировочно 3–5 месяцев.

— Вакцина «Спутник Лайт» не будет спасать от заболевания и не будет иметь такого эпидемиологического значения, как «Спутник V», но защитит от летальных исходов и тяжелого течения болезни, — уверен инфекционист. По его словам, люди, которые привьются «Спутником Лайт», потом могут продолжить вакцинацию «Спутником V» для того, чтобы усилить иммунитет.

Шире круг

Такая вакцина может быть полезна для стран со слаборазвитой системой здравоохранения — она значительно дешевле, благодаря чему можно привить больше людей, повысив общую иммунизацию.

— Не будет госпитализаций и летальных исходов, а именно это и нужно большей части населения, — резюмировал Евгений Тимаков.

По словам Ивана Коновалова, вакцины с использованием аденовирусных векторов могут подойти и подросткам от 14 до 18 лет.

— Восприимчивость иммунной системы детей к разным по структуре вакцинам позволяет предполагать, что и векторный тип вакцин они будут переносить не хуже, чем взрослые. Через определенный промежуток времени, возможно, станет доступна вакцинация и детей более раннего возраста , — надеется инфекционист.

По его мнению, подростки в ряде случаев переносят коронавирусную инфекцию с неблагоприятными отсроченными последствиями в виде мультисистемного воспалительного синдрома, поэтому эта возрастная категория также должна быть защищена.

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Возможность создания лайт-вакцины в Центре имени Гамалеи начали рассматривать в декабре 2020 года. Так, 17 декабря президент Владимир Путин рассказал о том, что эта форма вакцины будет иметь меньшую эффективность, зато ею можно будет привить сразу десятки миллионов россиян. Позже, в январе 2021 года, Центр имени Гамалеи объявил о начале клинических испытаний вакцины «Спутник Лайт», которые продлятся до конца года. 17 февраля стало известно, что Минздрав одобрил проведение третьей фазы исследования вакцины.

«Известия» обратились к разработчику вакцины Центру имени Гамалеи с просьбой прокомментировать сроки третьей фазы клинических испытаний «Спутника Лайт» и рекомендации по нему для населения. Однако пресс-служба учреждения переадресовала запрос в Минздрав РФ.