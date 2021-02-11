Игла на опережение: страны ЕС всерьез задумались о закупке «Спутник V»

Несмотря на то, что «Спутник V» не входит в европейскую стратегию вакцинации, члены ЕС могут договариваться напрямую с разработчиками. Об этом «Известиям» сообщили в Еврокомиссии . После публикации в журнале The Lancet информации об эффективности российского препарата многие страны союза выразили надежду на его одобрение Европейским агентством лекарственных средств (EMA). Пока «Спутник V» включен лишь в список прошедших научную консультацию агентства. Однако некоторые представители государств ЕС задумываются о возможности самостоятельно одобрить вакцину, как это уже сделала Венгрия . Опрошенные «Известиями» европейские вирусологи уверены: эффективность препарата говорит о его больших шансах попасть в портфель вакцин ЕС.

Привиться невтерпеж

Несмотря на сравнения в западной прессе российской вакцины НИЦЭМ им. Гамалеи с запуском СССР первого спутника в космос, пока вопрос о ее одобрении в ЕС остается нерешенным. Публикация в журнале The Lancet заставила многие страны объединения высказаться за одобрение препарата. Но Европейское агентство лекарственных средств (EMA) поместило «Спутник V» только в список прошедших научную консультацию. Возможную дату одобрения вакцины в Европе называет пока лишь российская сторона. Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил о том, что «Спутник V» может быть одобрен к применению в ЕС в марте.

Игла на опережение Фото: REUTERS/Shamil Zhumatov

В то же время некоторые страны Евросоюза признали, что не против получить вакцину пораньше, как это уже сделала Венгрия. По данным чешского издания «Господаржске новины», глава правительства Чехии Андрей Бабиш отметил: «было бы хорошо подготовиться и предварительно сформировать запас российской вакцины еще до одобрения на уровне ЕС» . Местные СМИ сообщали 6 февраля о том, что эксперты чешского минздрава уже работают над поиском варианта, при котором разрешение на использование российской вакцины в стране обошлось бы без сертификации в ЕМА.

На встрече с сербским коллегой 10 февраля чешский премьер подчеркнул, что, по информации западных СМИ, благодаря российской и китайской вакцинам Сербия сейчас находится на втором месте в Европе после Великобритании по темпам прививочной кампании. Тем не менее, в тот же день Андрей Бабиш в своем обращении в Facebook сообщил, что Чехия не будет использовать «Спутник V», пока его не одобрит EMA, но надеется на это .

В Евросоюзе существует единая стратегия, согласно которой только после процедуры одобрения на уровне ЕМА препарат может попасть в портфель вакцин ЕС. Но как заявили «Известиям» в Еврокомиссии (ЕК), несмотря на то, что «Спутник V» не входит в европейскую стратегию вакцинации, члены ЕС могут договариваться напрямую с разработчиками .

— Напомню, когда комиссия вступила в переговоры о подписании предварительных соглашений о закупках, они велись не с правительством, а с компаниями, — подчеркнул на пресс-брифинге 10 февраля представитель ЕК Эрик Маммер.

Он также сообщил, что один из критериев отбора вакцины на одобрение — факт наличия производственных мощностей в ЕС .

Игла на опережение Фото: REUTERS/Agustin Marcarian

Как раз эту возможность хотел предоставить глава правительства Словакии Игор Матович , выступая на Словацком радио 6 февраля. Политик отметил, что «Спутник V» мог бы производиться на территории их страны, а Братислава направляла бы препарат в страны ЕС. Но пока это заявление осталось на уровне идеи.

Собрать портфель

Еще одной страной ЕС, в которой пытались продвинуть идею о закупке «Спутника V», оказалась Италия. О том, что Рим с высокой вероятностью будет использовать российскую вакцину для борьбы с COVID-19, заявил советник по здравоохранению итальянского региона Лацио Алессио Д’Амато . По его словам, «Спутник V» можно получить быстро, не тратя время на «бюрократические процедуры».

На запрос «Известий» о возможности соглашений с российским поставщиком в правительстве и Минздраве Италии не предоставили оперативный комментарий. Тем не менее опрошенные местные вирусологи дали исключительно положительный отзыв о препарате.

— Результаты, представленные в журнале The Lancet — многообещающие, несмотря на то, что это промежуточный анализ. Эффективность «Спутник V» выше по сравнению с другими препаратами , в которых используются вирусные векторы (британская AstraZeneca). Я думаю, что «Спутник V» может получить одобрение EMA и стать частью европейского портфеля, — заявил «Известиям» эпидемиолог Института фармакологических исследований имени Марио Негри Антонио Клавенна.

Его коллега, директор итальянского Института молекулярной генетики (IGM) и заведующий отделением вирусологии Джованни Мага отметил: это хорошая новость, что еще одна вакцина потенциально может быть включена в европейскую программу вакцинации .

Что касается прививочной кампании в Италии, Антонио Клавенна заявил, что в ближайшие недели стране предстоит столкнуться с серьезными проблемами в вопросе иммунизации пожилых и людей с хроническими заболеваниями, вакцинировать необходимое большинство получится только к лету.

Ранее комиссар по чрезвычайной ситуации COVID-19 Доменико Аркури сообщил, что 8 февраля компания Moderna поставит в Италию на 20% вакцин меньше, чем планировалось, и это вызывает тревогу.

Игла на опережение Фото: REUTERS/Eduard Korniyenko

В соседней Испании тоже ведется дискуссия о необходимости вести переговоры с поставщиком вакцин . Предприниматели в сфере здравоохранения муниципалитета Аспе попросили правительство начать диалог с фармацевтическими компаниями о прямой закупке вакцин, чтобы помочь умирающей без туристов экономике. Но что касается появления «Спутника V» в Испании, все будет зависеть от ЕС . В Минздраве страны «Известиям» заявили, что надо дождаться решения EMA.

— Результаты исследования вакцины «Спутник V», опубликованные в The Lancet — это многообещающие новости. Мы, в свою очередь, продолжаем вести обсуждения со всеми странами и производителями на самом высоком уровне, — заявили «Известиям» в европейском региональном бюро ВОЗ.

Тем не менее, пока многие страны Европы так и находятся в стадии ожидания отмашки от EMA. На опережение к данному моменту сыграла только Венгрия.