Препаратные переговоры: в западных странах растет интерес к вакцине «Спутник V»

После экспертной проверки российская сторона сможет запросить разрешение на продажу вакцины «Спутник V» в ЕС. Об этом «Известиям» сообщили в Европейском агентстве по лекарственным средствам (ЕМА). Недавняя публикация в научном журнале Lancet об эффективности российского препарата заставила европейских лидеров заговорить о ее применении на своей территории. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнули, что это возможно только после одобрения ЕМА. Тем не менее в минздраве ФРГ «Известиям» сообщили, что обмениваются с Россией информацией по вопросам разработки и одобрения вакцины уже сейчас. О том, что в случае признания ЕМА и Австрия рассмотрит возможность использования «Спутника V», заявили «Известиям» в минздраве страны.

Ковидный план

После того как 2 февраля авторитетный медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинического исследования российской вакцины «Спутник V», ряд европейских держав проявил свой интерес к ней. Согласно публикации, препарат НИЦЭМ имени Гамалеи эффективен на 91,6% уже «после введения первой дозы вакцины», что «особенно обнадеживает в эпоху стратегий экономии доз». Безопасность российского препарата подтверждается тем, что у испытуемых не наблюдались серьезные побочные эффекты. О том, что это «хорошие данные», первой из европейских лидеров заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«Мы всегда говорили, что будем сердечно приветствовать любого, кто запросит регистрацию от EMA. Я говорила об этом с российским президентом, мы видели сегодня хорошие данные по российской вакцине. Любая вакцина приветствуется в ЕC, но будут допущены лишь те, которые предоставят ЕМА необходимые данные», — заявила 2 января глава правительства в интервью телеканалу ARD.

Вслед за своей немецкой коллегой прокомментировал статью в The Lancet Эммануэль Макрон. В интервью телеканалу F1 лидер Пятой республики отметил: публикация указывает на высокую эффективность «Спутника V», однако подчеркнул, что во Франции ее не могут распространять, пока российский производитель не отправит разрешение о выходе на рынок европейским властям.

О том, что «Спутник V» может применяться в странах Евросоюза, если Россия обнародует все документы, связанные с препаратом, по данным западных СМИ из европейских дипломатических кругов, заявила 2 февраля и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

На запрос «Известий» о возможном одобрении вакцины в Еврокомиссии (ЕК) лишь сообщили, что ЕМА получило заявку на экспертную проверку «Спутника V» и только после этого можно будет запустить процесс по одобрению.

Несмотря на выдвинутые странами ЕС условия, стоит отметить, что статья в медицинском журнале все-таки развеяла былой скепсис. В августе 2020 года «Спутник V» стал первым зарегистрированным препаратом от COVID-19 в мире, но западные державы лишь заявили о поспешном решении России. Только Венгрия отважилась ее одобрить к концу года, за что на нее обрушился шквал критики.

ЕС принял единую стратегию вакцинации, согласно которой только после процедуры одобрения на уровне ЕМА препарат может попасть к населению стран союза, поэтому ведение переговоров с поставщиком напрямую не одобряется. В декабре Будапешт почти отказался от идеи сотрудничать с РФ, но вскоре в ЕС наступил кризис в связи с перебоями в поставках одобренной ЕМА вакцины Pfizer. Производитель сообщил в середине января, что временно сократит поставки препарата в ЕС в связи с необходимостью нарастить производственные мощности для более широкомасштабного выпуска — до 2 млн доз в год. Отчасти это подстегнуло некоторые страны объединения задуматься о новых партнерах. 3 января Венгрия все-таки получила первую партию «Спутник V», о чем заявил министр иностранных дел и внешней торговли страны Петер Сийярто в своем Facebook.

В середине января глава минздрава ФРГ Йенс Шпан, отвечая на вопрос о переносе открытия третьего центра вакцинации в Берлине, намекнул, что задержки в поставках коснулись всех стран, только не США. Уже 2 февраля министр заявил, что Германия рассматривает возможность приобретения российской и китайской вакцин, если они получат одобрение ЕС.

— Мы регулярно обмениваемся информацией с международными партнерами по вопросам разработки и одобрения вакцин, в том числе и с Россией, — заявил «Известиям» представитель пресс-службы минздрава ФРГ.

По его словам, российский институт Гамалеи и РФПИ уже проводили консультации по вакцине Sputnik V с представителями Института Пауля Эрлиха (PEI), который предлагает научные рекомендации разработчикам вакцин. Тем не менее на вопрос «Известий» о том, может ли благодаря этим контактам Германия вести диалог напрямую с российским поставщиком на предмет ее одобрения в ФРГ, в ведомстве заявили, что сотрудничество не может выходить за рамки рекомендаций.

Что вам еще надо

Другие страны реагировали на проблему с поставками от Pfizer чуть более эмоционально. Канцлер Австрии Себастьян Курц договорился 18 января вместе с Данией и Грецией о том, что они будут настаивать на одобрении ЕМА новой британской вакцины AstraZeneca, ведь «каждая неделя на счету». Что касается российской вакцины, в минздраве страны «Известиям» заявили, что не исключают ее появление у себя.

— Если в ЕС будут одобрены дополнительные вакцины, мы, конечно, внимательно изучим их использование в рамках австрийской стратегии вакцинации, — заявил в беседе с «Известиями» представитель ведомства.

Не против появления российской вакцины в ЕС и президент Чехии Милош Земан. Напомнив, что «Спутник V» уже применяют в Венгрии, в эфире радио Frekvence 1 политик заявил, что в случае необходимости будет готов обратиться «с просьбой о помощи» к России для борьбы с пандемией.

После публикации The Lancet о «Спутнике V» сменился тон по отношению к российскому препарату и в зарубежных СМИ. Исследователь из Института Вистара (Филадельфия) Ильдегунд Эртл заявил в Washington Post, что российская вакцина продемонстрировала высокий показатель безопасности, эффективность более 90% для всех возрастных групп, возможность хранения в холодильнике и низкую стоимость. «Что еще нам нужно?» — заключил ученый.

В статье испанской газеты ABC автор подчеркнул, что, учитывая нехватку вакцин из-за проблем с поставками и несоблюдения контрактов с некоторыми фармацевтическими компаниями, министр здравоохранения Каролина Дариас готова «открыть двери» Испании для российской вакцины.

В РФПИ ранее заявляли, что Россия могла бы предоставить Евросоюзу 100 млн доз «Спутника V» во II квартале 2021 года. 3 февраля глава фонда Кирилл Дмитриев заявил, что «Спутник V» могут одобрить к применению в ЕС в феврале — начале марта. В ЕМА «Известиям» подтвердили, что разработчик Sputnik V подал в агентство запрос на экспертную проверку (консультацию).

— EMA будет консультировать разработчика с учетом последних нормативных и научных рекомендаций. В качестве следующего шага он уже может подготовить заявку на получение разрешения на продажу, — подчеркнули в пресс-службе агентства.

По словам представителя ЕМА, две недели назад у них состоялась встреча с российским разработчиком для обсуждения плана развития и дальнейшего взаимодействия. Однако раскрывать подробности они отказались, так как это «конфиденциальная информация».