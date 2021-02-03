Укол совести: в ЕС разгораются скандалы вокруг вакцинации

С появлением первых вакцин мир обрел надежду на победу над коронавирусом. В России массовая всеобщая вакцинация началась 18 января, в странах Восточной Европы пока прививают в первую очередь медиков. И в некоторых из этих государств уже случились крупные скандалы, когда выяснялось, что прививку без очереди могли получить люди, к медицине отношения не имеющие. Это вызвало вполне понятный кризис доверия населения к властям. Подробности — в материале «Известий».

Цвет польской элиты

Власти Польши оштрафуют Варшавский медицинский университет на 250 тыс. злотых ($70 тыс.) за внеочередную вакцинацию от COVID-19 местных знаменитостей и политиков. По словам министра здравоохранения страны Адама Недзельского, данных людей намеренно «неверно заявили», записав как врачей, которые в первую очередь и должны получать прививку от коронавируса.

Предусмотрено, что в первую очередь препарат вводят представителям так называемой нулевой группы — врачам, персоналу больниц, сотрудникам домов социальной помощи и лечебно-оздоровительных учреждений. Также в эту группу были включены родители недоношенных детей. Следом за ними вакцинацию пройдут учителя, полицейские, пенсионеры и другие члены группы риска. Однако внезапно выяснилось, что раньше всех прививки получили евродепутат от Польши, бывший глава правительства Лешик Миллер и актриса Кристина Янда. Тревогу забили студенты Варшавского медицинского университета, возмущенные тем, что актеры и политики прививались вне очереди.

Укол совести Вакцинация медицинского персонала в Варшаве, Польша Фото: ТАСС/EPA/LESZEK SZYMANSKI

Ситуацию руководство университета объяснило получением лишних доз вакцины, которые, не примени их сразу, могли бы испортиться. Но глава Государственного управления материальных резервов страны Михал Кучмеровски опроверг эти слова, заверив, что никаких «дополнительных доз» не выделялось. Он подчеркнул, что вакцинация предназначена исключительно для медработников и других членов «нулевой группы». Правительству, дабы не растерять поддержку электората, пришлось выразить негодование. «Информация в СМИ об известных людях, в том числе о людях из мира культуры и политики, которые были вакцинированы вне очереди, — это настоящий скандал», — убежден премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Председатель Высшей медицинской палаты Польши Анджей Матыя подчеркнул, что недопустимо лечить одних за счет других. «Должно поступить четкое пояснение: кто, кого и каким путем вакцинировал, было ли это осуществлено под покровом ночи или нет, а может, этих людей использовали?» — сказал Матыя. По его словам, на сегодня самыми важными вопросами являются прозрачность и открытость процесса вакцинации, сохранение утвержденной ранее очередности.

Вскоре выяснилось, что людей, пожелавших воспользоваться своим положением для внеочередной вакцинации, оказалось значительно больше. Среди них — актер Анджей Северин (бывший муж Кристины Янды), их дочь Мария Северин, жена Лешика Меллера, певец Михал Байор, актеры Виктор Зборовский, Анна Цеслак, Ольгерд Лукашевич и Радослав Пазура, кинорежиссер Мариуш Вальтер, тележурналист, программный директор канала TVN Эдвард Мижшак, певица Магда Умер, сатирик Кшиштоф Матерна и другие. Также в польских СМИ появились сообщения, что и политики из правящей партии «Порядок и справедливость» тоже проходят на региональном уровне вакцинацию без очереди.

Укол совести Фото: ТАСС/EPA/Leszek Szymanski

В университете в свое оправдание заявили, что привили 18 знаменитостей, которые, мол, будут выступать «послами в кампании по вакцинации». Ректор университета Збигнев Гационг заявил, что была задумана акция «Давайте привьемся». По его словам, известные люди должны были сниматься в информационных роликах и призывать поляков делать прививки против коронавируса. Однако никаких фотографий или видео, которые бы подтверждали правоту его слов, представлено не было. В связи с этим в правительстве к доводам ректора отнеслись без понимания.

Расплодившиеся Усялисы

В соседней Литве разгорается схожий скандал. Там как минимум в четырех медицинских учреждениях прививки от коронавируса сделали лицам, которые на это пока не имели права. Например, выяснилось, что в городе Шилале вне установленного порядка прививку сделали владельцу частной медицинской фирмы Ambulansas Ричардасу Усялису, членам его семьи и другим людям, никак не попадавшим в первоочередной список. Мэр города Тадас Барткус рассказал, что он узнал об этом, получив жалобу по телефону. «Начали делать прививки от COVID-19 районным медикам, но прививок на всех не хватает, люди ждут своей очереди. А вот господа из Вильнюса не должны стоять в очереди. Вот руководители Ambulansas приезжают в Шилале со своими семьями и прививаются здесь, как будто избранные. Поинтересуйтесь, как могло случиться, что директор Ambulansas и его семья, приехавшие из Вильнюса, здесь делают прививки вместе с медперсоналом скорой помощи Шилале. С каких это пор они устроились на станцию скорой помощи в Шилале?» — поинтересовался звонивший.

Барткус признался, что был удивлен. Он связался с руководительницей местной районной больницы Йолантой Милашюнене. Там мэру сообщили, что в учреждении отсутствовал контроль над списком людей, которые должны быть привиты, а сотрудники «просто выполняли порученную нам работу». Также в больнице не смогли ответить на вопрос, значились ли в списке посторонние люди. В итоге таковой документ все же удалось раздобыть. «В списке есть люди, которые действительно работают на станции скорой помощи Шилале. Но нашел и неизвестные фамилии, например Ричардас Усялис. Кто он? Я не слышал, что такой человек работает в скорой помощи Шилале. Поинтересовался. Оказывается, Ричардас Усялис — генеральный директор ООО Ambulansas. А кто еще эти трое Усялисов в списке работников скорой помощи Шилале? С каких это пор все эти Усялисы работают в Шилале?» — возмутился мэр.

Укол совести Фото: Global Look Press/imago images.de/Tomas Markelevicius

В министерстве здравоохранения Литвы рассказали о штрафах для получивших вакцину от коронавируса вне очереди. «Литовцы, которые решились на вакцинацию, но привившиеся вне очереди, будут оштрафованы », — заявил министр здравоохранения Арунас Дулькис. «Если будет доказано, что, привив человека, нарушили действующий закон, вторую дозу люди получат, но обойдется это недешево», — сказал Дулькис журналистам. По его словам, в этом случае физических лиц ждет штраф в размере от €500 до €1500, а юридических — от €1500 до €6000.

Предприимчивое семейство Усялисов не одиноко. В одной из стоматологических клиник вне очереди прививали от коронавируса преподавателей Института стоматологии Вильнюсского университета, у которых нет трудового договора с клиникой. Минздрав уже начал расследование. Отреагировал и президент Литвы Гитанас Науседа отметивший, что требуется «четкая, подробная процедура вакцинации без интерпретации».

Воспользовались служебным положением

В конце января совет больницы эстонского города Валга принял решение снять с должности ее руководителя Маргуса Улста. Дело в том, что 60-летний Улст состоит в тартуском отделении международного Ротари-клуба, куда входят многие представители эстонской элиты — например, бывший премьер-министр Андрус Ансип, ректор Тартуского университета Тоомас Ассер, ректор Университета естественных наук Майт Клаассен, директор Эстонского национального музея Алар Карис, предприниматель Нейнар Сели, руководитель компании Tallink Пааво Ныгене, а также мэр Тарту, председатель совета Клиники Тартуского университета Урмас Клаас. В начале года члены клуба получили от Улста предложение получить вне очереди вакцину от коронавируса.

Укол совести Фото: Global Look Press/imago images.de/Konstantin Sednev

Самые активные члены клуба бросились записываться на вакцинацию. Однако владелец частной клиники Medita Кристо Аусмеэс, оказавшийся в числе адресатов, проявил честность — предал письмо гласности и сообщил о нем в соответствующие инстанции. Аусмеэс отметил, что Улст фактически выводит вакцину на черный рынок. Вечером 7 января информация поступила вице-канцлеру министерства социальных дел Марис Йессе, которая жестко пресекла самодеятельность главы больницы. «У руководителя Валгаской больницы не было права организовывать вакцинацию членов Ротари-клуба на основании собственного определения групп риска», — заявила Йессе.

Но случай оказался не единичным. Вскоре выяснилось, что Северо-Эстонская региональная больница предлагала возможность вакцинации членам совета этого учреждения, не являвшимся работниками «передовой». Представитель руководства учреждения Марика Приске (она же — канцлер эстонского министерства социальных дел), оправдываясь перед прессой, подтвердила, что ее действительно вакцинировали еще 5 января. Однако, по ее словам, при этом она поставила условие, чтобы ее вакцинировали шестой, то есть остаточной дозой вакцины из ампулы, и чтобы в больнице не было других претендентов на эту дозу.

По крайней мере представителей руководства больниц еще можно было рассматривать в качестве медицинского персонала. «Вопрос был в очередности. Вакцинация для членов совета должна начаться позже», — подтвердил министр здравоохранений Танель Кийк. Нечто подобное произошло и в больнице города Раквере, где представители руководства медучреждения воспользовались своим служебным положением, дабы вакцинироваться вне очереди.

Укол совести Фото: Global Look Press/imago images.de/Konstantin Sednev