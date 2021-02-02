ЕС-контроль: страны союза выборочно закрывают границы

ВОЗ не рекомендует применять широкие ограничения на поездки в европейском регионе. Об этом «Известиям» заявили в организации , отметив, что страны Европы могут закрывать границы при определенном риске, но не должны блокировать важные международные перевозки. В ЕС выпустили рекомендацию по ограничению необязательных поездок , и несколько стран объединения уже наложили серьезные запреты на передвижения граждан. Среди них — Франция, Германия, Чехия и Португалия. Другие члены союза, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, пытаются реанимировать туризм . В МИД Испании «Известиям» заявили, что правительство страны выступает против односторонних мер и хочет безопасной мобильности.

Высокий риск

Несмотря на затяжной карантин, ЕС снова ужесточает меры. В декабре европейцам обещали, что отсутствие полноценного рождественского праздника может быть восполнено послаблением мер в начале нового года. Однако сейчас в некоторых странах объединения речь уже идет о закрытии границ .

Еврокомиссия (ЕК) в конце января распорядилась обновить рекомендацию Евросовета о координации мер по передвижению в ЕС. В ЕК отметили, что ухудшение эпидемиологической ситуации вынуждает ограничить путешествия граждан и исключить необязательные поездки. Лидеры стран объединения договорились о создании «темно-красных зон» в Европе, то есть территорий с самым высоким показателем распространения инфекции. В отношении этих регионов могут вводиться меры по ограничению перемещений. При этом глава ЕК Урсула фон дер Ляйен подчеркивала, что полное закрытие границ, как это было весной, не предусмотрено.

ЕС-контроль Медицинский работник берет мазок у водителя автомобиля в центре быстрого тестирования на фоне пандемии коронавируса (COVID-19) в Кодерсдорфе Фото: REUTERS/Matthias Rietschel

Как пояснили «Известиям» в пресс-службе Еврокомиссии, необходимость ограничить необязательные поездки граждан обусловлена «появлением новых штаммов коронавируса и большого числа новых случаев во многих государствах». В то же время «мы обязаны избегать закрытия границ или глобальных запретов на поездки в пределах ЕС, чтобы обеспечивать бесперебойное функционирование единого рынка и цепочек поставок», добавили в ЕК.

Тем не менее некоторые жители Европы все-таки вернулись в прошлое. В минувшие выходные премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что 31 января вступает в силу запрет на необязательные поездки как для жителей Пятой республики за пределы ЕС, так и на въезд из стран, не входящих в объединение. С 30 января Германия ограничила въезд из государств, где COVID-19 и его новые штаммы бушуют особенно сильно. В этот список попали Великобритания, Ирландия, Португалия, Бразилия, Южная Африка, Лесото и Эсватини. По заявлению МИД ФРГ, запрет продлится до 17 февраля. С 30 января ограничили возможность попасть в страну и власти Чехии. Бельгия отменила необязательные путешествия до 1 марта . Главный аргумент для такого решения — новые штаммы родом из Великобритании, Южной Африки и Бразилии, которые, по некоторым оценкам вирусологов, более заразны.

В европейском региональном бюро ВОЗ «Известиям» заявили, что, несмотря на серьезность угрозы от новых мутаций вируса, они не рекомендуют применять широкие ограничения на поездки в пределах европейского региона.

— Действующий в ЕС механизм с «цветными зонами» — хороший пример повышения осведомленности граждан о рисках. Однако стоит избегать ненужного вмешательства в международные перевозки, важные поездки должны быть сохранены, — подчеркнули «Известиям» в пресс-службе ВОЗ.

ЕС-контроль Фото: Global Look Press/dpa/Armin Weigel

В организации также отметили, что они обновили рекомендации по оценке рисков, при которых страны могут принять решения о закрытии границ. По словам представителя пресс-службы ВОЗ, важно предоставить максимально полную информацию путешественникам (требования по тестированию и карантину по приезде, оценку эпидситуации в стране), чтобы они могли принять осознанное решение, отправляясь в путь.

Вопреки запретам

В отличие от других стран ЕС, которые стали усиливать контроль за границами, Португалия запретила въезд своим непосредственным соседям. 29 января глава МВД Португалии Эдуардо Кабрита объявил о закрытии сухопутных границ с Испанией как минимум на две недели в свете «стремительного роста» заболеваемости. 20 января Лиссабон зафиксировал рекордный прирост — за 24 часа коронавирус подтвердился у 14,6 тыс. человек. Хотя еще летом Португалия принимала туристов даже из стран, не входящих в Евросоюз, если там наблюдался относительно невысокий уровень заражений.

Сама Испания, которая в международном рейтинге по количеству заболевших по-прежнему из стран ЕС уступает лишь Франции, тем не менее не отпускает мечту реанимировать туризм . Как заявили «Известиям» в МИД страны, Испания надеется на прививочную кампанию как возможность облегчить трансграничную мобильность и выступает за признание национальных сертификатов вакцинации. В ведомстве подчеркнули, что продвигают эти идеи на уровне ЕС и ОЭСР, но пока никаких результатов нет.

ЕС-контроль Сотрудники национальной полиции Испании останавливают автомобили на контрольно-пропускном пункте на границе Туи–Валенса в Понтеведре, Галисия Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Marta Vazquez Rodriguez

— Европейские лидеры согласились сохранить границы открытыми, чтобы не нанести вред внутреннему рынку, но решили ограничить несущественные поездки. Наш премьер, в свою очередь, попросил коллег избегать односторонних мер. Испания хочет безопасного передвижения, — подчеркнул в беседе с «Известиями» представитель пресс-службы ведомства.

В Италии, которая была с самого начала сторонницей жесткого карантина, тем временем радуются послаблениям в сфере передвижений. С 1 февраля несколько провинций страны перешли в менее жесткую фазу карантина , несмотря на то что представители здравоохранения предупреждали о рискованности такого шага. Ни одна из них теперь не будет классифицирована как «красная зона», что освобождает население от ограничений по перемещению внутри региона. Тем не менее в отношении путешественников из стран, где родились новые штаммы, ограничения все-таки усиливаются. С 30 января до 15 февраля в Италии будет действовать запрет на въезд для всех, кто проживает или только побывал транзитом в Бразилии.

— Повременить с необязательными поездками в настоящих условиях — необходимая мера. Однако, на мой взгляд, решение полностью закрыть границы будет иметь мало смысла, поскольку вполне вероятно, что новые штаммы уже распространены в большинстве стран ЕС, — заявил «Известиям» эпидемиолог Института фармакологических исследований имени Марио Негри Антонио Клавенна.

ЕС-контроль Международный аэропорт Ниццы, Франция Фото: REUTERS/Eric Gaillard

И только зависящая во многом от туризма Греция ведет довольно независимую от ЕС политику в сфере передвижений. Въезд из ряда стран, не входящих в ЕС, в том числе из России, всё еще остается возможным . Но при условии предоставления отрицательного теста и соблюдения семидневной изоляции по прибытии.

Получается, что новые правила Еврокомиссии, с одной стороны, развязали руки странам, решившим жестко бороться с вирусом, но в то же время не запрещают правительствам других государств найти способы пустить к себе туристов из государств, которые даже не числятся в зеленом списке ЕС. И еще неизвестно, приведет эта разобщенность к новым вспышкам или к взаимным ограничениям.