ЕС-контроль: страны союза выборочно закрывают границы
ВОЗ не рекомендует применять широкие ограничения на поездки в европейском регионе. Об этом «Известиям» заявили в организации, отметив, что страны Европы могут закрывать границы при определенном риске, но не должны блокировать важные международные перевозки. В ЕС выпустили рекомендацию по ограничению необязательных поездок, и несколько стран объединения уже наложили серьезные запреты на передвижения граждан. Среди них — Франция, Германия, Чехия и Португалия. Другие члены союза, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, пытаются реанимировать туризм. В МИД Испании «Известиям» заявили, что правительство страны выступает против односторонних мер и хочет безопасной мобильности.
Высокий риск
Несмотря на затяжной карантин, ЕС снова ужесточает меры. В декабре европейцам обещали, что отсутствие полноценного рождественского праздника может быть восполнено послаблением мер в начале нового года. Однако сейчас в некоторых странах объединения речь уже идет о закрытии границ.
Еврокомиссия (ЕК) в конце января распорядилась обновить рекомендацию Евросовета о координации мер по передвижению в ЕС. В ЕК отметили, что ухудшение эпидемиологической ситуации вынуждает ограничить путешествия граждан и исключить необязательные поездки. Лидеры стран объединения договорились о создании «темно-красных зон» в Европе, то есть территорий с самым высоким показателем распространения инфекции. В отношении этих регионов могут вводиться меры по ограничению перемещений. При этом глава ЕК Урсула фон дер Ляйен подчеркивала, что полное закрытие границ, как это было весной, не предусмотрено.
Медицинский работник берет мазок у водителя автомобиля в центре быстрого тестирования на фоне пандемии коронавируса (COVID-19) в Кодерсдорфе
Как пояснили «Известиям» в пресс-службе Еврокомиссии, необходимость ограничить необязательные поездки граждан обусловлена «появлением новых штаммов коронавируса и большого числа новых случаев во многих государствах». В то же время «мы обязаны избегать закрытия границ или глобальных запретов на поездки в пределах ЕС, чтобы обеспечивать бесперебойное функционирование единого рынка и цепочек поставок», добавили в ЕК.
Тем не менее некоторые жители Европы все-таки вернулись в прошлое. В минувшие выходные премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что 31 января вступает в силу запрет на необязательные поездки как для жителей Пятой республики за пределы ЕС, так и на въезд из стран, не входящих в объединение. С 30 января Германия ограничила въезд из государств, где COVID-19 и его новые штаммы бушуют особенно сильно. В этот список попали Великобритания, Ирландия, Португалия, Бразилия, Южная Африка, Лесото и Эсватини. По заявлению МИД ФРГ, запрет продлится до 17 февраля. С 30 января ограничили возможность попасть в страну и власти Чехии. Бельгия отменила необязательные путешествия до 1 марта. Главный аргумент для такого решения — новые штаммы родом из Великобритании, Южной Африки и Бразилии, которые, по некоторым оценкам вирусологов, более заразны.
В европейском региональном бюро ВОЗ «Известиям» заявили, что, несмотря на серьезность угрозы от новых мутаций вируса, они не рекомендуют применять широкие ограничения на поездки в пределах европейского региона.
— Действующий в ЕС механизм с «цветными зонами» — хороший пример повышения осведомленности граждан о рисках. Однако стоит избегать ненужного вмешательства в международные перевозки, важные поездки должны быть сохранены, — подчеркнули «Известиям» в пресс-службе ВОЗ.
В организации также отметили, что они обновили рекомендации по оценке рисков, при которых страны могут принять решения о закрытии границ. По словам представителя пресс-службы ВОЗ, важно предоставить максимально полную информацию путешественникам (требования по тестированию и карантину по приезде, оценку эпидситуации в стране), чтобы они могли принять осознанное решение, отправляясь в путь.
Вопреки запретам
В отличие от других стран ЕС, которые стали усиливать контроль за границами, Португалия запретила въезд своим непосредственным соседям. 29 января глава МВД Португалии Эдуардо Кабрита объявил о закрытии сухопутных границ с Испанией как минимум на две недели в свете «стремительного роста» заболеваемости. 20 января Лиссабон зафиксировал рекордный прирост — за 24 часа коронавирус подтвердился у 14,6 тыс. человек. Хотя еще летом Португалия принимала туристов даже из стран, не входящих в Евросоюз, если там наблюдался относительно невысокий уровень заражений.
Сама Испания, которая в международном рейтинге по количеству заболевших по-прежнему из стран ЕС уступает лишь Франции, тем не менее не отпускает мечту реанимировать туризм. Как заявили «Известиям» в МИД страны, Испания надеется на прививочную кампанию как возможность облегчить трансграничную мобильность и выступает за признание национальных сертификатов вакцинации. В ведомстве подчеркнули, что продвигают эти идеи на уровне ЕС и ОЭСР, но пока никаких результатов нет.
Сотрудники национальной полиции Испании останавливают автомобили на контрольно-пропускном пункте на границе Туи–Валенса в Понтеведре, Галисия
— Европейские лидеры согласились сохранить границы открытыми, чтобы не нанести вред внутреннему рынку, но решили ограничить несущественные поездки. Наш премьер, в свою очередь, попросил коллег избегать односторонних мер. Испания хочет безопасного передвижения, — подчеркнул в беседе с «Известиями» представитель пресс-службы ведомства.
В Италии, которая была с самого начала сторонницей жесткого карантина, тем временем радуются послаблениям в сфере передвижений. С 1 февраля несколько провинций страны перешли в менее жесткую фазу карантина, несмотря на то что представители здравоохранения предупреждали о рискованности такого шага. Ни одна из них теперь не будет классифицирована как «красная зона», что освобождает население от ограничений по перемещению внутри региона. Тем не менее в отношении путешественников из стран, где родились новые штаммы, ограничения все-таки усиливаются. С 30 января до 15 февраля в Италии будет действовать запрет на въезд для всех, кто проживает или только побывал транзитом в Бразилии.
— Повременить с необязательными поездками в настоящих условиях — необходимая мера. Однако, на мой взгляд, решение полностью закрыть границы будет иметь мало смысла, поскольку вполне вероятно, что новые штаммы уже распространены в большинстве стран ЕС, — заявил «Известиям» эпидемиолог Института фармакологических исследований имени Марио Негри Антонио Клавенна.
Международный аэропорт Ниццы, Франция
И только зависящая во многом от туризма Греция ведет довольно независимую от ЕС политику в сфере передвижений. Въезд из ряда стран, не входящих в ЕС, в том числе из России, всё еще остается возможным. Но при условии предоставления отрицательного теста и соблюдения семидневной изоляции по прибытии.
Получается, что новые правила Еврокомиссии, с одной стороны, развязали руки странам, решившим жестко бороться с вирусом, но в то же время не запрещают правительствам других государств найти способы пустить к себе туристов из государств, которые даже не числятся в зеленом списке ЕС. И еще неизвестно, приведет эта разобщенность к новым вспышкам или к взаимным ограничениям.