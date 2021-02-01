Путеводная вакцина: иностранцев хотят возить в РФ на прививку от COVID

В туристической отрасли готовят проект «вакцинного туризма», выяснили «Известия». Разработку программы специальных чартерных рейсов для групп от 100 человек подтвердили в «Интуристе». Есть интерес и у других игроков рынка. Как минимум один туроператор отмечает высокий спрос на подобную услугу в регионах Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. Однако для запуска проекта предстоит решить многие правовые вопросы: например, визы в Россию пока не дают. Диалог с властями уже начался, говорят источники на рынке. Вирусологи считают, что «вакцинные» путешествия — хорошая идея, поскольку так Россия может стать мировым центром медицинского туризма. Прививки начали делать более чем в 50 странах мира. Но остается еще много мест, где нет вакцины от COVID-19 и неизвестно, когда она появится.

Вопреки и благодаря

От зарубежных партнеров приходит много вопросов об организации туров в Россию для вакцинации, рассказали в «Интуристе». В компании не уточнили, о каком количестве запросов речь, но отметили, что наибольший интерес проявляют жители Юго-Восточной и Южной Азии, а также Латинской Америки. Были запросы и из Европы, но их гораздо меньше. Из этических соображений в компании решили не уточнять, о каких именно странах речь.

Сейчас вакцинация началась в более чем 50 странах мира. Но осталось еще много государств, где прививку от COVID-19 не делают, а когда она появится, неизвестно. Отсутствие вакцины — главная причина, по которой жители той или иной страны желают прилететь за прививкой в Россию, отметили в «Интуристе». Но есть и другие причины: например, отсутствие выбора среди вакцин от COVID-19 на родине , добавили в компании.

Путеводная вакцина Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Высокий интерес партнеров и рядовых иностранных граждан в прохождении вакцинации именно российской вакциной говорит о высоком доверии в мире к нашей медицине, — сказал генеральный директор «Интуриста» Виктор Тополкараев.

Ответить на появившийся спрос «Интурист» готовится созданием программы специальных чартерных рейсов, в рамках которой в Россию будут прилетать целые группы иностранцев от 100 человек.

— Мы изучаем транспортную логистику по доставке иностранцев, заинтересованных в вакцинации, ведем переговоры с медицинскими учреждениями, готовыми провести вакцинацию и предоставить дальнейшее качественное сопровождение организованным группам иностранных граждан, работаем с отельными объектами, заинтересованными в долгосрочном размещении групп на не менее чем 25 ночей для прохождения двух этапов прививки, — рассказал Виктор Тополкараев.

«Известия» спросили о подобных планах другие туристические компании. В TUI отметили, что у них нет информации о цели приезда иностранцев, поскольку люди приобретают туры компании через агентства. В Pegas Touristik, Tez Tour, «Мос-Тур», «Розе ветров» и Svoy-TS на запрос «Известий» не ответили.

С 1 января 2021 года Россия открыта для въезда граждан из более 50 стран. В их числе Китай, Индия, Индонезия, Мексика, Малайзия и не только. Но чтобы пересечь границу, иностранцам необходимы электронные визы. Их выдача приостановлена на неопределенный срок с марта 2020 года. Без визы сегодня разрешен въезд только для высококвалифицированных специалистов из других стран и их семей.

Путеводная вакцина Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

С 1 февраля Россия откроется для стран Евразийского экономического союза: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия. Граждане этих регионов смогут въезжать в Россию через территории Армении и Белоруссии при наличии отрицательного анализа на COVID-19.

Час V

Отрасль уже обсуждает возможность «вакцинных туров» с регуляторами, рассказали источники «Известий» на рынке. В частности, о намерениях «Интуриста» знают в Ростуризме. Неформально создание новой услуги уже обсуждают с профильными ассоциациями, сказали собеседники издания.

— Главная задача — понять, хватает ли доз вакцины. Если их недостаточно для россиян, то ни о какой вакцинации туристов речи и быть не может. Выяснением этого вопроса, насколько я знаю, занимается Ростуризм , — сообщил источник.

Выбор бизнеса пал прежде всего на «Спутник V» потому, что производство именно этого препарата на сегодня налажено лучше всего. В Минздраве не ответили на вопросы «Известий» о ресурсах производства препарата и их отношении к идее туристического бизнеса. В Роспотребнадзоре «Известиям» сказали, что обсуждение потенциального въезда иностранцев за прививкой находится в компетенции Федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Там на момент публикации не ответили.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин подтвердил «Известиям», что знает об инициативе «Интуриста», но комментировать процесс ее обсуждения с властями не стал.

В Ростуризме не ответили на запрос. Источник, близкий к ведомству, сказал, что в курсе обсуждения новой услуги участниками рынка.

Пока непонятно, когда программа может быть запущена. В «Интуристе» сказали, что ждут урегулирования всех правовых вопросов и разрешения правительства.

Путеводная вакцина Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Необходимо провести работу по определению правового статуса таких туристов и возможности проведения вакцинации иностранным гражданам, — объяснил Виктор Тополкараев.

Развивать в России «вакцинный» туризм — хорошая идея, считает руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог Павел Волчков. По его словам, сейчас в стране выпускается 1,5 млн доз вакцины. В следующем месяце их количество вырастет до 3 млн или даже 6 млн, сказал эксперт.

— Это очень хорошая траектория масштабирования. И чтобы обеспечить всех россиян вакциной, и чтобы вывести ее на мировой рынок, и чтобы обеспечить препаратом тех, кто приедет в Россию с помощью компаний, которые включатся в историю с «вакцинным туризмом», — сказал ученый.

Россия может стать центром вакцинации, предположил Павел Волчков. В будущем вероятно, туризм коснется и других медицинских направлений , добавил он.

Выездная вакцинация не будет мимолетным трендом, который забудется через пару месяцев после его начала, считают в «Интуристе». Услуга может быть востребована достаточно долго, полагают в компании.

— Как минимум потому, что действие вакцины временно. Для профилактики заболевания потребуется повторная процедура, — отметили в «Интуристе».

Россия — не единственная страна, к которой иностранцы проявляют интерес как к источнику вакцины от COVID-19. В декабре англоязычные СМИ писали, что некоторые индийские турагентства получали запросы на туры в Великобританию за прививкой. Как минимум одна компания — EaseMyTrip — планировала начать продажу трехдневных туров для состоятельных индийцев. Однако туроператор ждал большей ясности от правительства Великобритании.

В январе 2021 года появились сообщения, что запросы от иностранцев поступают во Флориду — один из первых американских штатов, где начали вакцинацию. Как минимум одному жителю Аргентины удалось договориться с местными властями и привести для прививки свою 80-летнюю мать.