Ближе к Дели: что даcт российской вакцине «прописка» в Индии
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» будет зарегистрирована в Индии уже через пару недель, и ее развертывание в стране после этого займет считаные дни. Об этом «Известиям» рассказал посол Индии в России Венкатеш Варма. В общей сложности на территории республики планируют произвести около 300 млн доз российского препарата, и в будущем он будет доступен для экспорта как в Россию, так и в третьи страны. На фоне высокого мирового доверия к производимым в Индии лекарствам и активной кампании Нью-Дели по поставкам вакцин против COVID-19 на международный рынок совместное производство там российского препарата обещает упрочить узнаваемость «Спутника V» во всем регионе Южной Азии.
На верном пути
Клинические испытания «Спутника V», за продвижение которого отвечает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), начались в Индии 1 декабря и на данный момент успешно прошли две первые фазы.
— Через пару недель завершатся все испытания. И как только «Спутник» пройдет регистрацию, вакцинация им будет очень быстро развернута. Уверен, что препарат, произведенный в Индии совместно с Россией, будет играть очень важную роль в процессе вакцинации в нашей стране, — сказал «Известиям» посол Индии в России Венкатеш Варма, к слову, на днях сам привившийся первой дозой российской разработки.
В общей сложности контракт, заключенный РФПИ с индийским фармакологическим гигантом Dr. Reddy’s, предусматривает ежегодное производство 300 млн доз российской вакцины. При этом она будет предназначена не только для внутреннего потребления, но и на экспорт как в саму Россию, так и в третьи страны, добавил индийский дипломат.
Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев говорил, что в Индии имеется свыше пяти площадок для производства отечественной вакцины от коронавируса для зарубежных поставок. Однако на просьбу «Известий» пояснить, кому и в каком количестве будут распределены будущие дозы сделанного в Индии «Спутника V», в пресс-службе РФПИ заметили, что не могут пока раскрыть детали поставок.
В российском посольстве в Индии «Известиям» сказали, что внимательно следят за реализацией договоренностей между РФПИ и местными партнерами по проведению завершающей стадии клинических испытаний препарата и его дальнейшему производству.
— Насколько нам известно, российская наработка пользуется здесь признанием как за счет хороших результатов клинических испытаний, так и в силу того, что наш препарат очень эффективен, более доступен, прост в хранении и транспортировке. Российский препарат «Спутник V» занял надежное, прочное место в долгосрочном планировании правительства Индии, 16 января запустившего масштабную вакцинацию населения страны, — заметил в беседе с «Известиями» посол РФ в Индии Николай Кудашев.
Правильный выбор
Выбор Индии в качестве места для производства «Спутника V» вполне логичен. Страна является крупнейшим производителем вакцин, занимающим 60% мирового рынка: совокупная мощность нескольких ведущих индийских производителей различных вакцин достигает 8,2 млрд доз в год, из которых порядка 1,5 млрд идет на экспорт в 150 стран мира. На индийские вакцины неизменно приходится и большая часть закупок со стороны Всемирной организации здравоохранения, Фонда Гейтса и Глобального альянса по вакцинам и иммунизации.
При этом в случае с коронавирусом Индия постаралась максимально разнообразить корзину своих вакцин против COVID-19, начав как разработки собственных кандидатов, так и совместное производство с ведущими иностранными компаниями и институтами, включая и сотрудничество с НИЦЭМ имени Гамалеи. 2 января власти страны дали разрешение на использование в Индии двух вакцин — разработанной совместно AstraZeneca, институтом Оксфорда и индийским Serum Institute, получившей в стране имя Covishield, а также Covaxin — «детище» национальной фармкомпании Bharat Biotech.
Менее двух недель назад в 1,3-миллиардной Индии началась кампания вакцинации, которая к августу должна покрыть около 300 млн человек. Через считаные дни после начала прививания собственного населения Нью-Дели развернул и масштабную кампанию по бесплатным поставкам сделанной в Индии британской вакцины AstraZeneca соседним странам. Миллионы доз Covishield в коробках с надписью «Пусть все будут свободны от болезни» ушли на Мальдивы, в Непал, Бутан, Камбоджу, Мьянму, Маврикий и на Сейшельские острова. В ближайшее время вакцины поступят на Шри-Ланку и в Афганистан. Первые коммерческие поставки сделанной в Индии вакцины были отправлены также в Бразилию и Марокко и законтрактованы ЮАР и Саудовской Аравией. В общей сложности, заявили недавно в Нью-Дели, интерес к получению производимых в Индии вакцин против COVID-19 выразили 92 страны.
Вакцинная геополитика
На фоне неофициальной гонки вакцин в мире стремительное продвижение индийцев на этом направлении не обошлось без геополитики. Согласно дружному хору индийских СМИ, вакцинная дипломатия Нью-Дели, окрещенная властями #VaccineMaitri, то есть «Вакцинная дружба», подняла глобальный авторитет Индии, позволяя дать отпор в регионе Южной Азии давнему сопернику Китаю.
— Индия имеет гораздо большие возможности по разработке и производству вакцин и репутацию, чем Китай. 47 индийских препаратов были предварительно одобрены ВОЗ по сравнению с пятью китайскими. И поставки миллионов доз в страны Азии, Африки и Латинской Америки, безусловно, укрепят имидж Индии как вакцинной сверхдержавы в мире, — сказал «Известиям» декан Джиндальской школы международных отношений (индийский штат Харьяна) Срирам Сандар Чаулиа.
По его словам, в последние десятилетия вакцины и лекарства индийского производства сыграли ключевую роль в преодолении ряда смертельных заболеваний в Африке, таких как менингит и ВИЧ/СПИД, и потому доверие к вакцинам из Индии в развивающихся странах довольно высоко.
И это не только дает Нью-Дели уникальную позицию в гонке вакцин против COVID-19, но и обещает неплохие «дивиденды» для России.
— Безусловно, связь с индийскими производителями вакцин поможет повысить узнаваемость российского «Спутника V». И поскольку контроль качества и объем производства препарата в Индии довольно высоки, России следует стремиться заключить контракты с большим количеством индийских компаний для производства максимального числа партий «Спутника V», которые также считаются надежными из-за связи с Индией, — пояснил Срирам Сандар Чаулиа.
Разумеется, международный интерес к российской вакцине был огромен и до планов ее производства в Индии. Такие страны, как Боливия, Алжир, Венесуэла, Парагвай, Венгрия, Иран, ОАЭ, Туркмения и Пакистан, уже зарегистрировали «Спутник V» в своих странах. А Белоруссия, Аргентина и Сербия даже начали вакцинацию ею населения. Но и дальнейшее продвижение нашего препарата на южноазиатские рынки будет нелишним.