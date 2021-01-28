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Ближе к Дели: что даcт российской вакцине «прописка» в Индии

«Спутник V» будет доступен для экспорта в Россию и в третьи страны
Фото: REUTERS
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Ближе к Дели: что даcт российской вакцине «прописка» в Индии
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2021-01-27 08:46:57
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Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» будет зарегистрирована в Индии уже через пару недель, и ее развертывание в стране после этого займет считаные дни. Об этом «Известиям» рассказал посол Индии в России Венкатеш Варма. В общей сложности на территории республики планируют произвести около 300 млн доз российского препарата, и в будущем он будет доступен для экспорта как в Россию, так и в третьи страны. На фоне высокого мирового доверия к производимым в Индии лекарствам и активной кампании Нью-Дели по поставкам вакцин против COVID-19 на международный рынок совместное производство там российского препарата обещает упрочить узнаваемость «Спутника V» во всем регионе Южной Азии.

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На верном пути

Клинические испытания «Спутника V», за продвижение которого отвечает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), начались в Индии 1 декабря и на данный момент успешно прошли две первые фазы.

— Через пару недель завершатся все испытания. И как только «Спутник» пройдет регистрацию, вакцинация им будет очень быстро развернута. Уверен, что препарат, произведенный в Индии совместно с Россией, будет играть очень важную роль в процессе вакцинации в нашей стране, — сказал «Известиям» посол Индии в России Венкатеш Варма, к слову, на днях сам привившийся первой дозой российской разработки.

В общей сложности контракт, заключенный РФПИ с индийским фармакологическим гигантом Dr. Reddy’s, предусматривает ежегодное производство 300 млн доз российской вакцины. При этом она будет предназначена не только для внутреннего потребления, но и на экспорт как в саму Россию, так и в третьи страны, добавил индийский дипломат.

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Женщина идет мимо плаката с призывом к вакцинации от Covid-19
Фото: REUTERS/Francis Mascarenhas

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев говорил, что в Индии имеется свыше пяти площадок для производства отечественной вакцины от коронавируса для зарубежных поставок. Однако на просьбу «Известий» пояснить, кому и в каком количестве будут распределены будущие дозы сделанного в Индии «Спутника V», в пресс-службе РФПИ заметили, что не могут пока раскрыть детали поставок.

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В российском посольстве в Индии «Известиям» сказали, что внимательно следят за реализацией договоренностей между РФПИ и местными партнерами по проведению завершающей стадии клинических испытаний препарата и его дальнейшему производству.

— Насколько нам известно, российская наработка пользуется здесь признанием как за счет хороших результатов клинических испытаний, так и в силу того, что наш препарат очень эффективен, более доступен, прост в хранении и транспортировке. Российский препарат «Спутник V» занял надежное, прочное место в долгосрочном планировании правительства Индии, 16 января запустившего масштабную вакцинацию населения страны, — заметил в беседе с «Известиями» посол РФ в Индии Николай Кудашев.

Правильный выбор

Выбор Индии в качестве места для производства «Спутника V» вполне логичен. Страна является крупнейшим производителем вакцин, занимающим 60% мирового рынка: совокупная мощность нескольких ведущих индийских производителей различных вакцин достигает 8,2 млрд доз в год, из которых порядка 1,5 млрд идет на экспорт в 150 стран мира. На индийские вакцины неизменно приходится и большая часть закупок со стороны Всемирной организации здравоохранения, Фонда Гейтса и Глобального альянса по вакцинам и иммунизации.

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Индийская женщина прививается вакциной от Covid-19
Фото: REUTERS/Danish Siddiqui
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При этом в случае с коронавирусом Индия постаралась максимально разнообразить корзину своих вакцин против COVID-19, начав как разработки собственных кандидатов, так и совместное производство с ведущими иностранными компаниями и институтами, включая и сотрудничество с НИЦЭМ имени Гамалеи. 2 января власти страны дали разрешение на использование в Индии двух вакцин — разработанной совместно AstraZeneca, институтом Оксфорда и индийским Serum Institute, получившей в стране имя Covishield, а также Covaxin — «детище» национальной фармкомпании Bharat Biotech.

Менее двух недель назад в 1,3-миллиардной Индии началась кампания вакцинации, которая к августу должна покрыть около 300 млн человек. Через считаные дни после начала прививания собственного населения Нью-Дели развернул и масштабную кампанию по бесплатным поставкам сделанной в Индии британской вакцины AstraZeneca соседним странам. Миллионы доз Covishield в коробках с надписью «Пусть все будут свободны от болезни» ушли на Мальдивы, в Непал, Бутан, Камбоджу, Мьянму, Маврикий и на Сейшельские острова. В ближайшее время вакцины поступят на Шри-Ланку и в Афганистан. Первые коммерческие поставки сделанной в Индии вакцины были отправлены также в Бразилию и Марокко и законтрактованы ЮАР и Саудовской Аравией. В общей сложности, заявили недавно в Нью-Дели, интерес к получению производимых в Индии вакцин против COVID-19 выразили 92 страны.

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Вакцинная геополитика

На фоне неофициальной гонки вакцин в мире стремительное продвижение индийцев на этом направлении не обошлось без геополитики. Согласно дружному хору индийских СМИ, вакцинная дипломатия Нью-Дели, окрещенная властями #VaccineMaitri, то есть «Вакцинная дружба», подняла глобальный авторитет Индии, позволяя дать отпор в регионе Южной Азии давнему сопернику Китаю.

Индия имеет гораздо большие возможности по разработке и производству вакцин и репутацию, чем Китай. 47 индийских препаратов были предварительно одобрены ВОЗ по сравнению с пятью китайскими. И поставки миллионов доз в страны Азии, Африки и Латинской Америки, безусловно, укрепят имидж Индии как вакцинной сверхдержавы в мире, — сказал «Известиям» декан Джиндальской школы международных отношений (индийский штат Харьяна) Срирам Сандар Чаулиа.

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Мужчина дезинфицирует специальную машину для перевозки вакцины
Фото: REUTERS/Danish Siddiqui
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По его словам, в последние десятилетия вакцины и лекарства индийского производства сыграли ключевую роль в преодолении ряда смертельных заболеваний в Африке, таких как менингит и ВИЧ/СПИД, и потому доверие к вакцинам из Индии в развивающихся странах довольно высоко.

И это не только дает Нью-Дели уникальную позицию в гонке вакцин против COVID-19, но и обещает неплохие «дивиденды» для России.

— Безусловно, связь с индийскими производителями вакцин поможет повысить узнаваемость российского «Спутника V». И поскольку контроль качества и объем производства препарата в Индии довольно высоки, России следует стремиться заключить контракты с большим количеством индийских компаний для производства максимального числа партий «Спутника V», которые также считаются надежными из-за связи с Индией, — пояснил Срирам Сандар Чаулиа.

Разумеется, международный интерес к российской вакцине был огромен и до планов ее производства в Индии. Такие страны, как Боливия, Алжир, Венесуэла, Парагвай, Венгрия, Иран, ОАЭ, Туркмения и Пакистан, уже зарегистрировали «Спутник V» в своих странах. А Белоруссия, Аргентина и Сербия даже начали вакцинацию ею населения. Но и дальнейшее продвижение нашего препарата на южноазиатские рынки будет нелишним.

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