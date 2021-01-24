Успеть до весны: когда вакцинация сможет остановить эпидемию COVID-19

Суточный показатель заболеваемости COVID-19 в России за последние две недели снизился более чем на тысячу человек (с 22 851 случая 10 января до 21 127 в воскресенье, 24 января). По словам вирусологов, чтобы значительно уменьшить число инфицированных, к лету в стране должно быть примерно 32 млн привитых. Опрошенные «Известиями» эксперты связывают положительную динамику с ростом популяционного иммунитета, расширением программ вакцинации, а также влиянием принятых ограничительных мер в праздники. Основательного снижения прироста заболевших специалисты ждут к маю. Массовая иммунизация широких слоев населения идет уже неделю. Однако не все регионы сразу смогли подключиться к программе — некоторые к ней только начали присоединяться.

Неравномерный спад

В целом по России с 14 января идет постепенное снижение ежедневного количества инфицированных COVID-19: с почти 25 тыс. до 21 тыс. На воскресенье, 24 января, в стране зарегистрировали 21 127 заболевших.

Но по субъектам ситуация различается. Например, в Москве в последние пять дней фиксируют не более 3,5 тыс. заболевших, тогда как в первых числах января их было от 4 тыс. до 5 тыс., а на 14-е число пришелся пик — 5893, следует из данных оперштаба РФ. На 24 января в столице выявили 3069 случаев, то есть улучшение обстановки весьма ощутимо.

А вот в Санкт-Петербурге ситуация меняется мало: в последние две недели там фиксируют около 3 тыс. случаев. Кривая суточной заболеваемости в Подмосковье в этот же период идет скачкообразно: пик зафиксирован 17 января (1426 случаев), минимум — 20 января (994). Но в обоих регионах, занимающих второе и третье места в списке антилидеров по заболеваемости, статистика января позитивнее, чем декабрьская.

Успеть до весны Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Каждый регион функционирует в своем карантинном режиме, поэтому и ситуация может варьироваться, отметил руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

— На текущее эпидемиологическое состояние влияет несколько факторов: количество переболевших, уровень и объемы вакцинации, совокупность карантинных мероприятий, — подчеркнул специалист. — Москва раньше остальных субъектов столкнулась с COVID-19, поэтому и коллективный иммунитет в ней выше. Помимо этого объем вакцинации в столице превышает средний показатель по другим регионам. И наконец, то, что мы наблюдаем сейчас некоторое снижение числа новых случаев по всей стране, это отложенный результат ограничительных мер, введенных еще до праздников.

В связи с улучшением ситуации мэр города Сергей Собянин принял решение с 22 января снять некоторые ограничения — в частности, это коснулось режима работы колледжей, спортшкол и детских досуговых учреждений.

— Из-за того, что смягчили часть ограничений, сейчас стоит ожидать незначительного увеличения числа выявляемых случаев, потому что вырастет количество социальных контактов, — отметил Павел Волчков.

Тем не менее специалист убежден, что к маю должно произойти основательное снижение прироста инфицированных. Это связано с тем, что будет расти число переболевших и вакцинированных.

— Чтобы кардинально изменить ситуацию, нужно за эти четыре месяца провакцинировать примерно 32 млн человек, — считает эксперт.

Массовый укол

Вот уже неделю в России проходит программа массовой вакцинации. С 20 января открылись первые шесть мобильных прививочных пунктов в Москве. А центр в ГУМе принимает пациентов с 18 января. Всего же, по последним данным, в Москве привилось свыше 220 тыс. человек. Об этом в своем блоге 21 января сообщил Сергей Собянин.

Программа запущена и в регионах. В Подмосковье, например, 23 января, в первый день работы мобильной поликлиники в Домодедове, от коронавируса привилось более 200 человек, сообщил минздрав Московской области в одной из социальных сетей. Также вакцинация проходила в субботу, 23 января, в городском парке «Елочки». А в воскресенье, 24 января, с 10:00 до 14:00 прививку можно было сделать на площади 30-летия Победы Домодедова, сообщается на сайте регионального правительства.

Успеть до весны Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Стартовала массовая вакцинация и в Краснодарском крае. Там 21 января открылись первые мобильные пункты рядом с торговым центром «Красная площадь» и на главной городской площади. За первые два часа работы пунктов иммунизацию прошли 20 человек. Всего же прививку сделало около 16 тыс. человек, сообщается на сайте местного оперштаба. Кроме мобильных пунктов сделать укол от ковида можно в 97 поликлиниках области.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, страна была готова к переходу к более широкой вакцинации населения с 18 января. Но некоторые регионы не успели подготовиться. Так, только с понедельника, 25 января, должна начаться массовая вакцинация и в Челябинске: до конца февраля туда завезут более 152 тыс. доз вакцины, сообщает пресс-служба местного минздрава на своем сайте. Всего же в области привили 11 тыс. человек.

В субботу, 23 января, крупную партию вакцины — 65 тыс. доз — доставили для массовой вакцинации и в Северную столицу, сообщает пресс-служба правительства со ссылкой на слова губернатора Александра Беглова.

Сейчас в городе работают 70 прививочных пунктов. По последним данным, в регионе от коронавируса привилось уже более 30 тыс. человек. Сейчас для расширения программы вакцинации власти Санкт-Петербурга обсуждают вопрос использования пространства «Ленэкспо» в качестве мобильного пункта. Также в городе на Неве до конца января планируют открыть 30 дополнительных прививочных центров.

Некоторые регионы могли недополучить достаточное количество вакцин для старта массовой кампании, отметил член комитета Госдумы по охране здоровья доктор медицинских наук Борис Менделевич.

— Мощностей, необходимых для того, чтобы прививать в таких масштабах, пока в России нет. Минпромторг обещает, что темпы будут наращиваться и мы будем производить до 10 млн вакцин в месяц, — сообщил депутат. — К тому же необходимо наладить логистику. Зачастую на этом этапе процесс стопорится во многих регионах. Потому что они могут не успевать в такие сжатые сроки наладить развертывание пунктов вакцинации, создать информационную кампанию и провести медицинский осмотр большого количества людей.

Успеть до весны Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Тем не менее уже с 18 января в некоторых регионах появилась возможность записаться на вакцинацию от COVID-19 через портал госуслуг. А с 31 января эта опция станет доступна для всех . Об этом на брифинге сказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Если вакцинация пойдет по нарастающей, то это может переломить ситуацию с пандемией, считает Павел Волчков.

— Одно дело, когда в месяц прививают по 1,5 млн человек — это недостаточное количество. Если в феврале будет 5 млн, в марте — 10 млн и так далее, то удастся снизить заболеваемость до тысячи человек в сутки по стране , — отметил эксперт.

Без паспортов

В субботу, 23 января, вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что правительство не поддерживает идею введения обязательных ковид-паспортов для россиян. Она назвала недопустимым, чтобы международные «паспорта вакцинации» ограничивали передвижение людей.

«На сегодняшний день, на мой взгляд, очевидно: не все страны могут предоставить возможность вакцинации, не все страны располагают тем арсеналом, который имеет, например, Россия. И любого рода паспорта ограничивают международное передвижение людей, что, на наш взгляд, является сейчас недопустимым», — заявила замглавы правительства в интервью программе «Вести в субботу».

Успеть до весны Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Как рассказали «Известиям» в ВОЗ, учитывая ограниченные поставки вакцины, организация в настоящее время не поддерживает специфические усилия по вакцинации лиц, совершающих поездки за границу.

— Вопрос паспорта вакцинации против COVID-19 сейчас активно обсуждается во многих странах, и тема международного сертификата вакцинации включена в повестку дня комитета по чрезвычайным ситуациям ММСП, — отметили в ВОЗ.