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Никаких контактов: COVID-19 вновь закрывает страны

Причина — медленный темп вакцинации и быстрое расползание новых штаммов вируса
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/ Stephen Lock
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Никаких контактов: COVID-19 вновь закрывает страны
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2021-01-25 14:17:13
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Число заболевших коронавирусом в мире вплотную приблизилось к 100 млн человек. На фоне нестихающей пандемии Израиль с 25 января на две недели полностью закрыл страну для полетов, США вернули ограничения на приезд для граждан ЕС и еще ряда государств. Во Франции заявили о весьма вероятном третьем локдауне, хотя побороть недовольство населения новыми ограничениями будет непросто. Например, в Нидерландах, которые сидят на карантине до начала февраля, новости о введении еще и комендантского часа встретили беспорядками. Даже почти победивший коронавирус Китай не обходится без новых рестрикций в целях побороть «рецидив». При этом многие страны уже начали кампании по вакцинации, но пока ее темп не успевает за скоростью новых заражений.

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Израиль

К 20 января свыше 2,3 млн граждан Израиля прошли первую вакцинацию от COVID-19, еще 600 тыс. получили вторую дозу. Уже к концу этого месяца страна, население которой сидит уже на третьем локдауне, готовилась установить мировой рекорд по иммунизации. И, по логике, пойти по пути смягчения действующих ограничений. Но на практике всё оказалось наоборот: показатель заболеваемости остался на прежнем высоком уровне — во многом из-за распространения британского штамма вируса, на который пришлось до 40% новых случаев. И с 25 января еврейское государство решило, по выражению премьера Биньямина Нетаньяху, «герметично запечатать страну», на две недели закрыв аэропорт Бен Гурион и впервые в истории отказав евреям иммигрировать в Израиль, если «это не вопрос жизни или смерти».

Никаких контактов
Пустые стойки регистрации в аэропорту Израиля Бен Гурион

Пустые стойки регистрации в аэропорту Израиля Бен Гурион

Фото: Global Look Press/Xinhua/Gil Cohen Magen

— Я думаю, что это должно было быть сделано гораздо раньше — до того, как все варианты COVID проникли в Израиль, — сказала «Известиям» 41-летняя жительница Тель-Авива Яаара Шарон. — Но проблема и в другом: процесс вакцинации идет очень хорошо в светских частях Израиля, а вот ультрарелигиозные популяции и арабское население от прививок отказывается. И исходя из своих политических интересов накануне выборов, Биби (так в Израиле зовут премьера. — «Известия») этому не противостоит. Пока в светском секторе мы сидим под третьим карантином и у нас закрыты школы, ультраортодоксы делают всё что хотят. Это очень неприятно.

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Франция

Малоприятное развитие ситуации грозит и Франции. На днях в целях остановить проникновение в Пятую республику новых штаммов вируса власти обязали предъявлять отрицательный результат ПЦР-тестов всех прибывающих из других стран Евросоюза, тогда как ранее это требование касалось лишь граждан не входящих в ЕС государств. При этом правительство загодя предупредило население о большой вероятности третьего локдауна, если действующие меры, включая общенациональный ежедневный комендантский час с 18:00, окажутся недостаточными.

Нидерланды

Между тем в Нидерландах, которые с середины декабря живут в условиях закрытых школ, ресторанов и непродуктовых магазинов, новые ужесточения обернулись протестами. 24 января, на следующий же день после решения парламента ввести в стране еще и комендантский час с 9 вечера до 4:30 утра, митингующие подожгли центр по тестированию в городе Урк и устроили погромы в Амстердаме и южном городе Эйндховен, забросав полицию камнями. Стражи порядка, по определению министра юстиции, ответили «оправданно жестко» — слезоточивым газом и водометами, а также арестом десятков человек.

Никаких контактов
Поджог во время акции протеста в Амстердаме

Поджог во время акции протеста в Амстердаме

Фото: REUTERS/Eva Plevier

Италия

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В Италии возмутителями спокойствия отчасти оказались сами чиновники. Как рассказал «Известиям» эпидемиолог Института фармакологических исследований имени Марио Негри Антонио Клавенна, в ближайшие 18 месяцев власти ожидали поступления 200 млн доз шести различных препаратов и уже к весне этого года планировали увеличить число центров вакцинации до 1,5 тыс. Но с этими планами пришлось притормозить: на прошлой неделе Pfizer сообщила о временном замедлении поставок в Европу, чтобы внести изменения в производство, а AstraZeneca сократила партии своей вакцины в ЕС на 60% из-за проблем с выпуском. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте счел задержки с поставками препаратов неприемлемыми и нарушающими контрактные обязательства, добавив, что страна подаст на обе компании в суд.

Япония

Схожие проблемы с задержками поставок могут стать актуальными и для Японии, договорившейся о покупке 314 млн доз у Pfizer, Moderna и AstraZeneca и начинающей первый этап вакцинации в феврале. Уже к июню, до старта летней Олимпиады, Токио планировал привить от коронавируса 75% населения. Однако из-за проблем с развертыванием вакцин в других странах эксперты британской исследовательской фирмы Airfinity выразили опасения, что Pfizer, на вакцины которой опирается весь первоначальный план прививок в Японии, может «отыграть» назад до 100 млн доз для использования в США.

Никаких контактов
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

Ситуация в Японии между тем не самая радужная: с ноября число заболевших только росло, вынудив власти ввести в начале января режим чрезвычайной ситуации в десятках префектур, включая Токио. Лишь к 24 января ситуация относительно стабилизировалась: число новых заболеваний впервые за 20 дней упало ниже отметки в 4 тыс. человек.

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США

В США, давно выбившихся в антилидеры по числу заболевших COVID-19, количество инфицированных превысило 25 млн человек (это четверть всех случаев в мире). И уже 25 января новый президент Джо Байден без особых раздумий восстановил ограничения на поездки в страну для граждан Евросоюза, Великобритании, Ирландии, Бразилии и ЮАР. Однако и при новом главе Белого дома нашлись недовольные — правда, не столько ограничениями, сколько медленным темпом вакцинации. Ко дню инаугурации Байдена, 20 января, государственные и местные органы власти получили 36 млн доз вакцин от Pfizer и Moderna, однако поставить прививки успели на тот момент лишь 16,5 млн человек. При этом, как показало моделирование Колумбийского университета, в США вакцинация не станет панацеей от дальнейшего расползания вируса, и социальная дистанция, защитные маски и другие меры предосторожности должны сохраняться до конца июля «в самом оптимистичном случае».

Китай

Не всё слава богу оказалось и в Китае, который, как казалось еще недавно, практически изжил коронавирус. 24 января общее число подтвержденных случаев заболевания за сутки достигло 124, притом что с середины января сразу несколько городов провинций Цзилинь и Хэбэй оперативно посадили на карантин после первых случаев COVID-19. Повышенные меры безопасности тут же вернулись и в другие города, включая Пекин.

Никаких контактов
Провинция Хэбэй в Китае
Фото: Global Look Press/Xinhua/Zhu Xudong

— Школьников распустили на каникулы раньше срока, и не исключено, что их потом ждет дистанционка. Школа при российском посольстве в КНР, например, уже ввела дистанционное обучение до 1 марта. Университеты также продлили каникулы, причем каждый ввел собственный график, чтобы студенты не пересекались между собой, — рассказал «Известиям» живущий в Пекине российский предприниматель Семен. — Жилые компаунды снова перешли на систему пропусков, хоть и не повсеместно, а вот проверка температуры и кодов здоровья восстановилась везде — даже появилась при посадке в такси, чего весной не было.

Но главное, власти КНР запретили путешествия на Новый год по лунному календарю, даже невзирая на планы привить к его началу в середине февраля порядка 50 млн человек.

Новая Зеландия

До последнего оптимизм преобладал разве что в Новой Зеландии — страна умудрилась прожить без единого заболевания коронавирусом целых два месяца. Однако 24 января и здесь обнаружился новый случай, да такой, что стоил нескольких. 56-летняя женщина, прибывшая в страну под Новый год после четырех месяцев в Европе, отсидевшая в изоляции две недели и вышедшая «на свободу» с отрицательными тестами на COVID, в реальности оказалась инфицирована южноафриканским штаммом. Но к тому моменту, как это обнаружили, она успела проехаться по 30 разным локациям в стране. На этот единственный пока случай отреагировали даже в соседней Австралии, объявив о решении повременить с возобновлением туристического сообщения с новозеландцами.

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