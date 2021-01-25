Никаких контактов: COVID-19 вновь закрывает страны

Число заболевших коронавирусом в мире вплотную приблизилось к 100 млн человек. На фоне нестихающей пандемии Израиль с 25 января на две недели полностью закрыл страну для полетов, США вернули ограничения на приезд для граждан ЕС и еще ряда государств. Во Франции заявили о весьма вероятном третьем локдауне , хотя побороть недовольство населения новыми ограничениями будет непросто. Например, в Нидерландах, которые сидят на карантине до начала февраля, новости о введении еще и комендантского часа встретили беспорядками . Даже почти победивший коронавирус Китай не обходится без новых рестрикций в целях побороть «рецидив» . При этом многие страны уже начали кампании по вакцинации, но пока ее темп не успевает за скоростью новых заражений.

Израиль

К 20 января свыше 2,3 млн граждан Израиля прошли первую вакцинацию от COVID-19, еще 600 тыс. получили вторую дозу. Уже к концу этого месяца страна, население которой сидит уже на третьем локдауне, готовилась установить мировой рекорд по иммунизации . И, по логике, пойти по пути смягчения действующих ограничений. Но на практике всё оказалось наоборот: показатель заболеваемости остался на прежнем высоком уровне — во многом из-за распространения британского штамма вируса, на который пришлось до 40% новых случаев. И с 25 января еврейское государство решило, по выражению премьера Биньямина Нетаньяху, «герметично запечатать страну» , на две недели закрыв аэропорт Бен Гурион и впервые в истории отказав евреям иммигрировать в Израиль, если «это не вопрос жизни или смерти».

Никаких контактов Пустые стойки регистрации в аэропорту Израиля Бен Гурион Фото: Global Look Press/Xinhua/Gil Cohen Magen

— Я думаю, что это должно было быть сделано гораздо раньше — до того, как все варианты COVID проникли в Израиль, — сказала «Известиям» 41-летняя жительница Тель-Авива Яаара Шарон. — Но проблема и в другом: процесс вакцинации идет очень хорошо в светских частях Израиля, а вот ультрарелигиозные популяции и арабское население от прививок отказывается. И исходя из своих политических интересов накануне выборов, Биби (так в Израиле зовут премьера. — «Известия») этому не противостоит. Пока в светском секторе мы сидим под третьим карантином и у нас закрыты школы, ультраортодоксы делают всё что хотят. Это очень неприятно.

Франция

Малоприятное развитие ситуации грозит и Франции. На днях в целях остановить проникновение в Пятую республику новых штаммов вируса власти обязали предъявлять отрицательный результат ПЦР-тестов всех прибывающих из других стран Евросоюза , тогда как ранее это требование касалось лишь граждан не входящих в ЕС государств. При этом правительство загодя предупредило население о большой вероятности третьего локдауна , если действующие меры, включая общенациональный ежедневный комендантский час с 18:00, окажутся недостаточными.

Нидерланды

Между тем в Нидерландах, которые с середины декабря живут в условиях закрытых школ, ресторанов и непродуктовых магазинов, новые ужесточения обернулись протестами . 24 января, на следующий же день после решения парламента ввести в стране еще и комендантский час с 9 вечера до 4:30 утра, митингующие подожгли центр по тестированию в городе Урк и устроили погромы в Амстердаме и южном городе Эйндховен, забросав полицию камнями. Стражи порядка, по определению министра юстиции, ответили «оправданно жестко» — слезоточивым газом и водометами, а также арестом десятков человек.

Никаких контактов Поджог во время акции протеста в Амстердаме Фото: REUTERS/Eva Plevier

Италия

В Италии возмутителями спокойствия отчасти оказались сами чиновники. Как рассказал «Известиям» эпидемиолог Института фармакологических исследований имени Марио Негри Антонио Клавенна, в ближайшие 18 месяцев власти ожидали поступления 200 млн доз шести различных препаратов и уже к весне этого года планировали увеличить число центров вакцинации до 1,5 тыс. Но с этими планами пришлось притормозить : на прошлой неделе Pfizer сообщила о временном замедлении поставок в Европу, чтобы внести изменения в производство, а AstraZeneca сократила партии своей вакцины в ЕС на 60% из-за проблем с выпуском. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте счел задержки с поставками препаратов неприемлемыми и нарушающими контрактные обязательства, добавив, что страна подаст на обе компании в суд.

Япония

Схожие проблемы с задержками поставок могут стать актуальными и для Японии, договорившейся о покупке 314 млн доз у Pfizer, Moderna и AstraZeneca и начинающей первый этап вакцинации в феврале. Уже к июню, до старта летней Олимпиады, Токио планировал привить от коронавируса 75% населения. Однако из-за проблем с развертыванием вакцин в других странах эксперты британской исследовательской фирмы Airfinity выразили опасения, что Pfizer, на вакцины которой опирается весь первоначальный план прививок в Японии, может «отыграть» назад до 100 млн доз для использования в США.

Никаких контактов Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

Ситуация в Японии между тем не самая радужная: с ноября число заболевших только росло, вынудив власти ввести в начале января режим чрезвычайной ситуации в десятках префектур, включая Токио. Лишь к 24 января ситуация относительно стабилизировалась: число новых заболеваний впервые за 20 дней упало ниже отметки в 4 тыс. человек.

США

В США, давно выбившихся в антилидеры по числу заболевших COVID-19, количество инфицированных превысило 25 млн человек (это четверть всех случаев в мире). И уже 25 января новый президент Джо Байден без особых раздумий восстановил ограничения на поездки в страну для граждан Евросоюза, Великобритании, Ирландии, Бразилии и ЮАР . Однако и при новом главе Белого дома нашлись недовольные — правда, не столько ограничениями, сколько медленным темпом вакцинации. Ко дню инаугурации Байдена, 20 января, государственные и местные органы власти получили 36 млн доз вакцин от Pfizer и Moderna, однако поставить прививки успели на тот момент лишь 16,5 млн человек. При этом, как показало моделирование Колумбийского университета, в США вакцинация не станет панацеей от дальнейшего расползания вируса, и социальная дистанция, защитные маски и другие меры предосторожности должны сохраняться до конца июля «в самом оптимистичном случае» .

Китай

Не всё слава богу оказалось и в Китае, который, как казалось еще недавно, практически изжил коронавирус. 24 января общее число подтвержденных случаев заболевания за сутки достигло 124, притом что с середины января сразу несколько городов провинций Цзилинь и Хэбэй оперативно посадили на карантин после первых случаев COVID-19 . Повышенные меры безопасности тут же вернулись и в другие города, включая Пекин.

Никаких контактов Фото: Global Look Press/Xinhua/Zhu Xudong

— Школьников распустили на каникулы раньше срока, и не исключено, что их потом ждет дистанционка. Школа при российском посольстве в КНР, например, уже ввела дистанционное обучение до 1 марта. Университеты также продлили каникулы, причем каждый ввел собственный график, чтобы студенты не пересекались между собой, — рассказал «Известиям» живущий в Пекине российский предприниматель Семен. — Жилые компаунды снова перешли на систему пропусков, хоть и не повсеместно, а вот проверка температуры и кодов здоровья восстановилась везде — даже появилась при посадке в такси, чего весной не было.

Но главное, власти КНР запретили путешествия на Новый год по лунному календарю , даже невзирая на планы привить к его началу в середине февраля порядка 50 млн человек.

Новая Зеландия