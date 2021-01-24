Дни прикрытых дверей: ЕС усиливает контроль за внутренними границами

Евросоюзу еще предстоит прояснить вопрос о защите личных данных в случае введения паспортов вакцинации. Об этом «Известиям» заявили в Европарламенте. Тем временем распространение новых штаммов COVID-19 заставило ЕС приостановить внутренние «необязательные поездки». Речь не идет о закрытии границ, но теперь в отношении «темно-красных зон» (стран Союза с высоким показателем распространения вируса) могут вводиться меры по ограничению перемещений. При этом некоторые члены объединения уже самостоятельно усиливают пограничный контроль со своими соседями. В федеральной канцелярии Австрии «Известиям» подтвердили, что прекратили работу нескольких погранпунктов с Чехией и Словакией, чтобы улучшить систему тестирования на остальных.

Красная карта

Британский штамм коронавируса уже блуждает по многим странам Европы. Учитывая его скорость распространения, страны ЕС приняли решение усилить контроль за перемещениями граждан внутри объединения. Теперь, как заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель на саммите Евросовета 21 января, в отношении «необязательных поездок» должны быть предусмотрены ограничения.

Речи о закрытии внутренних границ, как это было прошлой весной, нет. Как раз этого ЕС пытается избежать, чтобы не нарушить экономическое развитие. Тем не менее лидеры стран объединения договорились о создании «темно-красных зон» в Европе, то есть территорий с самым высоким показателем распространения инфекции. Как отметила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в отношении этих зон могут вводиться меры по ограничению перемещений.

Дни прикрытых дверей Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Maule/Fotogramma

— От лиц, прибывающих из темно-красных зон, могут потребовать пройти тест перед отъездом, а также пройти карантин по прибытии в пределах ЕС. Из-за очень серьезной ситуации все второстепенные поездки должны быть запрещены как внутри страны, так и, конечно, за границу, — заявила политик по итогам видеоконференции.

И Урсула фон дер Ляйен, и Шарль Мишель предупредили, что ужесточение ограничений на поездки может быть введено в течение нескольких дней, если усилия по сдерживанию распространения вируса не увенчаются успехом.

— Нам нужны дальнейшая координация мер на европейском уровне и своевременная массовая вакцинация населения. Отсутствие этих двух элементов снижает уверенность людей в безопасности поездок, что создает еще большую нагрузку на транспортный и туристический секторы, которые уже серьезно пострадали от пандемии, — заявил «Известиям» депутат Европарламента от Греции Димитриос Пападимулис.

Некоторые страны ЕС вовсе настаивали на полном прекращении необязательных поездок с целью туризма, например премьер-министр Бельгии Александр Де Кро, который заявил в эфире VRT, что «малейшая вспышка может снова поднять цифры». Канцлер Германии Ангела Меркель не исключила введения пограничного контроля. На пресс-конференции перед саммитом она также говорила о необходимости единого подхода в борьбе с COVID в ЕС, но подчеркнула, что недопустимо, если «страна, в которой заболеваемость, возможно, в два раза выше, чем в Германии, открывает все магазины, когда в ФРГ они еще закрыты». Канцлер заявила, что уже ведутся переговоры по этому поводу с Чехией и запланированы со Швейцарией.

Дни прикрытых дверей Фото: Global Look Press/Frank Hoermann

Тем временем Австрия уже закрыла нескольких пограничных пунктов с Чехией и Словакией.

— В свете рисков, связанных с новыми штаммами вируса, на следующем саммите будут обсуждаться новые ограничения на внутренние поездки в ЕС. Действительно, мы уже закрыли некоторые пограничные пункты, но оставили открытыми более крупные, чтобы внедрять там эффективные системы тестирования, — заявили «Известиям» в ведомстве федерального канцлера Себастьяна Курца.

В МИД страны на запрос «Известий» сообщили, что они поддерживают решение ЕС и уже выпустили предупреждения, связанные с COVID-19, о необязательных поездках почти для всех стран мира.

Франция тоже выступает за «медицинские проверки» на внутренних границах ЕС. Теперь, чтобы посетить Пятую республику даже европейцам нужно предоставить результат ПЦР-теста, сделанный не позднее чем за три дня до приезда.

Не до путешествий

Что касается глобального возобновления туризма благодаря паспортам вакцинации, ЕС пока смотрит на это со скепсисом. Урсула фон дер Ляйен напомнила, что очень важно рассмотреть вопрос о соблюдении прав тех граждан, у которых нет доступа к вакцине или есть законные основания для отказа от нее.

— Видеоконференция лидеров ЕС показала, что необходимо детальнее обсудить возможное введение паспортов вакцинации. Еще предстоит прояснить вопрос о необходимости защиты личных данных. Кроме того, пока мы не добьемся вакцинации подавляющего большинства населения, такие документы будут полезны лишь в области медицины, — заявил «Известиям» депутат Европарламента Димитриос Пападимулис.

Дни прикрытых дверей Фото: Global Look Press/Xinhua/Zheng Huansong

В ВОЗ на вопрос «Известий» о целесообразности применения таких паспортов в ближайшей перспективе сообщили, что в настоящее время они изучают, как можно вести общий учет сертификатов в электронном виде. Однако спешить с их введением в организации не рекомендуют.

— Учитывая, что влияние вакцин на сокращение передачи вируса пока неизвестно, а их доступность в настоящее время слишком ограничена, ВОЗ рекомендовала странам не требовать доказательства вакцинации от прибывающих путешественников, — заявили в пресс-службе организации.

Тем временем зарубежные вирусологи также подчеркивают обеспокоенность в связи с появлением новых штаммов COVID и видят необходимость в усилении мер контроля за передвижением граждан как внутри Евросоюза, так и вне.

Дни прикрытых дверей Фото: Global Look Press/Florian Gaertner/photothek.net

— На мой взгляд, необходимо усилить надзор, чтобы выявлять внезапные аномальные вспышки заболеваемости, которые могут указывать на присутствие более заразных штаммов вируса. Вариант из Великобритании уже пересек границы ЕС, поэтому закрытие или хотя бы контроль границ сейчас не кажется бессмысленной мерой, — заявил в беседе с «Известиям» директор итальянского Института молекулярной генетики (IGM) и заведующий отделением вирусологии Джованни Мага.

Эпидемиолог Института фармакологических исследований имени Марио Негри Антонио Клавенна также подчеркнул в беседе с «Известиями», что в условиях неконтролируемой пандемии и риска появления более заразных штаммов рекомендация не отправляться в необязательные поездки необходима.