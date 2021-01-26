Третий не лишний: как новая вакцина изменит борьбу с коронавирусом

Третья вакцина против COVID-19 — от Центра имени Чумакова — поступит в гражданский оборот в ближайшие месяцы . Об этом премьер-министр Михаил Мишустин сообщил на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом. Разнообразие препаратов позволит учесть индивидуальные особенности прививающихся и подстраховать имеющиеся вакцины , заявили опрошенные «Известиями» политики и ученые. В ходе совещания глава кабмина обратил внимание на разные темпы вакцинации в регионах , но подчеркнул, что постепенно эпидемиологическая ситуация в стране улучшается. 26 января Михаил Мишустин также провел встречи с премьер-министром Белоруссии и секретарем генсовета партии «Единая Россия».

Новый препарат

Минздрав РФ получил документы для регистрации вакцины «КовиВак» от Центра имени Чумакова, сообщил Михаил Мишустин на заседании.

— Это уже третья разработка наших ученых, и в ближайшие месяцы она тоже выйдет в гражданский оборот. Всё это позволит расширить вакцинацию, сделать ее более доступной, а значит, защитить еще больше людей от коронавируса , — пояснил глава кабмина.

Третий не лишний Председатель правительства РФ Михаил Мишустин Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Он также отметил, что пока имеющихся доз лекарств хватает не везде, а темпы вакцинации в каждом регионе различаются. «Где-то всё идет, как запланировано, а где-то образуются очереди», — добавил премьер-министр.

Михаил Мишустин сообщил, что сейчас используется в основном «Спутник V» (разработана НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ), однако уже в следующем месяце страна перейдет к масштабному выпуску вакцины «ЭпиВакКорона» (разработка центра «Вектор» Роспотребнадзора). По словам главы кабмина, на производство второго препарата правительство уже выделило 2 млрд рублей .

Разнообразие вакцин против коронавируса позволит учесть индивидуальные особенности каждого человека, полагает первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.

— Каждый человек имеет свои биологические особенности. Хорошо, что теперь у него есть возможность выбирать ту или иную вакцину. С учетом возрастных, географических особенностей жизни в нашей стране, наличие выбора — всегда хорошо , — сказал «Известиям» парламентарий.

Третий не лишний Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Получение и использование новых препаратов позволит быстрее победить коронавирус, а также подстраховать уже имеющиеся вакцины, рассказал «Известиям» доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Аграновский.

— С помощью новой вакцины мы подстраховываемся. Например, кто-то использовал «Спутник V» и спустя какое-то время антитела упали. Время прошло и нужно перевакцинироваться, тогда уже пригодится, например, препарат от Центра имени Чумакова . Он не связан со «Спутником» и его аденовирусной платформой. Некоторым из-за особенностей по здоровью аденовирусная платформа «Спутника» может не подойти, — отметил ученый.

Ранее «Известия» писали о том, чем различаются «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Количество уже провакцинированных свидетельствует об интересе россиян к препаратам, а потому ставит необходимость увеличения объемов производства лекарств, отметила в разговоре с «Известиями» глава комитета Совфеда по социальной политике Инна Святенко.

— На сегодняшний день необходимо обеспечить каждого гражданина возможностью сделать прививку от новой коронавирусной инфекции. И количество поставивших вакцину говорит о том, что масштабы по ее производству следует наращивать , — добавила сенатор.

Дополнительные средства

На заседании премьер-министр отметил и меры правительства по поддержке социальных работников , задействованных в помощи больным COVID-19.

— Дополнительно выделено свыше 9 млрд рублей на предоставление им специальных выплат в первом полугодии. Они должны быть оперативно доведены до получателей. Прошу профильные ведомства этот вопрос также держать на контроле , — призвал глава правительства.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России постепенно стабилизируется, в связи с чем начался постепенный возврат медицинских организаций к обычному режиму оказания помощи пациентам, в том числе и с неинфекционными заболеваниями. Он также добавил, что за последние 10 дней количество пунктов вакцинации увеличилось в два раза по регионам и составило 2711. Выявились и лидеры среди субъектов, добавил министр.

Третий не лишний Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Это Красноярский и Пермский края, Белгородская, Волгоградская области, Калининград, Кировская, Курганская, Оренбургская области и ряд других, — перечислил глава Минздрава.

Михаил Мурашко сообщил, что пациенты, перенесшие коронавирусную инфекцию, на протяжении 7–8 месяцев сохраняют стойкий иммунитет . В целом эпидситуация продолжает стабилизироваться, подтвердила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, за последние четыре недели почти на 17% уменьшилось общее число госпитализированных. Также регистрируется снижение количества инфицированных среди работников здравоохранения, образования, промышленных предприятий и госслужащих, отметила глава Роспотребнадзора.

Премьер-министр РФ в этот же день провел встречу со своим белорусским коллегой Романом Головченко . Михаил Мишустин отметил, что Белоруссия занимает первое место среди экономических партнеров России на пространстве СНГ. Однако он подчеркнул, что из-за пандемии наблюдалось сокращение в торговле.

— Наша совместная задача — возобновить рост товарооборота в текущем году и преодолеть все негативные последствия коронавируса, который так или иначе повлиял на наши экономики, — добавил глава кабмина.

Третий не лишний Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Особо он отметил совместные меры по борьбе с коронавирусом . В соответствии с решением президентов России и Белоруссии в республике создается совместное производство вакцины против COVID-19.