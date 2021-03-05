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К концу марта прирост заболеваемости COVID-19 может упасть до 0,1%

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Если вакцинация будет успешной, есть шанс, что подъема заболеваемости в России не будет, сообщил «Известиям» завкафедрой математического моделирования энергетических систем СПбГУ, руководитель Центра интеллектуальной логистики СПбГУ Виктор Захаров.

В прогнозах эксперт предлагает ориентироваться на процентный прирост выявленных случаев заболевания COVID-19. Пока его значения, начиная от дат выхода на глобальные пики заболеваемости, имеют устойчивую тенденцию убывания. В России значение процентного прироста 1,02%, зарегистрированное 24 декабря, опустилось к 3 февраля до 0,42%, а в Москве — с 1,08% до 0,17%.

— Россия сможет выйти на уровень процентного прироста 0,1% в конце второй декады марта, Москва — в ее начале, — рассказал Виктор Захаров.

Самое лучшее, что каждый из нас может сделать, чтобы способствовать дальнейшему подавлению эпидемии, это сделать прививку, подытожил эксперт.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Ковидный бой: к концу марта прирост заболеваемости может упасть до 0,1%

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