Ковидный бой: к концу марта прирост заболеваемости может упасть до 0,1%

Ровно год назад, 5 марта 2020 года, Москва ввела режим повышенной готовности к эпидемии, хотя счет больных новым коронавирусом тогда шел на единицы. За год в столице зарегистрировали почти миллион (более 985 тыс.) заболевших. А в целом по стране заразились 4 290 135 человек. Пандемия унесла жизни 87 823 из них. И хотя пики заболеваемости пройдены, говорить о победе над инфекцией рано. Эксперты предупреждают, что весной возможен подъем заболеваемости на фоне того, что регионы один за другим начали снимать ограничения и даже разрешили масленичные гуляния. Избежать негативного сценария поможет только активная массовая вакцинация. Тогда уже к концу марта прирост заболеваемости может практически обнулиться, прогнозируют специалисты. А если к лету удастся привить 30-35 млн человек, то в августе счет заболевших в сутки будет идти не на сотни, а на единицы.

Оборона Москвы

Первый случай заболевания COVID-19 в столице был подтвержден 2 марта 2020 года у москвича, вернувшегося из Италии. Через три дня в столице ввели режим повышенной готовности для городских служб — амбулаторного и стационарного звеньев здравоохранения, городского хозяйства, транспорта. 25 марта на режим домашней самоизоляции отправили 1,9 млн пожилых и хронически больных москвичей. С 30 марта этот порядок распространился на всех жителей Москвы независимо от возраста. В общественных местах установили социальную дистанцию — не менее 1,5 метров.

Дальнейшее ужесточение противоэпидемических мер происходило стремительно: 25 марта Владимир Путин в обращении к народу объявил с 28 марта по 5 апреля первую нерабочую неделю в стране в связи с пандемией. Во втором обращении к гражданам 2 апреля президент сообщил о продлении нерабочих дней до 30 апреля. Глава государства также сообщил, что решение о введение иных ограничительных мер главы субъектов будут принимать самостоятельно.

Ковидный бой Москва во время пандемии коронавируса COVID-19 Фото: TASS/EPA

В этот же день в Москве за нарушение режима самоизоляции заболевших и членов их семей ввели штрафы. Окончательно город закрыли 15 апреля: перемещение на личном и общественном транспорте, а также въезд в столицу разрешался только по специальному цифровому пропуску (этот режим действовал до 9 июня). А с 12 мая в столице ввели масочный режим. Интересно, что в отношении этой меры Москва не была первой: еще 2 апреля маски стали обязательными в Пермском крае, а к началу мая маски стали обязательны уже в каждом втором субъекте РФ.

К началу августа прошлого года заболеваемость коронавирусом сократилась в Москве в десять раз: с 6 тыс. случаев в день до 600. Город вернулся к обычной жизни — за исключением масочного режима, социальной дистанции и некоторых других мер.

Однако в сентябре число заболевших вновь начало стремительно расти. С 5 октября мэр потребовал перевести на удаленную работу 30% работников. До 28 октября приостановили бесплатный проезд в общественном транспорте для москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями.

С 5 декабря в Москве началась вакцинация от COVID-19, заработали прививочные пункты. В течение января уровень заболеваемости в Москве стабильно падал, поэтому с 27 числа требование о переводе не менее 30% сотрудников стало носить рекоменда­тельный характер. В последнюю неделю февраля Сергей Собянин в интервью телеканалу Москва 24 сообщил, что ряд ограничительных мер могут снять в ближайшие один-два месяца при сохранении тенденции к снижению числа госпитализируемых.

Ковидный бой Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Постепенно к обычной работе возвращаются столичные больницы.

— С начала 2021 года в Москве 18 стационаров на 7,6 тысяч коек вернулись к плановой работе. Выведены из работы с COVID-19 2,7 тысяч коек в резервных госпиталях. Также прекратился прием пациентов с коронавирусом на территории 11 ковидных больниц общим фондом около 1,3 тысяч коек, — рассказали «Известиям» в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы. — На данный момент фонд работы с коронавирусом составляет около девяти тысяч коек.

При этом до сих пор заблокированы социальные карты москвичей. Комиссия по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты России 21 января обратилась в мэрию Москвы с просьбой об их разблокировке. По словам председателя комиссии Светланы Разворотневой, ответ от столичных властей пришел 20 февраля (документ есть в распоряжении «Известий»). В нем поясняется, что для непривитых блокировка карт пока сохраняется — до улучшения эпидемиологической ситуации.

Работа над ошибками

Москва приняла на себя самый большой удар пандемии — такого большого числа заболевших не было ни в одном другом субъекте России, но столичные врачи справились с пандемией достойно, убежден член комитета Совета Федерации по социальной политике, кандидат медицинских наук Сергей Леонов.

— Система здравоохранения не была парализована, московскому правительству удалось держать ситуацию под контролем, — отметил сенатор. Однако, по его мнению, не обошлось и без излишних мер, среди которых он назвал блокировку социальных карт пенсионеров и школьников.

Ковидный бой Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В целом Москва справилась с ситуацией хорошо, согласен руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. А вот на государственном уровне с вводом жестких карантинных мер немножко затормозили в начале процесса.

— У же в феврале прошлого года было понятно, что надо все закрывать. А если бы закрылись в январе, то многих неприятностей удалось бы избежать , — отметил Павел Волчков. Собеседник «Известий» считает, что ослабление ограничений в Москве сегодня оправдано, как и сохранение тех, что остались. Пожилым горожанам и людям с хроническими заболеваниями он посоветовал вакцинироваться, а тем, у кого нет такой возможности, пока оставаться дома.

Региональное послабление

В регионах в последнее время начали последовательно ослаблять санитарный режим. Так, с 5 марта в Мурманской области отменяют обязательную самоизоляцию для лиц старшего поколения, разрешают работу детских лагерей, предприятия общепита смогут принимать посетителей до двух часов ночи. С 4 марта в Кемеровской области также сняли обязательную самоизоляцию для пожилых, начали работать в обычном режиме детские кружки и секции, а 12 по 14 марта для жителей пройдут массовые масленичные гуляния. После 8 марта некоторые ограничения могут снять и в Татарстане. Об этом ранее сообщила руководитель регионального Роспотребнадзора Марина Патяшина.

Эпидемическая ситуация в стране постепенно улучшается, однако о полной победе над инфекцией говорить пока рано, считают опрошенные «Известиями» вирусологи. По их мнению, необходимо наращивать масштабы массовой вакцинации, чтобы к концу лета число заболевших в сутки не превышало единичных случаев.

Ковидный бой Жители Новосибирска во время ослабления режима самоизоляции Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

— Тогда у нас будет планомерное падение эпидемиологических цифр, вплоть до очень низких в мае, когда счет будет идти на сотни заболевших в сутки, и единичных случаев в августе, — предположил Павел Волчков, отметив, что это идеальная ситуация, которая достижима лишь с увеличением массовой вакцинации.

— Если за этот промежуток времени удастся вакцинировать по России 32-35 млн человек, то мы можем рассчитывать на устойчивое снижение эпидемии , — добавил эксперт.

Расслабляться рано

Послабления, сделанные в некоторых регионах, преждевременны, считает завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов. По его мнению, разрешать массовые гуляния без масок на масленицу, как это объявлено в некоторых регионах, категорически нельзя. Иначе через семь-десять дней можно ожидать повышения заболеваемости.

У россиян еще не сформировался в достаточной степени коллективный иммунитет, а процент вакцинированных пока очень небольшой, всего на уровне 3,5%, отметил Сергей Нетесов . Для получения коллективного иммунитета нужно, чтобы им обладало около двух третей населения, добавил доцент физического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Михаил Тамм.

Масочный режим и социальную дистанцию в общественных местах пока следует сохранять, убежден и врач-педиатр, инфекционист и вакцинолог, главный врач медцентра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков.

Ковидный бой Фото: ТАСС/Станислав Красильников

— Эпидобстановку в Москве я оцениваю как непостоянную. На данный момент пока непонятно, как поведет себя коронавирусная инфекция. Боюсь, весной мы еще можем увидеть подъем заболеваемости. Это будет зависеть от мутаций коронавируса, — добавил он.

Михаил Тамм также не исключает, что цифры заболеваемости в стране могут пойти вверх.

— Как только люди видят ослабление угрозы, они начинают хуже соблюдать предписанные правила, — пояснил эксперт. — Пока царит «ковидное затишье», возможно, некоторое послабление запретов оправдано. Однако ряд ограничений, например, маски, лучше сохранить.

Если вакцинация будет успешной, есть шанс, что подъема заболеваемости не будет, убежден завкафедрой математического моделирования энергетических систем СПбГУ, руководитель Центра интеллектуальной логистики СПбГУ Виктор Захаров.

В прогнозах эксперт предлагает ориентироваться на процентный прирост выявленных случаев заболевания COVID-19. Пока его значения, начиная от дат выхода на глобальные пики заболеваемости, имеют устойчивую тенденцию убывания. В России значение процентного прироста 1,02%, зарегистрированное 24 декабря, опустилось к 3 февраля до 0,42%, а в Москве — с 1,08% до 0,17%.

— Россия сможет выйти на уровень процентного прироста 0,1% в конце второй декады марта, Москва — в ее начале, — рассказал Виктор Захаров.

Самое лучшее, что каждый из нас может сделать, чтобы способствовать подавлению эпидемии, — это сделать прививку, подытожил эксперт.