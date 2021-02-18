Ответ неверный: почему отличаются результаты тестов на антитела к SARS-CoV-2

Причиной ошибочных результатов тестов на антитела к SARS-CoV-2 может быть не только низкая чувствительность и специфичность систем, но и особенности конкретного организма и время сдачи анализа, рассказали опрошенные «Известиями» эксперты. Например, есть вероятность получить неверные результаты, если набор антигенов в тесте не попадет в набор антител конкретного человека. Кроме того, система может ошибиться, приняв антитела к другому веществу за искомые, или, наоборот, не распознать антикоронавирусные. Порой же организм вовсе не вырабатывает антитела к SARS-CoV-2, но у переболевшего появляется клеточный иммунитет, защищающий от COVID-19. Опрошенные «Известиями» специалисты дали советы, как снизить вероятность ошибки.

Добиться ответа

Есть несколько сложностей, сопутствующих тестированию на антитела, и они накладываются друг на друга, рассказали опрошенные «Известиями» эксперты. Во-первых, о коло 150 зарегистрированных в России тестов имеют различия. Во-вторых, набор антител, вырабатывающийся при встрече с коронавирусом, индивидуален для каждого переболевшего . Третья сложность заключается в том, что ученые не знают точный ответ на вопрос, какое время в организме переболевшего остаются антитела .

— Почти все из 150 зарегистрированных в России тестов основаны на детекции S-белка (части коронавируса. — «Известия»), — объяснил руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. — Производителей этих белков в мире не так уж и много. Остальные компании их покупают и делают свои тест-системы. Всё зависит от того, насколько качественно сделаны системы: больше или меньше они кладут этого белка. От этого зависит чувствительность теста.

Ответ неверный4 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Чувствительность и специфичность — основные характеристики систем, уточнил директор центра Genetico Артур Исаев.

— Первый показатель говорит о том, у какого количества переболевших пациентов система выявит антитела, — рассказал эксперт. — Если чувствительность теста низкая, он не выявит антитела, даже если они есть. Как правило, значения этого параметра в разных системах колеблются в пределах 93–99%. Если у человека есть антитела, но при одном тестировании они «не нашлись», второе тестирование, скорее всего, выявит их.

Иногда анализ дает ложноположительные результаты. Это может случиться потому, что организм успел «познакомиться» и выработать антитела к веществу, похожему на фрагмент SARS-CoV-2. Система может ошибиться и принять такие антитела за антикоронавирусные. Также вероятно, что в использованном тесте набор антигенов не попадет в набор антител конкретного человека.

Ответ неверный2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— В структуре вируса SARS-CoV-2 выделяется несколько антигенов — структур, против которых организм начинает вырабатывать антитела, — пояснил врач-инфекционист «Инвитро» Андрей Поздняков. — Самыми «сильными» в плане ответа иммунной системы человека являются два: нуклеокапсидный и спайковый. Однако у части пациентов, перенесших подтвержденную коронавирусную инфекцию, обнаруживаются только IgG (класс антител. — «Известия») к спайковому антигену, у других пациентов — IgG к обоим антигенам (и спайковому, и нуклеокапсидному), а еще часть пациентов имеет IgG только к нуклеокапсидному антигену. Почему так происходит, пока неясно.

Случаи, когда у переболевшего есть антитела только к участкам S-белка или только к частям N-белка, скорее исключения из правила. Обычно, если человек встретился с коронавирусом, у него появляются антитела к его разным участкам.

Тесту — время

Даже если человек перенес COVID-19, антитела к моменту тестирования могли уже исчезнуть. Поэтому существует примерный промежуток времени, когда рекомендуют сдавать анализ. Впрочем, даже его соблюдение полностью не гарантирует правильного результата. Слишком индивидуальна реакция организма на COVID-19.

Ответ неверный1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Скорость выработки антител и скорость их распада у людей разная, и на это влияет много факторов. Клинически значимо то, что уровень антител превышает определенный показатель — это говорит о том, что гуморальный иммунный ответ есть, — пояснил специалист по лабораторной диагностике инфекционных заболеваний лаборатории «Гемотест» Дмитрий Гордеев.

При подозрении на COVID-19 нужно сдавать тест на антитела IgM к SARS-CoV-2 , считают в «Инвитро». Это «молодые» антитела, которые иммунная система начинает вырабатывать в ответ на инфекцию. Причем неважно, в какой клинической форме проявляется болезнь и проявляется ли вообще. С предполагаемого момента заражения должно пройти не более двух недель.

Однако некоторые специалисты уверены, что этот анализ непоказателен.

— Тесты на антитела IgM часто дают ложноположительные результаты, — отметил Артур Исаев. — Сами антитела класса М не очень «специфичные» и обладают меньшим сродством к антигенам вируса, чем класс G. Поэтому тест может среагировать на иные антитела класса M, не имеющие отношения к SARS-Cov-2. Клинического значения этот тест не имеет: слишком высока вариация интерпретации результатов.

Ответ неверный3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Если от предполагаемого момента заболевания прошло больше трех недель, лучше сдавать и IgM, и IgG. Последние антитела представляют собой «архив», где организм хранит информацию о перенесенной инфекции. Но особенность COVID-19 такова, что иногда оба типа антител обнаруживаются уже спустя три-четыре дня после появления первых симптомов или же, наоборот, выработка антител идет медленно. Бывает, что их нет вовсе.

Если от момента предполагаемой инфекции прошло больше трех месяцев, рекомендуют сдавать анализ только IgG. Тот же тест советуют, если человек не болел вообще, а просто хочет проверить возможный факт «встречи» с SARS-CoV-2 в виде стертой или бессимптомной форм.

Титр антител не слишком показателен, отметили эксперты. Лучше не пробовать делать по нему какие-либо выводы, а ориентироваться только на качественный результат теста: то есть ответ «да» или «нет».

Антитело не для тела

Не все антитела к SARS-CoV-2 могут нейтрализовать вирус, также обратили внимание специалисты.

— Например, нуклеокапсидные защитить не способны. Они направлены против внутренней структуры вируса и не могут помешать его проникновению в клетку, — сообщил Артур Исаев. — Зато антитела к участку S-белка, так называемому RBD-антигену, как раз защищают от вторжения SARS-CoV-2. Впрочем, не стоит забывать о Т-клеточном иммунитете — он тоже защищает организм.

Ответ неверный6 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Уничтожение вируса в организмах некоторых людей происходит за счет не антител, а другой части иммунной системы — Т-лимфоцитов, или Т-клеток. У большинства инфицированных эти клетки способны распознавать фрагменты вируса. Причем у людей, которые не болели COVID-19, тоже встречаются Т-клетки, которые реагируют на SARS-CoV-2. По мнению ученых, Т-клеточный ответ может наблюдаться из-за того, что активируются клетки иммунологической памяти на другие коронавирусы. Но есть и другая версия: такие люди перенесли COVID-19 бессимптомно.