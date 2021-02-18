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Ответ неверный: почему отличаются результаты тестов на антитела к SARS-CoV-2

Эксперты рассказали, как минимизировать вероятность ошибки при сдаче анализа
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Ответ неверный: почему отличаются результаты тестов на антитела к SARS-CoV-2
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2021-02-15 22:10:53
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Причиной ошибочных результатов тестов на антитела к SARS-CoV-2 может быть не только низкая чувствительность и специфичность систем, но и особенности конкретного организма и время сдачи анализа, рассказали опрошенные «Известиями» эксперты. Например, есть вероятность получить неверные результаты, если набор антигенов в тесте не попадет в набор антител конкретного человека. Кроме того, система может ошибиться, приняв антитела к другому веществу за искомые, или, наоборот, не распознать антикоронавирусные. Порой же организм вовсе не вырабатывает антитела к SARS-CoV-2, но у переболевшего появляется клеточный иммунитет, защищающий от COVID-19. Опрошенные «Известиями» специалисты дали советы, как снизить вероятность ошибки.

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Добиться ответа

Есть несколько сложностей, сопутствующих тестированию на антитела, и они накладываются друг на друга, рассказали опрошенные «Известиями» эксперты. Во-первых, около 150 зарегистрированных в России тестов имеют различия. Во-вторых, набор антител, вырабатывающийся при встрече с коронавирусом, индивидуален для каждого переболевшего. Третья сложность заключается в том, что ученые не знают точный ответ на вопрос, какое время в организме переболевшего остаются антитела.

— Почти все из 150 зарегистрированных в России тестов основаны на детекции S-белка (части коронавируса. — «Известия»), — объяснил руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. — Производителей этих белков в мире не так уж и много. Остальные компании их покупают и делают свои тест-системы. Всё зависит от того, насколько качественно сделаны системы: больше или меньше они кладут этого белка. От этого зависит чувствительность теста.

Ответ неверный4
система
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Чувствительность и специфичность — основные характеристики систем, уточнил директор центра Genetico Артур Исаев.

— Первый показатель говорит о том, у какого количества переболевших пациентов система выявит антитела, — рассказал эксперт. — Если чувствительность теста низкая, он не выявит антитела, даже если они есть. Как правило, значения этого параметра в разных системах колеблются в пределах 93–99%. Если у человека есть антитела, но при одном тестировании они «не нашлись», второе тестирование, скорее всего, выявит их.

Иногда анализ дает ложноположительные результаты. Это может случиться потому, что организм успел «познакомиться» и выработать антитела к веществу, похожему на фрагмент SARS-CoV-2. Система может ошибиться и принять такие антитела за антикоронавирусные. Также вероятно, что в использованном тесте набор антигенов не попадет в набор антител конкретного человека.

Ответ неверный2
анализ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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— В структуре вируса SARS-CoV-2 выделяется несколько антигенов — структур, против которых организм начинает вырабатывать антитела, — пояснил врач-инфекционист «Инвитро» Андрей Поздняков. — Самыми «сильными» в плане ответа иммунной системы человека являются два: нуклеокапсидный и спайковый. Однако у части пациентов, перенесших подтвержденную коронавирусную инфекцию, обнаруживаются только IgG (класс антител. — «Известия») к спайковому антигену, у других пациентов — IgG к обоим антигенам (и спайковому, и нуклеокапсидному), а еще часть пациентов имеет IgG только к нуклеокапсидному антигену. Почему так происходит, пока неясно.

Случаи, когда у переболевшего есть антитела только к участкам S-белка или только к частям N-белка, скорее исключения из правила. Обычно, если человек встретился с коронавирусом, у него появляются антитела к его разным участкам.

Тесту время

Даже если человек перенес COVID-19, антитела к моменту тестирования могли уже исчезнуть. Поэтому существует примерный промежуток времени, когда рекомендуют сдавать анализ. Впрочем, даже его соблюдение полностью не гарантирует правильного результата. Слишком индивидуальна реакция организма на COVID-19.

Ответ неверный1
сдача
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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— Скорость выработки антител и скорость их распада у людей разная, и на это влияет много факторов. Клинически значимо то, что уровень антител превышает определенный показатель — это говорит о том, что гуморальный иммунный ответ есть, — пояснил специалист по лабораторной диагностике инфекционных заболеваний лаборатории «Гемотест» Дмитрий Гордеев.

При подозрении на COVID-19 нужно сдавать тест на антитела IgM к SARS-CoV-2, считают в «Инвитро». Это «молодые» антитела, которые иммунная система начинает вырабатывать в ответ на инфекцию. Причем неважно, в какой клинической форме проявляется болезнь и проявляется ли вообще. С предполагаемого момента заражения должно пройти не более двух недель.

Однако некоторые специалисты уверены, что этот анализ непоказателен.

— Тесты на антитела IgM часто дают ложноположительные результаты, — отметил Артур Исаев. — Сами антитела класса М не очень «специфичные» и обладают меньшим сродством к антигенам вируса, чем класс G. Поэтому тест может среагировать на иные антитела класса M, не имеющие отношения к SARS-Cov-2. Клинического значения этот тест не имеет: слишком высока вариация интерпретации результатов.

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тест
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Если от предполагаемого момента заболевания прошло больше трех недель, лучше сдавать и IgM, и IgG. Последние антитела представляют собой «архив», где организм хранит информацию о перенесенной инфекции. Но особенность COVID-19 такова, что иногда оба типа антител обнаруживаются уже спустя три-четыре дня после появления первых симптомов или же, наоборот, выработка антител идет медленно. Бывает, что их нет вовсе.

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Если от момента предполагаемой инфекции прошло больше трех месяцев, рекомендуют сдавать анализ только IgG. Тот же тест советуют, если человек не болел вообще, а просто хочет проверить возможный факт «встречи» с SARS-CoV-2 в виде стертой или бессимптомной форм.

Титр антител не слишком показателен, отметили эксперты. Лучше не пробовать делать по нему какие-либо выводы, а ориентироваться только на качественный результат теста: то есть ответ «да» или «нет».

Антитело не для тела

Не все антитела к SARS-CoV-2 могут нейтрализовать вирус, также обратили внимание специалисты.

— Например, нуклеокапсидные защитить не способны. Они направлены против внутренней структуры вируса и не могут помешать его проникновению в клетку, — сообщил Артур Исаев. — Зато антитела к участку S-белка, так называемому RBD-антигену, как раз защищают от вторжения SARS-CoV-2. Впрочем, не стоит забывать о Т-клеточном иммунитете — он тоже защищает организм.

Ответ неверный6
изучение
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Уничтожение вируса в организмах некоторых людей происходит за счет не антител, а другой части иммунной системы — Т-лимфоцитов, или Т-клеток. У большинства инфицированных эти клетки способны распознавать фрагменты вируса. Причем у людей, которые не болели COVID-19, тоже встречаются Т-клетки, которые реагируют на SARS-CoV-2. По мнению ученых, Т-клеточный ответ может наблюдаться из-за того, что активируются клетки иммунологической памяти на другие коронавирусы. Но есть и другая версия: такие люди перенесли COVID-19 бессимптомно.

Теоретически если анализ на Т-клеточный иммунитет подтверждает его наличие, то с точки зрения иммунологии он должен защищать человека при следующей встрече с SARS-CoV-2. Однако стоит такой тест порядка 20 тыс. рублей. Нацеленные на IgG системы обойдутся на порядок дешевле — примерно 1–1,5 тыс. рублей в частной лаборатории и бесплатно, если сдать анализ в поликлинике по ОМС.

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