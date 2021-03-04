Второе счастье: психопатические черты помогают пережить пандемию

Ученые из Италии исследовали влияние психопатических черт личности на благополучие человека в период пандемии. Те, кому свойственны безрассудство, наглость, дерзость и склонность к подлости, испытывали меньший стресс, чем люди без этих качеств, сделали вывод специалисты. Перечисленные черты характера, а также низкая эмпатия помогают присвоить необходимые в кризис ресурсы себе, а не делиться с другими, пояснили российские психологи. Однако самоуверенность и склонность к неоправданному риску повышают шансы заболеть, предупредили эксперты.

Итальянский психопат

Наглым, дерзким и безрассудным кризис пандемии дается легче остальных. К такому выводу пришли ученые секции психологии департамента медицинских наук Университета Фиренце. Они опубликовали статью о значении психопатических черт личности в период пандемии.

«Данные предыдущих эпидемий показывают, что социальная изоляция, связанная с карантином, может иметь серьезные психологические последствия, включая усиление стресса и снижение эмоционального благополучия», — указано в работе. Психопатические черты могут представлять собой дополнительные характеристики, управляющие психологической реакцией на COVID-19, указали ученые. Психопатия характеризуется аффективными расстройствами (бессердечием, отсутствием сочувствия), межличностными особенностями (манипулятивность, социальное доминирование) и поведенческими отклонениями (импульсивность, стремление к острым ощущениям), пояснили специалисты. Клинические психопаты — примерно 1% населения, но в той или иной мере их черты распространены и в остальной популяции.

Второе счастье4 Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Claudio Furlan

Чтобы узнать, как психопатия связана с благополучием на карантине, ученые провели опрос. В период итальянской национальной изоляции люди заполнили анкету для измерения психопатических черт в характере, а также выяснения их восприятия риска заражения. Затем ученые проанализировали уровень благополучия этих респондентов в заточении. Окончательная выборка состояла из 619 взрослых, средний возраст участника опроса составил 31,3 года. По итогам анализа анкет оказалось, что люди, которым свойственны безрассудство, наглость и склонность к подлости, а также другие «темные» черты характера, пережили локдаун благополучнее и испытывали более низкий уровень стресса. При этом у респондентов с неустойчивой психикой (в исследовании им приписывается такая характеристика, как расторможенность) и перепадами настроения, наоборот, уровень благополучия был ниже.

В погоне за выгодой

Психопатические черты, о которых говорится в статье, как и некоторые другие негативные черты характера, могут оказываться «выгодными» в ситуациях кризиса, когда есть дефицит ресурсов, отметила в беседе с «Известиями» доцент кафедры общей и социальной психологии ТюмГУ (вуз — участник проекта «5-100») Мария Богданова.

— Наглость, готовность рисковать и низкая эмпатия помогают присвоить эти ресурсы себе, а не делиться с другими. Еще, например, известно, что психопаты из-за высокой самооценки и низкой тревожности могут успешно проходить собеседования и удачно продавать себя, но когда доходит до дела, их реальная квалификация может оставлять лучшего, — сообщила эксперт.

Второе счастье3 Фото: REUTERS/Yves Herman

В период пандемии мы как раз и наблюдаем дефицит ресурсов, поэтому люди с перечисленными чертами стараются извлечь выгоду для себя в ущерб другим любыми способами, добавила она. К примеру, во время вакцинации от коронавируса можно наблюдать, как люди более дерзкие и наглые стараются пройти вперед своей очереди. Впрочем, не стоит рассматривать черты характера исключительно как положительные и отрицательные, отметила Мария Богданова.

— Рассмотрим такие черты, как гибкость-ригидность (жесткость, закостенелость). Быть гибким и адаптивным — хорошо? А слишком быстро подстраивающимся под всех? А быть ригидным и упертым — плохо? А быть целеустремленным и практичным? Одна и та же черта может быть как полезной, так и деструктивной в зависимости от конкретной ситуации, — подчеркнула эксперт.

Вредоносная особь

Самоуверенность и готовность идти на неоправданный риск повышают шансы заболеть для людей с ярко выраженными психопатическими чертами. Кроме того, эти качества могут навредить близким таких личностей.

— Размышляя о роли перечисленных черт в период пандемии, можно сказать, что индивиду они помогут перенести всё: ведь он пренебрегает общественной безопасностью и не думает о других, — отметила профессор по специальности «Психиатрия», заведующая учебной частью кафедры психиатрии и медицинской психологии МИ РУДН Марина Артемьева. — Психопаты будут посещать рестораны, ночные клубы, рок-концерты, не носить маски, не понимая серьезности ситуации для страны в целом.

Второе счастье2 Фото: Global Look Press/Frank Rumpenhorst/dpa

Что же касается людей с неустойчивой психикой (что тоже может быть чертой психопатии), то они от стресса уходят в зависимости — например, наркотическую или алкогольную, это было отмечено во многих социальных исследованиях во время пандемии, рассказала Марина Артемьева. Это искажает восприятие мира для них, личность разрушается, и окружающим становится тяжело находиться рядом.

Помощь профи

Выходом может стать обращение к психологу и пандемия уже подняла спрос на услуги этих специалистов примерно на треть, сообщил «Известиям» генеральный директор фонда Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Константин Абрамов.

— В конце прошлого года мы провели исследование о доверии и отношении к психологам. 27% заявили, что стали больше доверять специалистам, оказывающим психологическую помощь. Столько же не изменили своего мнения за год. И только 9% наших сограждан сообщили, что стали меньше доверять психологам, — рассказал специалист.

Второе счастье1 Фото: Depositphotos

Чаще к помощи психологов прибегают женщины и молодежь 18–24 лет. Чем старше люди, тем они более склонны относиться к специалистам с недоверием, сообщили в фонде ВЦИОМа.