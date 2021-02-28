«Год в напряжении»: коронавирус спровоцировал рост психических расстройств у россиян

Пандемия спровоцировала рост психических расстройств у пациентов. По словам психиатров, ими страдают как перенесшие коронавирус, так и те, кто пережил психотравму — например, потерю работы или смерть близкого человека. В разных регионах страны число обращений к специалистам увеличилось от 10 до 30%. Кто подвержен подобным последствиям и как уберечь себя в стрессовой ситуации — в материале «Известий».

Тревожные и депрессивные расстройства

Во время пандемии коронавируса в России увеличилось число граждан с психическими расстройствами. В разных регионах страны прирост составил от 10 до 30% процентов. Лидером по количеству обращений к психиатрам стал Санкт-Петербург — там оно увеличилось на треть , рассказала руководитель отделения лечения пограничных расстройств и психотерапии Центра имени Бехтерева Минздрава РФ Татьяна Караваева.

По словам врача, в начале пандемии в городе резко выросло число пациентов с тревожными расстройствами, «ставшими реакцией на изменение ситуации и поток негативной информации». А позднее, во время второй волны, начали преобладать уже депрессивные расстройства, связанные с осознанием происходящего.

— Если речь идет о психологической, а не психиатрической помощи, то здесь цифры еще выше. Потому что у людей была необходимость эмоциональной поддержки, снятия напряжения, семейные проблем, — сказала Караваева.

Похожие данные приводят и московские эксперты. Число обращений к психологам в прошлом году увеличилось на 28%, отметили в столичном департаменте труда и социальной защиты. По данным ведомства, в период с 1 марта по 31 декабря на телефон неотложной психологической помощи поступило более 71 тыс. звонков.

Большая часть жалоб оказалась связана со стрессовыми и депрессивными состояниями, переживаниями о здоровье, зависимостями, конфликтами в семье, обидами и проблемами одиночества. Чаще всего о помощи просили женщины (74,9%).

— Кроме того, в 2020 году Московская служба психологической помощи населению запустила чат DON’T PANIC. За год туда поступило более 23 тыс. обращений, — рассказали «Известиям» в пресс-службе департамента.

Информационная пандемия

По словам главного внештатного психиатра московского депздрава Георгия Костюка, первая волна коронавируса прошла с минимальными издержками для психического здоровья людей. Тогда пандемия носила скорее информационно-инфекционный характер — новостей о заболевании было столько, что у многих возникало ощущение неопределенности и беспокойства.

— Больницы работали, всем оказывалась необходимая помощь, врачи выходили к пациентам на дом. Всё это компенсировало информационную неразбериху, и уже в мае мы отмечали снижение уровня популяционной тревожности, — сказал Костюк «Известиям».

Рост тревожных расстройств у людей был отмечен уже во вторую волну, которая оказалась более затяжной и тяжелой. Несмотря на менее строгую самоизоляцию, из-за длительно сохраняющегося риска заболеть и большого числа заразившихся среди знакомых у них постепенно начала снижаться антистрессовая устойчивость.

— Стали поступать пациенты с тревожными и невротическими расстройствами, когнитивными нарушениями, нарушениями сна. Многие жаловались на частые ночные и ранние пробуждения с ощущением утренней разбитости, — отметил психиатр.

Одной из причин возникающего психологического дискомфорта у людей стала длительная самоизоляция, сокращение общения и взаимодействия. Особенно сложно оказалось тем, кто живет в одиночестве, особенно пенсионерам, не владеющим средствами электронной коммуникации.

Непрерывным потоком

В свою очередь психиатр Надежда Соловьева в беседе с «Известиями» рассказала о росте числа пациентов во время пандемии, начавшемся еще в марте и так и не пошедшем на спад. «Обычно он замедляется летом и во время новогодних праздников. В прошлом году люди шли непрерывным потоком», — сказала она.

По ее словам, к последствиям коронавируса психиатры относят расстройства, в основе развития которых лежат как психосоциальные (например, потеря работы, близкого человека или смерть соседей по палате), так и биологические причины. Так, многие пациенты, переболевшие в легкой и среднетяжелой форме, сталкиваются с головными болями, слабостью, раздражительностью, сниженным настроением и нарушениями сна. Им назначаются препараты, воздействующие на сосудистую систему.

— Есть и другая категория, которая перенесла тяжелую форму и находилась на ИВЛ. Такие люди обычно помнят только момент, когда им стало плохо, и не понимают, что было дальше. У них могут возникать провалы в памяти, замещения и проблемы с восприятием, вплоть до бредовых идей. Например, человек считает, что он ослабел и не может вернуться к прежней жизни и работе, потому что ему «что-то подсыпали», — рассказала врач.

По приведенной ею статистике, с последствиями пандемии коронавируса для психического здоровья сталкивается около 25% россиян, из них у 10% заболевание переходит в хроническую форму . «Задача врачей — максимально снизить эти показатели. Пациентам, в свою очередь, следует не заниматься самолечением и обращаться за помощью», — отметила Соловьева.

Как пояснила психиатр, у большинства людей ухудшение происходит в несколько этапов: сначала возникает острая реакция на стресс, сопровождающаяся тревогой, нарушениями сна и зацикленностью на негативных мыслях. Далее симптомы «стабилизируются» и обретают навязчивую форму. А это уже может привести к развитию тревожных или депрессивных расстройств.

— Большинство обращается, когда у них, к примеру, уже начинается клиническая депрессия и они понимают, что не справляются самостоятельно, — отметила собеседница «Известий».

Она добавила, что у некоторых пациентов, переболевших коронавирусом, развивается посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), которое раньше связывали с войнами или катастрофами. Сегодня же считается, что к болезни может привести любой сильный стресс. По словам психиатра, такое расстройство может проявиться спустя большое количество время, потому говорить о масштабах проблемы пока рано.

«Год в напряжении»3 Фото: Global Look Press/SVEN SIMON/Frank Hoermann

Проблемы переболевших

На ухудшение психологического и психического состояния после коронавируса жалуются и сами пациенты. Многие из них делятся своими проблемами в Сети, например, паблике «Нетипичный коронавирус (постковид)» в Facebook. В своих постах пользователи говорят о бессоннице, депрессивных состояниях и неуправляемых страхах.

«Туман в голове, бредовые сны, постоянно кажется, что ты сходишь с ума», «Выжатость. Депрессия. Желаний ноль. День прошел, и слава богу», «Болела дважды. Получила панические атаки, тревогу и тахикардию», — писали они.

Одна из переболевших, Анна, рассказала, что во время болезни постоянно боролась с мыслями о самоубийстве. «Я лежала и плакала каждый день, по трое суток не могла избавиться от панических атак, давления, аритмии. Обезвоженный организм, измученный мыслями о смерти и тяжелой болезни, превращается в овощ. Если бы не мои родные, муж, психиатр и невролог, меня бы уже не было», — призналась она.

Другая, Айгуль, рассказала о нехватке воздуха и «боли в каждом нерве». «Думала, не выкарабкаюсь. Пошла к психотерапевту, она назначила лечение. Появились силы работать, негативные мысли ушли. Как будто 30 лет сбросила», — написала женщина.

Как объяснил «Известиям» доктор биологических наук, профессор кафедры психологии Воронежского филиала Московского гуманитарно-экономического университета Юрий Щербатых, коронавирус действительно негативно влияет на психику человека. Во-первых, он поражает кровеносные сосуды мозга, что неблагоприятно сказывается на его работе, а во-вторых, может проникать из поврежденных сосудов в клетки органа, например, в мозжечок, двигательную кору и в гиппокамп.

— С учетом того, что последний отдел мозга отвечает за память, становятся понятны когнитивные нарушения, наблюдаемые после ковида, — отметил эксперт.

По словам Щербатых, за год пандемии медицина накопила множество наблюдений за пациентами, перенесшими болезнь, но страдающими от ее последствий. Чаще всего среди них встречались пониженное настроение (подавленность, чувство безнадежности, уныние, меланхолия, недостаток положительных эмоций), тревожность (беспокойство за будущее, страх, неуверенность в завтрашнем дне) и когнитивные расстройства. Многие люди отмечали расстройства памяти, внимания и мышления, сложности концентрации, спутанность мыслей, что затрудняло их жизнь и полноценный возврат к профессиональной деятельности, рассказал собеседник «Известий».

Комплексная реабилитация

По мнению Щербатых, людям, столкнувшимся с тяжелыми последствиями коронавируса, требуется полноценная комплексная реабилитация с участием психолога или психотерапевта.

— Многие пациенты с постковидом занимаются самолечением, перебором лекарств и поиском «волшебной таблетки». Но для меня, почти 40 лет занимающегося психофизиологией, очевидна неразрывная связь мозга и психики. Если сознание человека заполнено тревогой и страхом за свое здоровье, в нем формируется так называемая «негативная доминанта Ухтомского» — застойный очаг возбуждения, который нарушает работу нервной системы по управлению внутренними органами. А это уже основа для психосоматических нарушений, — сказал он.

По этой причине, считает эксперт, врачи и психологи должны работать в тесном контакте: первые будут восстанавливать нарушенные процессы жизнедеятельности пациента, а вторые — помогать ему справиться с негативными эмоциями и внушать веру в выздоровление.

— Раз вирус поражает различные системы органов человека, то и справиться с ним может только коллектив специалистов. Например, после того, как человек обращается в клинику, к нему прикрепляется врач-координатор, который в случае необходимости привлекает узких специалистов из той сферы, которая особенно беспокоит пациента. Ведь у одних людей вирус поражает дыхательную систему, у других — пищеварительную, у третьих — кожу и волосы. Соответственно, к лечению постковида будет подключаться пульмонолог, гастроэнтеролог или дерматолог, а при наличии выраженных психологических проблем — психолог или психотерапевт. При этом я не утверждаю, что психолог нужен всем «постковидникам», но от 30 до 50% таких пациентов нуждаются в психологической поддержке в процессе лечения, — уверен Юрий Щербатых.

Эксперт рассказал, что в настоящий момент сам участвует в разработке такой программы с врачами и уже опробовал на себе некоторые элементы — например, методы саморегуляции, включая аутогенную тренировку. Последняя методика помогла ему справиться с коронавирусом, при котором у него было диагностировано 45% поражения легких.