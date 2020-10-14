С вниманием к близким: что нужно знать о шизофрении

Около 1,5 млн человек в России живет с шизофренией — хроническим и инвалидизирующим психическим заболеванием, для которого характерны нарушения мышления и восприятия. Однако тема психических расстройств остается окруженной самыми разными предрассудками, из-за чего люди с этими расстройствами зачастую до последнего не хотят обращаться за помощью к специалистам. Подробности — в материале «Известий».

В окружении каждого пятого

По данным ВОЗ на 2018 год во всем мире шизофренией страдают около 21 млн человек, 12 млн из которых мужчины и 9 млн — женщины. Согласно опросу ВЦИОМа и фармацевтической компании «Гедеон Рихтер», каждый пятый житель России имеет в своем окружении людей с таким расстройством. Большинство россиян относятся к пациентам с шизофренией с сочувствием (38%) и жалостью (34%), одновременно с этим каждый четвертый респондент признался, что испытывает страх перед такими больными. Возраст пациентов с шизофренией, как правило, варьируется от 15 до 80 лет. Заболевания же может возникать в результате взаимодействия генов и ряда факторов среды.

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В этом году «Гедеон Рихтер» в рамках проектов по социальной ответственности выступила спонсором создания фильма на YouTube канале «Секреты», основная цель которого — взглянуть на мир глазами человека с ментальным расстройством, встать на его место, понять проблему изнутри. Фильм будет показан уже в этом октябре. Теме толерантности общества к диагнозу шизофрения также была посвящена встреча с продюсером и режиссером этого фильма Чингизом Мусиным и , к.м.н., доцентом, заведующим кафедрой психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии ФНМО Медицинского института РУДН Владимиром Медведевым.

Обратиться как можно раньше

По словам Владимира Медведева, цифры заболеваемости шизофренией ежегодно варьируются от 0,5% до 1,5% населения. «Считается, что 1% — это средняя цифра, причем приблизительно эта цифра одинакова во всем мире. И более того, она стабильна на протяжении последних 30 лет. Другое дело, что население растет и в абсолютных значениях количество больных шизофренией увеличивается », — подчеркивает Владимир. И чем раньше пациент обратится к специалисту, тем больше вероятности, что он будет лечиться амбулаторно и ему будут назначены малые дозы препаратов.

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— Современными исследованиями было установлено, что первые очевидные для окружающих симптомы шизофрении в среднем проявляются где-то в районе 15–18 лет . Первое обращение к специалисту с возможной постановкой этого диагноза происходит около 25–35 лет. То есть теряется от 10 до 15 лет. Те химические и патофизиологические процессы, которые происходят в головном мозге у пациента, продолжаются почти 10–15 лет, и потом требуются большие усилия для того, чтобы химически вернуть работу мозга к прежнему уровню и ресоциализировать такого пациента. Одно дело убрать симптоматику — это в общем достаточно быстро сегодня делается, а другое дело — снова научить его жить как раньше, вспомнить, каким он был до болезни.

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В целом необходимо следить за своими близкими и в случае выявления каких-то симптомов нужно убедить такого человека обратиться к специалистам, подчеркивает Владимир Медведев.

Множество симптомов

— Что касается симптомов, во-первых, это расстройство мышления: есть специфические и неспецифические, характерные для шизофрении. Мышление становится аморфным, паралогичным, то есть человек с трудом отвечает на вопросы, у него «утекают» мысли в сторону, он забывает, о чем его спросили, делает одно утверждение, противоречащее другим , — указывает специалист. — Пациенты часто жалуются на состояние пустоты в голове или, наоборот, на наплывы мыслей в голове.

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Для постановки диагноза обязательно наличие таких продуктивных симптомов, как голоса, бред, галлюцинации, причем необязательно слуховые — они могут быть и визуальные, обонятельные, тактильные. « При этом это должны быть так называемые псевдогаллюцинации. Отличие от истинных в том, что псевдогаллюцинации человек испытывает и чувствует у себя в голове, а истинные галлюцинации он всегда привязывает к окружающей обстановке, то есть мышь бежит, и вот она под столом — это истинная галлюцинация, а вот, например, когда человек говорит о том, что голос родственника что-то говорит в его голове — это псевдогаллюцинация, она не привязана к окружающей обстановке», — объясняет специалист.

Также необходимо наличие негативных расстройств. Для них характерна утрата психических функций, то есть человек перестает быть таким, каким он был раньше. И третий важный момент — это длительность этой симптоматики, указывает Медведев. Для постановки диагноза «шизофрения» продуктивные симптомы должны длиться не менее месяца, а негативные расстройства — на протяжении года .

Развенчивая мифы

Одна из проблем стигматизации людей, страдающих от шизофрении, — это предрассудки, окружающие это заболевание. То, что пациенты, приходящие в диспансер, сразу ставятся на учет и после этого они не могут вступать в брак, уезжать за границу и т.д., — это миф, подчеркивают специалисты. Сегодня диспансерное наблюдение касается пациентов в двух аспектах: либо когда они опасны для окружающих (при наличии ситуаций, когда они проявляли агрессию и поэтому требуется активное наблюдение за ними), либо когда пациент нуждается в защите от общества (когда изменение в результате болезни таковы, что человек не может приспособиться и подвергается насмешкам со стороны людей, которые не понимают, поэтому его нужно защищать) .

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