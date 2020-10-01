Сезон охоты: почему осенью растет количество преступлений

Саратовец, ровно год назад зарубивший топором родного отца, был признан психиатрами невменяемым. Суд посчитал, что молодой человек не осознавал степень опасности своего поведения в момент преступления, и направил его на принудительное лечение. Где проходит тонкая грань между правом страдающего психической болезнью человека на социализацию и правом окружающих на собственную безопасность — разбирались «Известия» .

Осеннее обострение

Суд поставил точку в процессе над 29-летним жителем Татищевского района Саратова, который 29 сентября 2019 года расправился с родным отцом. В тот роковой день у молодого человека случился приступ ярости, он, находясь на территории частного домовладения, начал бросаться на домочадцев. Сначала с ножом, потом с пилой — ранил родную сестру, ее мужа. Затем он несколько раз ударил отца по голове топором, после чего добил ударом штыковой лопаты в шею. Мотив совершения преступлений так и остался невыясненным. Судебно-психиатрическая экспертиза признала отцеубийцу невменяемым.

Еще одно немотивированное злодеяние случилось в Ульяновске в начале сентября текущего года — обладательница титула «Мисс Ульяновск-2005», выписавшаяся в январе из казанской психиатрической клиники, набросилась с ножом на сотрудницу продуктового магазина. Нанося удары в шею, спину и голову, она кричала, что ненавидит всех женщин. Агрессивную посетительницу скрутила замдиректора торговой точки при помощи посетителя-мужчины .

Как писал портал «Ульяновск онлайн», покупательнице тогда удалось сбежать из магазина, позже ее задержали полицейские по месту жительства. К преступлению она готовилась, заранее взяла с собой в магазин два ножа, но со своей жертвой знакома не была. Как оказалось, у женщины уже дважды в прошлом были проблемы с законом — в 2013 году она изрезала ножом лицо своей коллеге, позже пыталась наброситься на следователя, которая вела дело. Ее направили на принудительное лечение в закрытый стационар, где она пробыла до января текущего года.

Сезон охоты Задержание женщины, убившей продавца в магазине Ульяновска Фото: СК РФ/sledcom.ru

Пожалуй, самое жуткое немотивированное убийство случилось в детском саду Нарьян-Мара осенью прошлого года. Наблюдавшийся в наркодиспансере хронический алкоголик беспрепятственно попал в детское учреждение во время тихого часа, вошел в спальню и зарезал 6-летнего мальчика. Как он показал на следствии, убийца пытался выполнить заклинание «о вечной жизни и богатстве» .

Самоконтроль под вопросом

Эта трагедия — не единственный случай, когда алкоголизм становится причиной деструктивного поведения. Однако первичную роль, как правило, играет именно душевный недуг, считает эксперт Общественной палаты РФ, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев.

— Существуют случаи чистой зависимости — наркомании или алкоголизма, а есть случаи сочетанной патологии. То есть еще и сопутствующее психическое заболевание, более или менее выраженное. Осенью или весной психические заболевания обостряются — это связано со сменой климата, волатильностью погодных условий. Люди психически неустойчивые очень этому подвержены. Обострений больше как у людей с чистым психиатрическим расстройством, так и у людей с двойным диагнозом. Те случаи, которые всплывают на поверхность, — как правило, касаются именно двойной патологии, по моим наблюдениям, — рассказал «Известиям» Исаев.

Сезон охоты Мужчина, убивший ребенка во время тихого часа в детском саду Нарьян-Мара Фото: ТАСС/Следственный комитет РФ

В осенне-весенний период люди с психиатрическим диагнозом должны быть внимательнее к своему здоровью, строже следить за курсом препаратов. Увы, на практике такое происходит довольно редко.

— Один из ведущих симптомов у человека с расстройством психики — отсутствие критики. Поэтому даже если у него будут проходить изменения в поведении, он этого не заметит. И все-таки есть очень небольшой процент пациентов с высоким уровнем осознания, которые прошли специальную подготовку, серьезные лечебные программы в хороших заведения — вот они способны отслеживать свои симптомы и вовремя обращаться за помощью. Основная же масса не способна, — говорит Исаев.

Многое зависит и от окружения больного, считает специалист.

— Осенью близким больного нужно быть наготове, при первых признаках звонить либо в полицию, либо в скорую психиатрическую помощь — соответствующие телефоны должны быть под рукой , — говорит врач.

Граница риска

При сегодняшнем состоянии медицинской науки психическая болезнь — не приговор, даже с самыми сложными расстройствами психики можно полноценно жить в обществе. Но что делать, если поведение человека стало небезопасным для окружающих и него самого?

Сезон охоты Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

— Согласно закону «О психиатрической помощи и о гарантиях при ее оказании», лицо, страдающее психическим расстройством, может быть госпитализировано в медицинский стационар без его согласия либо без согласия его родных и представителей до постановления судьи — если его психиатрическое обследование или лечение возможны только в стационарных условиях, а заболевание является тяжелым и представляет непосредственную опасность для него самого или окружающих. Либо в случае его беспомощности, то есть неспособности самостоятельно удовлетворять основные жизненные потребности. Третий вариант — если в случае оставления человека без психиатрической помощи ему может стать значительно хуже, — рассказал адвокат Дмитрий Семенников, член Ассоциации юристов России, партнер коллегии адвокатов «Истомин, Рокоссовский и партнеры».

Решение о принудительной госпитализации принимает комиссия врачей-психиатров медицинской организации на основании медицинской документации из психиатрических стационаров, а также данных, полученных врачами из психоневрологических диспансеров (ПНД). Кроме того, таким правом наделен суд на основании заявления родственников больного, его опекуна, медицинского учреждения, где больной наблюдается, или ходатайства прокурора, если существует необходимость принудительной госпитализации в рамках уголовного дела, уточнил юрист. Возможна и добровольная госпитализация по желанию самого пациента. При принятии такого решения учитывается мнение врачей-психиатров.

В случае когда больной отказывается выполнять требование о госпитализации, медики подключают сотрудников правоохранительных органов, которые вправе разыскать и принудительно забрать человека с места жительства, в том числе с применением силы и лекарственных средств, не представляющих опасность для жизни и здоровья больного.

Сезон охоты Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Тем не менее та же история с резней в ульяновском магазине говорит о том, что психиатрическая помощь может оказаться неадекватной тяжести состояния больного — не прошло и года с момента выписки, как женщина вновь совершила тяжкое преступление против личности. Дело в том, что при принятии решения об освобождении из закрытой лечебницы не всё зависит от врачей.

— Согласно ст. 40 вышеуказанного закона «О психиатрической помощи…» выписка пациента из психиатрического стационара производится в случаях выздоровления или улучшения его психического состояния, при котором не требуется дальнейшего стационарного лечения, а также завершения обследования или экспертизы, явившихся основаниями для помещения в стационар , — объясняет адвокат Семенников.

Для выписки пациента, добровольно находящегося в психиатрическом стационаре, достаточно либо его заявления, либо заявления его представителя. Также это решение может принять лечащий врач.

— Выписка пациента, госпитализированного в психиатрический стационар в недобровольном порядке, производится по заключению комиссии врачей-психиатров или постановлению судьи об отказе в продлении такой госпитализации. Выписка пациента, к которому по решению суда применены принудительные меры медицинского характера, производится только по решению суда.

Склонен к агрессии

В России существует система контроля за «буйными» душевнобольными, но она несовершенна.

Сезон охоты Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

— Лица, страдающие хроническими и затяжными психическими расстройствами с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями, склонные к общественно опасным действиям, а равно лица, направленные судом на амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у психиатра, подлежат активному диспансерному наблюдению в ПНД , — говорит юрист.

Существует специальная категория — лица с психическими расстройствами, склонные к общественно опасным действиям. Решение о включении в нее (а равно и исключении) принимают комиссии врачей-психиатров на основании медицинских документов.

При передаче больного на учет в ПНД лечебница в обязательном порядке должна указать, склонен ли пациент к общественно опасным действиям.

— Специалисты ПНД уже внутри своей структуры определяет курс лечения больного, а также график посещения больным ПНД для сдачи соответствующих анализов, контрольных осмотров или график посещения больного по месту его жительства в случае невозможности перемещений больного, — говорит собеседник «Известий».

Родственники всегда в ответе

Душевнобольные, склонные к опасному поведению, не только калечат людей, но и уничтожают имущество. Ущерб в несколько миллионов рублей причинила жительница Красноярского края, поджегшая 12 автомобилей в минувшем сентябре. Источник местного издания «Кубань 24» сообщил, что назначенная следствием экспертиза признала ее невменяемой. Но кто будет возмещать ущерб потерпевшим в этом и подобных случаях?

Сезон охоты Фото: РИА Новости/Илья Питалев

— Согласно ст. 1076 ГК РФ, вред, причиненный гражданином, признанным недееспособным, возмещают его опекун или организация, обязанная осуществлять за ним надзор, если они не докажут, что вред возник не по их вине. Причем, даже если в дальнейшем причинивший вред человек вернет себе статус дееспособного, это не снимет с них обязанность возмещать ущерб, — говорит Семенников.

Но есть нюанс. Если опекун умер либо не имеет достаточных средств для возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью потерпевшего, а сам причинитель вреда обладает такими средствами, суд с учетом имущественного положения потерпевшего и причинителя вреда, а также других обстоятельств, вправе принять решение о возмещении вреда полностью или частично за счет самого причинителя вреда.