Просто рядом послежу: бывшие мужья терроризируют женщин в России

Агрессивное преследование бывшей жены закончилось для череповчанина следственным изолятором и обвинениями в угрозе убийством и покушении на умышленную порчу имущества в конце марта. За этим редким случаем уголовного преследования за так называемый сталкинг сегодня с интересом следят правозащитники. Агрессор, уже находясь под следствием за обещания убить женщину и ее дочь, собирался испортить ее имущество. Следователи полиции, изучив доказательства, посчитали целесообразным возбуждение в отношении бывшего мужа женщины еще одного состава преступления и, учитывая потенциальную опасность для женщины и ее ребенка, с санкции суда водворили его в СИЗО на время следствия.История вновь подняла вопрос сталкеров. О юридической стороне проблемы «Известиям» рассказала юрист-волонтер, который помогает женщинам найти законную защиту от преследований.

Одностороннее желание быть вместе

Сталкинг (от английского stalking — преследование, подкрадывание к дичи) — это нежелательное преследование другого человека, причем когда преследователю известно, что его вниманию не рады. Речь о систематических угрозах, оскорблениях, нарушении тайны личной жизни, распространении слухов и сплетен среди знакомых, шантаже и порче имущества.

Сталкинг Фото: Depositphotos

К сожалению, пока в России такие действия никак не нарушают закон. Если, конечно, сталкер не переходит к прямым и буквальным угрозам жизни и здоровью — в этом случае гипотетически может сработать статья об угрозе убийством (ст. 119 УК РФ).

Но на практике даже такие дела возбуждаются крайне редко.

Уровни опасности

Сталкеры наносят большой, иногда непоправимый вред психике жертвы, нередко такое навязчивое внимание заканчивается насилием или причинением материального вреда. Юрист Мария Замолоцких, помогающая женщинам в центре «Насилия.нет» защитить себя с помощью закона от сталкеров, рассказала «Известиям», что число таких обращений растет.

— Бывают случаи, когда человек названивает, иногда поджидают возле дома, возле работы. Звонит на работу, звонит родственникам. Я условно называю это первой стадией преследования. Здесь речь еще не идет о причинении физического насилия или повреждении имущества, а о психологическом давлении. Но не стоит этого недооценивать. Вот у нас же нет ответственности за то, что человек позвонил 300 раз за час. Или за то, что человек просто стоит около дома , — говорит Замолоцких.

Сталкинг Фото: Depositphotos

После юридической консультации в центре женщин обязательно направляют к психологу.

— Иногда девушка нечетко дает понять навязчивому ухажеру, что его внимание нежелательно. В определенный момент нужно забыть о вежливом тоне и поставить конкретную точку — сообщать без лишних стеснений, что его звонки, визиты инициативы нежелательны. Это избавит от ненужных переживаний , — говорит юрист.

Оружие сталкера — страх

Столкновение со сталкером обычно вызывает страх и подавленное состояние у жертвы.

— Страх заставляет женщину менять телефон, место работы, жительства. Разумеется, всё зависит от эмоциональной устойчивости конкретной девушки, жизненного опыта. Одна, например, скажет: «Почему это я должна из-за него менять работу?» У других есть поддержка. А те, кто чувствует себя одинокими, готовы бежать на край света, только бы от них отстали , — считает юрист Замолоцких.

Куда более опасны те, кто приносит ощутимые неудобства, причем не только самой женщине.

— Есть категория преследователей, которые разрисовывают подъезды ругательствами в адрес девушки, ломают почтовые ящики, прокалывают колеса, царапают автомобили, — рассказывает Мария.

Сталкинг Фото: Depositphotos

Она советует незамедлительно начинать фиксировать действия сталкера уже с первых действий — установить в телефон приложение для записи разговоров, включить громкую связь во время общения, чтобы слышали другие люди. Можно и камеру поставить в приквартирной территории или на стоянке, чтобы отслеживать действия злоумышленника. Еще одна эффективная мера — поставить в курс ситуации общих знакомых и родственников.

— Есть мнение, что не стоит идти в полицию, писать заявление, дескать, толку нет. Я всегда советую идти и писать — в некоторых ситуациях это эффективно. Есть ответственные полицейские, которые качественно проводят профилактические беседы. И часто это действует, — говорит Мария. — Многие сталкеры останавливаются после того, как на горизонте появляется полиция.

Клинический случай

Среди преследователей не только бывшие супруги, но и бойфренды, и просто знакомые мужчины. В некоторых случаях кошмар растягивается на годы.

Сталкинг Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Очень опасно, когда преследователь — психически нездоровый человек. Такие люди, например, могут угрожать самоубийством, даже предпринимать демонстративные попытки к этому. Здесь нужно задуматься о том, что сегодня он приставил нож к своему горлу, а завтра может приставить и к чужому. К сожалению, такие заявления полиция во многих случаях рассматривает, даже не вызывая участников конфликта для получения объяснения — выносят постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, — рассказывает Мария.

Рабочий коллектив

Часто о сталкинге в отношении женщины становится известно у нее на работе — либо по инициативе агрессора, либо от самой жертвы.

— К сожалению, далеко не все коллеги готовы оказать поддержку, заступиться, помочь. Есть и те, кто говорит: «Ты свои проблемы сюда, пожалуйста, не приноси», «Это твоя личная жизнь», «Зачем нам это всё», «Реши это как-нибудь» , — говорит Мария.

В практике Марии были случаи, когда женщине приходилось увольняться из-за испорченной сталкером репутации.

Однако случается, что коллеги проявляют чуткость и пытаются помочь чужой проблеме.

Сталкинг Фото: Depositphotos

— Не так давно к нам в центр привела свою подругу неравнодушная женщина. Сама жертва сталкинга была деморализована. Ее длительное время преследует коллега по работе. Сейчас пытаемся ей помочь , — рассказывает Мария. Она подчеркивает, что участие в таких делах крайне важно.

Охранная грамота

По словам Марии Замолоцких, самый эффективный правовой инструмент борьбы с преследованием — охранный ордер. Он существует в некоторых западных странах и действительно оберегает женщину от неадекватных бывших.

— К нам обращалась женщина, которая жила за границей и там развелась с мужем. В США у нее был охранный ордер суда, по которому ему нельзя было приближаться к ней. Как только она оказалась в России, он тут же ее избил, по прилете , — рассказывает юрист «Насилию.нет».

Сталкинг Фото: Depositphotos

Сегодня в качестве инструментов воздействия на жертву сталкеры активно используют интернет. В докладе «Остаться в живых. Насилие в отношении женщин» центра «Анна», приводится классификация типов сетевого насилия, вот некоторые из них: