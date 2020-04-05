Устроил тишину: семьянин застрелил соседей за громкие разговоры

Кровавой бойней закончилась склока между соседями из-за нарушения тишины в многоквартирном доме поселка Елатьма Рязанской области. Местному жителю не понравились громкие разговоры под окнами, и он решил конфликт с помощью охотничьего ружья. Подробности убийства пяти человек — в материале «Известий».

«Нарушили личное пространство»

Трагедия случилась поздно вечером в субботу, 4 апреля, около 22 часов. В это время житель трехэтажного многоквартирного дома вышел на балкон и сделал замечание компании молодых людей, которые мешали ему отдыхать громкими разговорами.

«В связи с этим между ними произошел словесный конфликт, в результате которого мужчина взял находившееся в его квартире зарегистрированное одноствольное гладкоствольное охотничье ружье, вышел в подъезд и произвел выстрелы в четырех молодых людей и женщину. От полученных ранений все они скончались на месте происшествия», — говорится в сообщении СКР. Пальбу он устроил в тот момент, когда компания входила в подъезд с улицы. Двое попытались спастись, выбежав на улицу, но мужчина догнал их. После содеянного он пытался скрыться, но был задержан прибывшими по вызову полицейскими.

Версия о бытовом конфликте является приоритетной, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ходом расследования.

«Рассматриваются все версии произошедшего. Однако приоритетная - давняя личная неприязнь подозреваемого к убитым соседям. Непосредственно стрельбу спровоцировал бытовой конфликт: подозреваемому показалось, что соседи нарушают его личное пространство и шумят поздно вечером» , — сообщил собеседник агентства. Он добавил, что главный подозреваемый имеет хроническое психическое расстройство и состоит на учете в ПНД. С его слов, от орудия преступления преступник успел избавиться. Однако в СКР чуть позже сообщили, что ружье изъято. Открытым остается вопрос о том, как человек с диагностированным душевным расстройством получил ствол. В очередной раз орудием массового убийства стал гладкоствольный карабин.

По данным РЕН ТВ, следователи задержали на месте преступления 32-летнего Антона Ф. Погибшие — его знакомые и соседи — Евгений и Кристина Тогуновы, Виктор Капитонов, Максим Ухов и Илья Кондрашов. Погибшим от 22 до 31 года.

Живодер, нацик и псих?

Задержанного елатьминца жители характеризуют как неуравновешенного и конфликтного человека, пишет местная газета «Пресса». По сведениям СМИ, он находится в декретном отпуске с младшим из двух детей — они и супруга сейчас под охраной полиции из-за возможной мести со стороны родных погибших.

Мужчина был частым участником драк, привлекался к административной ответственности. В местных соцсетях он успел настроить против себя собаководов призывами отстреливать животных, угрожал тем, кто не разделял его взглядов.

Фото: соцсети Антона Ф.

До декрета он работал в психоневрологическом диспансере, до этого служил в армии. На странице одного из сослуживцев размещено видео не вполне адекватного дембельского танца Антона. Его 27-летняя супруга трудится в райбольнице врачом-терапевтом. Со слов соседей, мужчина привлекался к административной ответственности за публикацию свастики в соцсетях. Также на его страницах много критики в отношении политической ситуации в стране и просто в отношении людей, например, пешеходов.

Высокая концентрация «группы риска»

Елатьма — небольшой рабочий поселок городского типа в Касимовском районе на востоке Рязанской области с населением чуть больше 3 тыс. человек. Градообразующие предприятие — Елатомский приборный завод. Также в поселке несколько заведений для людей с особенностями развития — детский дом-интернат для умственно отсталых детей, дошкольный коррекционный детдом, школа-интернат для детей сирот, психоневрологический интернат.

В этом небольшой населенном пункте и раньше случались громкие преступления. В августе прошлого года из-за девушки произошла драка между 19-летним и 29-летним мужчинами. Более молодой забил оппонента до смерти. Любопытно, что у следствия возникли проблемы с доказательственной базой из-за массового отказа очевидцев давать показания, писало местное издание ryazpressa.ru.

«Многие елатомцы, ставшие очевидцами происшествия, отказались давать показания, так как в небольшом поселке большинство приходятся друг другу родственниками или хорошими знакомыми» , — говорится в тексте новости со ссылкой на следователей. Тем не менее дело удалось направить в суд, подследственный признался в преступлении.

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