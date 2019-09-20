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Евсюков 2.0: что толкнуло постового на зверское убийство коллег

Обвиненный в расстреле сотрудников ОСБ полицейский мог устроить стрельбу по гражданским
Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
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Евсюков 2.0: что толкнуло постового на зверское убийство коллег
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2019-09-19 18:46:39
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Драматические события развернулись в вестибюле станции метро «Рязанский проспект» в среду, 18 сентября. Во время задержании сотрудника полиции по подозрению в получении взятки тот открыл огонь по офицерам собственной безопасности. Один из сыщиков скончался на месте, второй в тяжелом состоянии находится в больнице. Подробности трагедии — в материале «Известий».

Настрелял на пожизненное

Расстрелявший коллег полицейский задержан в Москве

Выстрелы на станции Таганско-Краснопресненской ветки метро прозвучали в 17.40. Как стало позже известно, огонь открыл старший прапорщик 5-го отдела полиции УВД на Московском метрополитене (ММ) Алексей Смирнов по своим коллегам из отдела собственной безопасности — старшему лейтенанту Максиму Веялко и подполковнику Алексею Лимонову.

«При проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ОСБ УВД на ММ ГУ МВД России по Москве в ходе задержания сотрудника ППСП последним были произведены выстрелы из огнестрельного оружия, в результате которых один сотрудник был тяжело ранен и скончался на месте, второй госпитализирован в медицинское учреждение», — сообщили в пресс-службе столичного управления МВД, передает РЕН ТВ.

Максим Веялко, получив ранение, выбежал из помещения станции и пробежал несколько сотен метров, после чего упал замертво. Он попал в поле зрения камеры наблюдения.

За жизнь Лимонова борются врачи НИИ скорой помощи Склифосовского.

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Полицейский, подозреваемый в получении взятки, открыл огонь по сотрудникам МВД около метро «Рязанский проспект»в Москве во время операции по его задержанию. Один сотрудник полиции убит, второй получил ранение

Полицейский, подозреваемый в получении взятки, открыл огонь по сотрудникам МВД около метро «Рязанский проспект»в Москве во время операции по его задержанию. Один сотрудник полиции убит, второй получил ранение

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

По предварительной версии, которую приводит ГСУ СК по Москве, старший прапорщик получил «денежные средства от гражданина, не имеющего документов», после чего его пытались задержать сотрудники ОСБ.

В МВД подтвердили убийство полицейским коллеги в Москве

Следствие установило, что офицеры проводили оперативно-разыскное мероприятие в отношении Смирнова. Во время задержания в служебном помещении полиции сотрудник УВД на Московском метрополитене повел себя неадекватно и открыл стрельбу.

Сумму предполагаемой взятки официальные источники не называют. В соцсетях и СМИ сообщалось, что сотрудник якобы получил 2 тыс. рублей от иностранца. По другим данным — 1 тыс. рублей.

Примечательно, что предполагаемый убийца офицеров не предпринял попыток скрыться — он доложил о том, что применил оружие в дежурную часть, уселся в клетку для задержанных и спокойно ждал приезда следственно-оперативной группы.

«Расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов)», — говорится в сообщении управления СКР. Смирнову грозит пожизненное.

Приняли удар на себя

Алексей Лимонов получил по одной версии пять, по другой — девять ранений в плечо, живот, грудь, шею и бедро. Его погибший коллега Максим Веялко — несколько ранений в грудь и спину.

Вместе с сотрудниками ОСБ в мероприятии участвовали гражданские лица — понятые, необходимые для процессуального документирования, и еще один «особист», находившийся возле метро. Это косвенно может говорить о том, что в отношении Смирнова была оперативная информация о коррупционном поведении.

Уголовное дело возбудили в отношении расстрелявшего коллег полицейского

«Коммерсант» со ссылкой на собственный источник сообщил, что в служебном помещении помимо Смирнова и сотрудников ОСБ находился также напарник предполагаемого убийцы — теперь он важный свидетель обвинения.

Первым пулю от Смирнова получил Веялко, затем патрульный приказал Лимонову лечь на пол. Заминкой воспользовался раненый и попытался сбежать, но получил еще две пули вслед — прапорщик погнался за ним, но потом вернулся в служебное помещение. Там он разрядил в Лимонова, которого успел ранить, выбегая за Веялко, оставшиеся в магазине патроны. Потом перезарядил пистолет Макарова и сделал еще несколько выстрелов в замначальника ОСБ УВД ММ.

Коллега Смирнова, имя которого не сообщается, по словам источника, не сделал попыток пресечь преступление и не оказал помощи расстрелянному Лимонову.

Также источник опроверг слухи, появившиеся в соцсетях, о том, что сотрудники ОСБ пытались спровоцировать полицейского с помощью подсадного иностранца и подбросить ему деньги. По его словам, в помещении, где случилась трагедия, была установлена спецаппаратура, фиксировавшая все происходящее. На ней есть и момент вымогательства денег у иностранца и другие свидетельства не в пользу Смирнова. В разработку он якобы попал после сигналов от пассажиров о поборах, кроме того, ранее был задержан другой сотрудник УВД ММ, подозреваемый в аналогичных нарушениях. По его словам, Смирнов потребовал от иностранца положить деньги (предположительно 2 тыс. рублей) в пачку из-под сигарет и передать ему.

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Сотрудники МВД около метро «Рязанский проспект» во время операции по его задержанию

Сотрудники МВД около метро «Рязанский проспект»

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
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Предельная жестокость по отношению к сотрудниками ОСБ может объясняться несколькими мотивами, которые проверяют следователи, — от личных неприязненных отношений до «внутрикорпоративной» ненависти.

Но ставшие известными обстоятельства преступления говорят о том, что у Смирнова с большой долей вероятности могли быть серьезные проблемы с психикой. Например, выяснилось, что Смирнов в последнее время носил табельный пистолет не в кобуре, а в кармане штанов, чтобы быстрее им воспользоваться в случае опасности.

Источник «Известий» сообщил, что следовая обстановка подтверждает тот факт, что перед расстрелом Смирнов уложил офицеров на пол, как преступников. Во время одной из бесед со следователями патрульный сообщал, что сотрудники ОСБ якобы подбросили ему предварительно отксерокопированные купюры.

По данным «Московского комсомольца», Смирнов успел позвонить родным, которым сказал, что задержан и что взятку ему подбросили «в платке». Потом он начал жаловаться следователям на систему в целом, на сверхурочные и работу в выходные дни. Затем объяснил свои действия тем, что «не хотел сидеть». Внятных мотивов своего зверского поступка он не привел.

Попытка раненого полицейского сбежать от стрелявшего коллеги попала на видео

Ключевым для понимания обстоятельств преступления станут допросы понятых и потерпевшего, с которого Смирнов якобы вымогал деньги, анализ записей с аудионосителей и видеокамер, а также судебная психиатрическая экспертиза.

«Предотвратили второго Евсюкова»

Трагедии могло не произойти, если бы сами сотрудники ОСБ побеспокоились о своей безопасности. Но едва ли сыщики могли предположить, что столкнутся с неадекватной реакцией во время совершенно рутинной оперативной реализации. К тому же правила безопасности метрополитена и рамки металлодетектора не дают возможности сыщикам перемещаться по вестибюлю, не привлекая внимания.

Пострадавшие сотрудники были на хорошем счету — Максим Веялко раньше трудился в уголовном розыске того же Управления на ММ, потом в УВД по СВАО, в МУРе, куда вернулся не так давно. Коллеги знают его как хорошего семьянина и заботливого сына.

МВД
Около метро «Рязанский проспект» в Москве во время операции по задержанию полицейского, подозреваемого в получении взятки
Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Как удалось выяснить «Известиям», главный обвиняемый — 35-летний житель подмосковного Волоколамска. В 2011 году получил высшее образование, но на офицерскую должность по каким-то причинам не смог перевестись. Он также характеризовался как уравновешенный сотрудник. Вел тихую размеренную жизнь, проживал с гражданской супругой в Подмосковье.

Появились фото с места стрельбы на станции метро «Рязанский проспект»

Собеседник «Известий», посвятивший годы работе в психологической службе полиции, говорит, что руководство не всегда прислушивается к рекомендациям специалиста при приеме кандидата в подразделение.

«К сотрудникам УВД на ММ всегда были претензии по части кандидатов. Дело в том, что там из года в год хронический некомплект кадров. И начальники берут на должности даже соискателей, которым психологи ставят р-4 (этот код означает «не рекомендован»). Не исключено, что Смирнов, например мог находиться в «группе внимания». Интересная деталь с пистолетом в кармане. Если давно носит так ПМ по каким-то причинам (может, в силу личностных особенностей, акцентуации, а может, потому, что был какой-то инцидент с ним или его коллегой), то проверяющие его руководители не могли это не заметить раньше. Могла совпасть и разработка сотрудников СБ, и намерение Смирнова пострелять по людям. Получается, что у полицейских ценой их жизни и здоровья получилось предотвратить второго Евсюкова. В качестве гипотезы: низкий интеллектуальный уровень, ригидность аффекта (долго копит обиду, никак не реагируя, а потом эмоционально взрывается, мощно и обильно), которую нельзя было не заметить ранее. Те же руководители, коллеги не могли этого не видеть, но ничего не делали», — считает собеседник.

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