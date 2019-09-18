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Расстрелявший коллег полицейский задержан в Москве

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Фото: РЕН ТВ
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В Москве задержали полицейского, расстрелявшего своих коллег возле станции метро «Рязанский проспект», сообщает телеканал РЕН ТВ. По данным журналистов, нападавшим оказался старший прапорщик Алексей Смирнов.

Отмечается, что мужчина открыл огонь, когда его пытались задержать за взятку в 1 тыс. рублей. Полицейский Алексей Лимонов доставлен в больницу в тяжелом состоянии, его коллега Максим Веялко погиб на месте.

Ранее 18 сентября сообщалось, что возле станции метро «Рязанский проспект» сотрудник УВД на Московском метрополитене расстрелял своих коллег. На место ЧП выехали экстренные службы. Позже информацию подтвердили в ГУ МВД России по Москве.

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