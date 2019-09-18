В МВД подтвердили убийство полицейским коллеги в Москве

В ГУ МВД России по городу Москве подтвердили убийство полицейского своим коллегой при попытке задержания за взятку. По данным управления, ЧП произошло при проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УВД на Московском метрополитене.

Отмечается, что в ходе задержания подозреваемый в получении взятки сотрудник патрульно-постовой службы полиции (ППСП) произвел выстрелы по коллегам из огнестрельного оружия.

«Один сотрудник был тяжело ранен и скончался на месте, второй госпитализирован в медицинское учреждение в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.

Проводится проверка.

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил, что конфликт произошел возле станции метро «Рязанский проспект». Отмечалось, что сотрудник правоохранительных органов расстрелял своих коллег при попытке задержать его за взятку в 1 тыс. рублей.

По данным журналистов, нападавший был задержан. Им оказался старший прапорщик Алексей Смирнов. Пытавшийся его задержать Максим Веялко погиб на месте, его коллега Алексей Лимонов был доставлен в больницу.