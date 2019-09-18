Полицейский расстрелял коллег при задержании за взятку в Москве

Возле станции метро «Рязанский проспект» в Москве сотрудник УВД на Московском метрополитене расстрелял своих коллег, сообщает 18 сентября телеканал РЕН ТВ. По данным журналистов, в результате ЧП один человек погиб, второй ранен.

По предварительным данным, убитый и его раненый напарник пытались задержать своего коллегу по подозрению в получении взятки в 1 тыс. рублей. Телеканал РЕН ТВ также опубликовал фото с места происшествия.

На месте ЧП работают экстренные службы. Обстоятельства произошедшего выясняются.

14 сентября сообщалось, что в Афганистане двое полицейских расстреляли 11 сослуживцев. Как сообщил журналистам источник в службе безопасности страны, правоохранители были недавно приняты на службу и оказались боевиками запрещенного в РФ радикального движения «Талибан».