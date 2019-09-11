Полицейский расстрелял родственников в голландском Додрехте
В голландском Дордрехте полицейский расстрелял родственников, а затем покончил с собой. Жертв как минимум трое, двое из них — дети. Один человек госпитализирован в тяжелом состоянии.
Следователи предполагают, что все произошло из-за семейной ссоры.
В голландском Дордрехте полицейский расстрелял родственников, а затем покончил с собой. Жертв как минимум трое, двое из них — дети. Один человек госпитализирован в тяжелом состоянии.
Следователи предполагают, что все произошло из-за семейной ссоры.