В Донбассе пьяный украинский военный расстрелял мирного жителя, сообщает «Федеральное агенство новостей» со ссылкой на представителя Управления Народной милиции ДНР Рината Айгистова.

Инцидент произошел в ночь с 5 на 6 сентября в подконтрольном Украине городе Волноваха. Военные в одном из кафе отмечали день разведки, и местный житель сделал им замечание.

«В ответ на это изрядно выпивший майор Мельник применил личное оружие по гражданскому лицу. Мужчина скончался на месте», — рассказал Айгистов.

20 июня стало известно, что пьяный командир ВСУ расстрелял своих солдат, которые пытались уйти с позиций. От его действий пострадали трое военнослужащих, они были отправлены в одну из больниц района. При этом информацию об инциденте командование пыталось скрыть.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году после госпереворота в стране. Жители Донбасса выступили против новой власти, в ответ Киев начал так называемую антитеррористическую операцию (АТО), сменив в 2018 году ее название на операцию объединенных сил (ООС). Конфликт продолжается до сих пор.