Украинским военным могут разрешить пить алкоголь для «снятия напряжения»

Украинским военным, находящимся в Донбассе, планируют разрешить употреблять алкогольные напитки для «снятия психологического напряжения». Об этом 24 августа заявил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов.

По его словам, за последние трое суток в рядах ВСУ были задержаны 24 человека, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. Шестеро из них на данный момент находятся в тяжелом состоянии.

При этом Безсонов отметил, что бойцам могут разрешить употребление алкоголя с целью «снятия напряженности и предотвращения возможных протестных настроений среди украинских военных», пишет портал «ПолитНавигатор».

Также уточняется, что такое разрешение может коснуться, только тех военных, которые не входят в дежурную смену. Позволительная доза алкоголя составит не более 200 грамм в сутки.

20 июня стало известно, что пьяный командир ВСУ расстрелял своих солдат, которые пытались уйти с позиций. От его действий пострадали трое военнослужащих, они были отправлены в одну из больниц района. При этом информацию об инциденте командование пыталось скрыть.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году после госпереворота в стране. Жители Донбасса выступили против новой власти, в ответ Киев начал так называемую антитеррористическую операцию (АТО), сменив в 2018 году ее название на операцию объединенных сил (ООС). Конфликт продолжается до сих пор.