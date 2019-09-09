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В Донбассе украинские военные расстреляли красное Знамя Победы

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Украинские военные в Донбассе расстреляли копию красного Знамени Победы, запущенную на беспилотнике в честь дня освобождения Донбасса от немецких оккупантов. Об этом сообщается в репортаже корреспондента ВГТРК Александра Сладкова.

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В праздничной акции приняли участие глава ДНР Денис Пушилин и ветеран ополчения Александр Ходаковский.

К беспилотнику, помимо знамени, прикрепили и красные воздушные шары. После чего конструкцию запустили в сторону позиций украинских военных, которые открыли по ней огонь.

День освобождения Донбасса ежегодно отмечается 8 сентября. В эту дату в 1943 году Красная армия освободила от немецко-фашистских оккупантов город Сталино (сейчас Донецк. — Ред.).

5 сентября стало известно, что ВСУ открыли огонь по городу Ясиноватая и населенным пунктам Лозовое и Золотое-5. Обстрелы велись из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса с 2014 года из-за нежелания региона признавать итоги госпереворота.

В субботу, 7 сентября, президент Украины Владимир Зеленский рассказал о планах по отводу войск в Донбассе.

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