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ВСУ два раза за сутки нарушили режим тишины в Донбассе

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Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
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Украинские военные дважды за сутки обстреляли позиции народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 7 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на представителей республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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Отмечается, что обстрелы населенных пунктов Калиново-Борщеватое и Золотое-5 велись из автоматического станкового гранатомета и миномета.

29 августа сообщалось, что в результате очередного обстрела со стороны украинских военных погибли трое военнослужащих ДНР, пятеро получили ранения.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин назвал действия ВСУ свидетельством того, что Киев не готов к диалогу, и пообещал ответные меры.

Вооруженный конфликт в Донбассе длится с 2014 года. Тогда жители региона отказались признавать итоги госпереворота в Киеве, а украинские власти начали против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), впоследствии переименованную в операцию объединенных сил (ООС).

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