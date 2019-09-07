ВСУ два раза за сутки нарушили режим тишины в Донбассе

Украинские военные дважды за сутки обстреляли позиции народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 7 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на представителей республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Отмечается, что обстрелы населенных пунктов Калиново-Борщеватое и Золотое-5 велись из автоматического станкового гранатомета и миномета.

29 августа сообщалось, что в результате очередного обстрела со стороны украинских военных погибли трое военнослужащих ДНР, пятеро получили ранения.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин назвал действия ВСУ свидетельством того, что Киев не готов к диалогу, и пообещал ответные меры.

Вооруженный конфликт в Донбассе длится с 2014 года. Тогда жители региона отказались признавать итоги госпереворота в Киеве, а украинские власти начали против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), впоследствии переименованную в операцию объединенных сил (ООС).