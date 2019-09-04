В ДНР назвали приглашение представителей России в СЦКК уловкой Киева

Руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов заявил, что предложение Украины вернуть российских представителей в состав СЦКК является уловкой.

В интервью «РИА Новости» 4 сентября он рассказал, что таким образом Киев пытается втянуть Москву в конфликт, к которому она не имеет никакого отношения.

Помимо этого он напомнил, в связи с чем Россия приостановила работу в Центре.

«Именно представители Украины создали условия, которые не позволяли представителям РФ в СЦКК вести полноценно мониторинг и выполнять все задачи совместного центра», — сказал он.

Якубов также предложил украинской стороне искать не посредников и виновных, а стремиться к диалогу с ДНР.

1 сентября сообщалось, что представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и СЦКК от самопровозглашенной Донецкой народной республики попали под обстрел украинских силовиков.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и заявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил (ООС).

С 21 июля в Донбассе действует режим прекращения огня, однако стороны постоянно обвиняют друг друга в нарушении перемирия.

СЦКК создан в рамках Минских соглашений, в него вошли представители самопровозглашенных республик, России и Украины. В декабре 2017 года в российском МИДе сообщили, что РФ прекращает работу в рамках СЦКК из-за позиции украинской стороны.