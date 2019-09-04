Киев предложил РФ вернуться к работе в СЦКК в Донбассе

Представители Киева в ходе заседания контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе предложили российской стороне вернуться к работе в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Об этом в среду, 4 сентября, написала на своей странице в Facebook Дарья Олифер, пресс-секретарь представителя Киева в контактной группе Леонида Кучмы.

«В рамках заседания ТКГ (трехсторонней контактной группы) украинская сторона поставила вопрос о возвращении российской стороны в Совместный центр по контролю и координации сторон. Этот двусторонний российско-украинский механизм контроля за соблюдением режима прекращения огня целесообразно восстановить», — отметила она.

Олифер подчеркнула, что этот вопрос был поднят из-за участившихся случаев нарушений режима прекращения огня со стороны ополченцев за последние две недели.

1 сентября сообщалось, что представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и СЦКК от самопровозглашенной Донецкой Народной Республики попали под обстрел украинских силовиков.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и заявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил (ООС).

С 21 июля в Донбассе действует режим прекращения огня, однако стороны постоянно обвиняют друг друга в нарушении перемирия.

СЦКК создан в рамках Минских соглашений, в него вошли представители самопровозглашенных республик, России и Украины. В декабре 2017 года в российском МИДе сообщили, что РФ прекращает работу в рамках СЦКК из-за позиции украинской стороны.