Глава МИД Украины рассказал о сроках завершения войны в Донбассе

Команда президента Украины Владимира Зеленского планирует завершить конфликт в Донбассе как можно скорее, при этом добиться прогресса в урегулировании хочет до конца года. Об этом рассказал глава МИД Украины Вадим Пристайко.

Заявление было сделано по итогам встречи советников лидеров «нормандской четверки» в Берлине, сообщает «Укринформ».

По словам Пристайко, на переговорах были достигнуты определенные успехи.

«Мы хотим завершить эту войну, и президент Зеленский несколько раз объяснял: мы не можем себе позволить еще пять лет находиться в том состоянии, в котором находимся сейчас, и экономически, и финансово», — отметил он.

Министр подчеркнул, что Киев не готов идти на «неприемлемые компромиссы» по урегулированию ситуации, однако решить вопрос силой также не способен, иначе уже бы сделал это.

28 августа канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонные переговоры с Владимиром Зеленским. Обе стороны высказались за продолжение «нормандского формата» и проведение нового саммита. В Кремле отметили, что российская сторона поддерживает идею, но должна быть проделана работа, чтобы встреча получилась результативной.

Вооруженный конфликт в Донбассе длится с 2014 года. Он начался после госпереворота на Украине и отказа региона признавать новую власть. В результате Киев начал военную операцию, а жители Донбасса объединились в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики.