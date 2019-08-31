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Пушков прокомментировал обещание нового главы МИД Украины о Донбассе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Заявление нового главы МИД Украины Вадима Пристайко о разрешении кризиса в Донбассе за полгода амбициозно, но сомнительно. Об этом рассказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

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По его словам, для начала Киеву необходимо выполнить первый и второй пункты Минских соглашений, а именно прекратить обстрелы и отвести тяжелые вооружения, цитирует RT сообщение политика в Twitter.

Также Пушков посоветовал Пристайко не брать пример с бывшего министра иностранных дел Павла Климкина.

30 августа во время выступления в Верховной раде Пристайко рассказал, что президент страны Владимир Зеленский в качестве приоритетных задач поставил перед внешнеполитическим ведомством решение конфликта в Донбассе и «возвращение» Крыма.

В середине августа стало известно, что офис президента Зеленского подготовит концепцию переходного правосудия для Крыма и Донбасса. Это будет сделано «с целью восстановления мира и законности» в этих регионах.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался после государственного переворота в Киеве в 2014 году. Жители Донбасса выступили против новой власти и заявили о создании независимых ДНР и ЛНР (Луганской народной республики). Власти Киева начали против них так называемую антитеррористическую операцию. Вопрос об урегулировании конфликта обсуждался контактными группами в Минске, были приняты решения о прекращении огня. Однако пункты Минских соглашений регулярно нарушаются.

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