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На Украине при перемещении военной техники погиб военнослужащий

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Фото: ТАСС/Михаил Палинчак/пресс-служба президента Украины
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Украинский военнослужащий погиб из-за нарушения мер безопасности при перемещении военной техники. Об этом сообщило оперативное командование «Север» ВСУ Украины в субботу, 7 сентября.

Инцидент произошел в Черниговской области рядом с селом Гончаровское. Проводятся следственные действия.

27 августа сообщалось о гибели украинского военнослужащего в Одесской области. Морпех погиб от ранения в голову, нанесенного сослуживцем.

Аналогичные случаи происходили в украинских войсках и ранее. Так, 20 июня украинский командир, находясь в состоянии алкогольного опьянения, расстрелял своих подчиненных, которые пытались уйти с позиций.

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