Крепость для копа

После того как офицер полиции во Флориде застрелил чернокожего музыканта, нарушив все должностные инструкции, судьба его казалась предрешенной. Увольнение из органов, суд и перспектива длительного тюремного срока, а то и высшей меры наказания. Однако адвокат экс-копа нашел лазейку, которая, возможно, позволит убийце вообще избежать наказания. К каким последствиям может привести этот прецедент — разбирался iz.ru.

— C ним что-то не так. Он смотрит на меня, у него что-то в руках, я не знаю, чего он хочет.

— Просто скажите мне, если он что-то сделает, ладно?

— Как скоро офицер будет здесь?

— К вам уже выехали, просто скажите мне, если этот парень что-то сделает.

— Ок. Этим засранцам всегда удается скрыться. Когда подъедете к зданию, поверните налево, по сути, вам надо зайти за здание.

— То есть это слева от здания?

— Нет, вы заходите через центральный вход, а затем поворачиваете налево, то есть прямо, потом налево... Черт, он убегает!

— Он убегает? В какую сторону?

— В сторону другого выхода к нашему району.

— К какому выходу он направляется?

— К черному... Черт (неразборчиво)

— Вы следуете за ним?

— Да.

— Ок, не делайте этого.

Этот диалог стал прелюдией к резонансному убийству, произошедшему в 2012-м в городе Сэнфорд, штат Флорида. Набравшего «911» бдительного гражданина звали Джордж Циммерман, и он был членом «Соседского дозора» (добровольческой организации, участники которой в свободное время следят за порядком у себя в округе). Незадолго до описываемых событий в районе произошло несколько краж со взломом, что послужило стимулом для «Соседского дозора» с усиленным рвением следить за порядком.

Джордж Циммерман Джордж Циммерман Фото: Global Look Press

В результате, когда вечером 26 февраля на глаза Циммерману попался незнакомый чернокожий подросток в низко надвинутом капюшоне, он сразу же вызвал у «дружинника» подозрения. Совету оператора Циммерман не внял и решил лично выяснить, куда же побежал тинейджер. Более того, вскоре Циммерман вступил с ним в словесную перепалку. Закончилось это тем, что подросток повалил «дружинника» на землю и начал избивать. И тогда Циммерман выстрелил. Ранение оказалось смертельным. Погибшего звали Трейвон Мартин, ему было 17 лет, он шел к дому, где жила его мачеха, и в руках у него не было никакого оружия — только пакетик Skittles и бутылка прохладительного напитка. Вскоре его имя узнала вся страна.

Крепость для белых

Эта печальная история никогда не попала бы на передовицы американских (и не только) газет, если бы не одно обстоятельство: Циммермана оправдали. Его защита в суде базировалась на такой правовой норме, как «доктрина крепости» (stand your ground law). Согласно этому принципу, человек имеет право защищать свое жилье от незаконного вторжения любым доступным способом, включая огонь на поражение.

пистолет Сотрудник полиции Сэнфорда держит пистолет, который использовался для убийства Трайвона Мартина Фото: Global Look Press/Joe Burbank

«Доктрина крепости» представлена в законодательстве большинства американских штатов. Но во Флориде эта норма трактуется расширено — речь идет не только о праве на оборону своей собственности, но и любого занимаемого на законных основаниях места, в том числе участка земли, на котором человек просто стоит. Более того, если до 2005 года закон предписывал сначала попытаться избежать столкновения и только если это не удалось, позволял стрелять, то сейчас жители штата могут сразу открыть огонь, если полагают, что их жизни или здоровью угрожает очевидная опасность. Лежа на земле и получая удар за ударом, Циммерман счел, что такая угроза существует. Суд с ним согласился.

После этого случая о том, что такое «доктрина крепости», узнали даже те, кто никогда юриспруденцией не интересовался. Возмущенные правозащитники голосили о том, что нельзя видеть преступника в каждом чернокожем подростке, надвинувшем на глаза капюшон. Их поддержал сам Барак Обама — в то время президент США, — сказавший, что, если бы у него был сын, то выглядел бы он в точности, как Трейвон Мартин. Некоторые граждане обратили внимание на то, что все присяжные были белыми — из чего сделали вывод: имел место очередной акт расовой дискриминации. В итоге в целом ряде городов прошли акции протестов против угнетения чернокожих (многие из этих манифестаций закончились погромами). Циммерман, опасаясь расправы, вынужден был податься в бега.

акции Участник акции в память о Трейвоне Мартине Фото: Global Look Press

Примечательно, что незадолго до процесса по делу об убийстве Мартина суд вынес обвинительный вердикт женщине, попытавшейся воспользоваться правом на самооборону. В 2010-м чернокожая Марисса Александер сделала предупредительный выстрел в сторону своего мужа Рика Грея. Никто не пострадал. Однако суд счел этот инцидент попыткой убийства с применением огнестрельного оружия и приговорил Мариссу к 20 годам тюрьмы. Слова обвиняемой о том, что супруг неоднократно угрожал ее убить, подтверждаемые полученными от Грея SMS, ей не помогли. Лишь после скандала с делом Циммермана приговор пересмотрели и Александер вышла на свободу.

Этот случай стал частью дискуссии о «доктрине крепости». Ее критики указывали, что присяжные больше верят белым, чем неграм. Да и сама формулировка, позволяющая стрелять на поражение, если человек имеет «обоснованные убеждения в необходимости» этого действия, слишком расплывчата и открывает простор для злоупотреблений.

Копы тоже граждане

С тех пор «доктрина крепости» продолжала оставаться предметом дискуссий, но из сферы внимания СМИ и общественности выпала. Ситуация изменилась, когда апеллировать к этой норме решили те, кому по долгу службы положено охранять чужие жизни и имущество, — полицейские.

«Положения закона распространяются на всех граждан, — утверждает адвокат Эрик Шварцрайх. — Значит, они распространяются и на стражей порядка. Зачем нужен закон, затрагивающий одних граждан, но не касающийся других?»

Звучит резонно. Но полицейские и так могут законно применять оружие. Более того, даже в спорных случаях, когда оправданность использования табельного оружия неочевидна, суд обычно становится на сторону стражей порядка.

копы Фото: Global Look Press/Jacob Langston

Так зачем же копам «доктрина крепости», если их право на выстрел и так защищено законом?

Ответом служит история, произошедшая в 2015 году. Чернокожий барабанщик Кори Джонс возвращался домой с концерта. По дороге у него сломалась машина, и Джонсу не оставалась ничего другого, как ждать эвакуатор. Хотя была уже глубокая ночь, Джонс вряд ли сильно нервничал — с собой у него был пистолет. Оружие он купил легально, полагая, что с ним будет чувствовать себя спокойнее, перевозя выручку от выступлений. Этот пистолет, из которого так и не было сделано ни одного выстрела, найдут возле тела Джонса.

Убил музыканта не грабитель, а офицер полиции Нуман К. Раджа. По словам самого Раджи, его внимание привлек автомобиль, стоявший на обочине. Когда же он подошел к этой машине, утверждает полицейский, на него выпрыгнул мужчина с пистолетом в руке. Важный нюанс: Раджа был не в форме. И он никак не обозначил, что является сотрудником полиции. До сих пор не совсем понятно, что же произошло в тот момент, но Джонс бросился бежать, а Раджа открыл по нему огонь. Более того, как следует из материалов следствия, стрелять он продолжил, даже когда Джонс уронил пистолет на землю. Из шести выпущенных пуль три попали в цель.

Раджа вскоре был уволен из полиции и оказался под следствием. Уже во время процесса выяснилось, что он соврал, сказав, что, перед тем как подойти к машине Джонса, позвонил «911» — на самом деле офицер сделал это уже после того, как застрелил музыканта. Информационный фон разбирательства был для офицера Раджа крайне неудачным — в США не утихали протесты и скандалы, вызванные неоправданным применением полицейскими насилия в отношении чернокожих.

В общем, перспективы дела экс-копа в суде казались довольно мрачными : убийство первой степени — а именно на такой формулировке настаивает большое жюри — карается во Флориде строго, вплоть до высшей мерой наказания, а в этом штате смертная казнь не отменена. И вот тут-то адвокаты Раджи и решили разом отмахнуться от всех обвинений, заявив, что на их подзащитного распространяется «доктрина крепости».

«Чудовищный прецедент»

С точки зрения юриспруденции, ситуация сложилась очень интересная и даже парадоксальная. Апологеты права полицейских апеллировать к «доктрине крепости» говорят, что в противном случае копы оказываются поражены в правах по сравнению с прочими американцами. «Офицер Раджа столкнулся с человеком, который направил на него пистолет, и сделал то же, что сделал бы любой на его месте: защитил себя. Ни один обычный гражданин не был бы осужден за то, что сделал офицер Раджа», — говорит представитель защиты Ричард Любин.

Их оппоненты считают, что всё обстоит с точностью до наоборот. Копы — это не «обычные граждане», их специально готовят к подобным ситуациям и к тому, чтобы не множить, а минимизировать насилие. А поскольку у копов и так есть право применять оружие, если им дать еще и возможность ссылаться на «доктрину крепости», то в суде у них появится козырь, которого прочие американцы лишены.

По словам адвоката Бенджамина Крампа (представляет интересы семьи Кори Джонса), если стражи порядка все-таки получат право использовать «доктрину крепости», это «создаст чудовищный прецедент». «Если действие этого принципа распространить и на работающих на улицах офицеров полиции, они смогут убивать, оправдываясь тем, что им стало страшно», — уверен юрист.

барабанщик Друзья и семья молятся во время поминальной службы, отмечая годовщину смерти Кори Джонса Фото: Global Look Press/Richard Graulich

Копы в огне

Нуман К. Раджа — не первый флоридский полицейский, пытающийся оправдаться с помощью «доктрины крепости». Одним из первых был офицер Хуан Каамано, обвинявшийся в том, что пинал уже скрученного другими полицейским преступника. Суд счел, что оснований для апелляции к «доктрине крепости» в этом случае не было. Больше повезло Питеру Пераце, застрелившему в 2013-м чернокожего Джермейна МакБина. У МакБина в руках была пневматическая винтовка (выглядевшая, как огнестрельная), а из-за наушников он не слышал, что кричал ему полицейский. Пераце, решив, что вооруженный негр просто игнорирует его команды, открыл огонь. В итоге полицейский был оправдан.