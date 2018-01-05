Около 1 тыс. человек застрелила полиция США за 2017 год

В результате применения полицейскими огнестрельного оружия около 987 человек погибли в 2017 году в США. Это на двадцать четыре человека больше, чем в 2016 году.

Как сообщают американские СМИ, 22% всех застреленных в 2017 году — афроамериканцы. Однако вместе с тем число убитых безоружных афро-американцев по сравнению с 2015 годом снизилось с 36 до 19 человек.

Как пишет издание Washington Post, национальный подсчет случаев применения огнестрельного оружия полицией начался в 2014 году. Тогда белый полицейский застрелил темнокожего подростка в округе Сент-Луиса.

«Внимание к этой проблеме заставило полицейских стать осторожнее в ситуациях с безоружными», — отметил исполнительный директор Исследовательского форума начальников полиции Чак Векслер.

Ранее портал iz.ru сообщал, что белка атаковала полицейских в Нью-Йорке.