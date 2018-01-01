Полиция Лондона сообщила о четырех убийствах в городе за сутки

Четыре случая убийств в результате ножевых ранений произошло за сутки в Лондоне. Соответствующие данные опубликованы на сайте Скотленд-Ярда. По информации правоохранительных органов, данные преступления между собой не связаны. Три случая убийств произошли 31 декабря, еще одно — 1 января.

«Детективы расследуют четыре несвязанных убийства в Лондоне: три в канун Нового года и четвертое — утром в первый день нового года», — приводит заявление лондонской полиции RT.

К настоящему времени полицейским удалось задержать пятерых подозреваемых по одному из дел.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в дни рождественских праздников в одном из парков Лондона с ножевыми ранениями т травмой головы была найдена 22-летняя Юлиана Тудос. По данным СМИ, у девушки могло быть российское гражданство. В настоящее время эту информацию уточняет посольство РФ в Великобритании.