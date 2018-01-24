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Американец покусал полицейскую собаку при аресте

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Фото: Global Look Press/Alex Milan Tracy/ZUMAPRESS
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В американском штате Нью-Гэмпшир мужчина искусал полицейскую собаку при задержании, сообщает Reuters.

Полицейские прибыли в дом, где произошло убийство. Оба преступника, находившиеся в здании, оказали сопротивление. 

«Один укусил собаку, собака укусила его в ответ, после чего сотрудникам пришлось применить электрошокер», — рассказали полицейские, отметив, что это первый подобный случай на их памяти. 

По словам лейтенанта Джейсона Киллари, пес не получил серьезных ранений. Он отметил, что кусать собаку было весьма необдуманным поступком, так как в этом деле животные «действительно хороши». В итоге мужчине предъявили обвинения не только в убийстве, но и в сопротивлении сотрудникам полиции, а также нападении на собаку. 

Ранее в январе карликовая собака отважилась вступить в схватку с 3,5-метровым крокодилом, чтобы защитить своих хозяев.

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