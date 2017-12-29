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В США погибли 128 полицейских в 2017 году

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Фото: REUTERS/Brendan McDermid
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В 2017 году в США 128 полицейских погибли при исполнении служебных обязанностей. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Национальный мемориальный фонд сотрудников правоохранительных органов США.

В заявлении фонда указывается, что восемь сотрудников полиции попали в засады, 44 погибли от огнестрельных ранений, «в том числе во время вызовов по урегулированию семейных конфликтов», 47 разбились насмерть в ДТП.

Отмечается, что в прошлом году при исполнении обязанностей погибли 143 полицейских, 66 из них были убиты преступниками. При этом стражами правопорядка в 2017 году было убито более 970 человек, а в 2016 году — 963 человека.

28 декабря сообщалось, что количество преступлений в 2017 году стало рекордно низким за последние 50 лет. Так, число случаев убийств снизилось на 12,5% по сравнению с 2016 годом, случаев нападений, ограблений и угонов автомобилей — на 10% 

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