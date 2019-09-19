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Появились фото с места стрельбы на станции метро «Рязанский проспект»

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Фото: РЕН ТВ
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Сайт телеканала РЕН ТВ опубликовал фотографии из комнаты полиции на станции метро «Рязанский проспект» в Москве, где накануне, 18 сентября, произошла перестрелка.

Именно в этом помещении сотрудники УСБ на Московском метрополитене Алексей Лимонов и Максим Веялко намеревались задержать сотрудника полиции метрополитена Алексея Смирнова по подозрению в получении взятки от гражданина без документов.

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Фото: РЕН ТВ

Когда Лимонов и Веялко вошли в комнату, Смирнов открыл огонь. На полу комнаты видны следы крови, на стенах — повреждения от пуль.

Ранее было опубликовано видео с улицы, на котором Веялко пытается убежать от Смирнова. В результате стрельбы правоохранитель погиб на месте от полученных ранений. Лимонова госпитализировали в НИИ имени Склифосовского, ночью ему была проведена операция. Сейчас пострадавший находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.

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Фото: РЕН ТВ

Смирнов задержан, его ждет допрос. Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ). По данным СМИ, размер взятки составлял 1 тыс. рублей.

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