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Раненного при перестрелке в Москве полицейского перевели в реанимацию

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Сотрудника УСБ на Московском метрополитене подполковника Алексея Лимонова, пострадавшего при перестрелке в Москве, перевели в реанимацию, медики стабилизировали его состояние. Об этом 19 сентября сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

«Операция закончилась глубокой ночью, он переведен в реанимацию, его состояние стабильно тяжелое», — сообщил собеседник агентства.

По словам источника «Интерфакс», пострадавший поступил с ранениями в шею и живот и большой кровопотерей.

Инцидент произошел вечером 18 сентября в вестибюле станции метро «Рязанский проспект», уточняет «Газета.ру». Пострадавший вместе с напарником Максимом Веялко намеревались задержать сотрудника полиции метрополитена по подозрению в получении взятки от гражданина без документов. Правоохранитель оказал сопротивление и открыл стрельбу.

В результате Веякло погиб на месте, а Лимонов был госпитализирован в НИИ им. Склифосовского.

По данным сайта телеканала РЕН ТВ, размер взятки составил 1 тыс. рублей. Открывший стрельбу старший прапорщик Алексей Смирнов задержан, его ждет допрос. Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ).

Ранее было опубликовано видео попытки Веялко убежать от открывшего стрельбу Смирнова.

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