Уголовное дело возбудили в отношении расстрелявшего коллег полицейского

Следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудника полиции, открывшего стрельбу по своим коллегам. В результате ЧП один полицейский погиб, второй был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»)», — сообщается на сайте следственного управления СК по Москве в среду, 18 сентября.

Отмечается, что подозреваемый был задержан и вскоре будет доставлен в следственное подразделение для допроса.

По данным следователей, ЧП произошло вечером 18 сентября в вестибюле станции метро «Рязанский проспект» при попытке задержания сотрудника полиции метрополитена, подозреваемого в получение денежных средств от гражданина без документов. Правоохранитель оказал сопротивление и открыл стрельбу из табельного оружия по своим коллегам. В результате один из полицейских погиб на месте, второй был доставлен в больницу.

Телеканал РЕН ТВ ранее уточнял, что размер взятки составил 1 тыс. рублей. Журналисты также узнали, что задержанным оказался старший прапорщик Алексей Смирнов.