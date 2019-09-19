Попытка раненого полицейского сбежать от стрелявшего коллеги попала на видео

Камеры наблюдения вблизи станции метро «Рязанский проспект» запечатлели попытку полицейского Максима Веялко убежать от сотрудника ППС Алексея Смирнова, открывшего стрельбу по коллегам. Кадры опубликовал телеканал РЕН ТВ.

На них видно, как Веялко выбегает из метро. В него попали несколько пуль. Через некоторое время от полученных ранений он скончался.

Инцидент произошел 18 сентября в вестибюле станции.

Смирнов подозревался в получении взятки в 1 тыс. рублей. На его задержание прибыли подполковник Максим Веялко и Алексей Лимонов.

Однако подозреваемый достал табельное оружие и открыл по огонь по коллегам. Веялко скончался, Лимонов госпитализирован. Медикам удалось стабилизировать его состояние.

Смирнов задержан и доставлен в отделение. Возбуждено уголовное дело.