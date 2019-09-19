Прямой эфир

Попытка раненого полицейского сбежать от стрелявшего коллеги попала на видео

0
Фото: РЕН ТВ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Камеры наблюдения вблизи станции метро «Рязанский проспект» запечатлели попытку полицейского Максима Веялко убежать от сотрудника ППС Алексея Смирнова, открывшего стрельбу по коллегам. Кадры опубликовал телеканал РЕН ТВ.

На них видно, как Веялко выбегает из метро. В него попали несколько пуль. Через некоторое время от полученных ранений он скончался.

Инцидент произошел 18 сентября в вестибюле станции.

Смирнов подозревался в получении взятки в 1 тыс. рублей. На его задержание прибыли подполковник Максим Веялко и Алексей Лимонов.

Однако подозреваемый достал табельное оружие и открыл по огонь по коллегам. Веялко скончался, Лимонов госпитализирован. Медикам удалось стабилизировать его состояние.

Смирнов задержан и доставлен в отделение. Возбуждено уголовное дело.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Уголовное дело возбудили в отношении расстрелявшего коллег полицейского
В МВД подтвердили убийство полицейским коллеги в Москве

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019