В пригороде Лос-Анджелеса произошла стрельба
В пригороде Лос-Анджелеса произошла стрельба, в результате которой погиб по меньшей мере один человек. Об этом 18 сентября сообщил телеканал NBC со ссылкой на полицию.
По имеющейся информации жертвой стрельбы в Уилмингтоне стала девушка. Также ранения получили мужчина и женщина. их доставили в больницу.
На данный момент полиция разыскивает стрелка.
Ранее сообщалось, что в Мексике злоумышленники ворвались в дом и расстреляли шесть человек, в том числе двух детей.