В пригороде Лос-Анджелеса произошла стрельба, в результате которой погиб по меньшей мере один человек. Об этом 18 сентября сообщил телеканал NBC со ссылкой на полицию.

По имеющейся информации жертвой стрельбы в Уилмингтоне стала девушка. Также ранения получили мужчина и женщина. их доставили в больницу.

На данный момент полиция разыскивает стрелка.

Ранее сообщалось, что в Мексике злоумышленники ворвались в дом и расстреляли шесть человек, в том числе двух детей.