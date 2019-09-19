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В пригороде Лос-Анджелеса произошла стрельба

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Фото: Depositphotos
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В пригороде Лос-Анджелеса произошла стрельба, в результате которой погиб по меньшей мере один человек. Об этом 18 сентября сообщил телеканал NBC со ссылкой на полицию.

По имеющейся информации жертвой стрельбы в Уилмингтоне стала девушка. Также ранения получили мужчина и женщина. их доставили в больницу.

На данный момент полиция разыскивает стрелка.

Ранее сообщалось, что в Мексике злоумышленники ворвались в дом и расстреляли шесть человек, в том числе двух детей.

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