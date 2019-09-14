В Сиэтле в результате стрельбы погиб человек

В США в городе Сиэтл произошла стрельба, в результате которой погиб один человек. Об этом в субботу, 14 сентября, сообщает CNN.

По данным издания, неизвестный открыл огонь по людям на станции легкого метро. В результате случившегося пострадали три человека, один скончался в больнице. Мотивы стрелка неизвестны, полиция его разыскивает.

В начале августа 20 человек погибли, еще 40 получили ранения в результате стрельбы в районе торговых центров Walmart и Cielo Vista Mall в Эль-Пасо в американском штате Техас.

Среди погибших — шесть граждан Мексики, еще семь мексиканцев получили ранения. Полиция задержала подозреваемого — 21-летнего Патрика Крузиуса.

Перед нападением он опубликовал в интернете манифест против мигрантов, в частности против латиноамериканцев, «наводнивших» Техас.