В Сиэтле в результате стрельбы погиб человек
В США в городе Сиэтл произошла стрельба, в результате которой погиб один человек. Об этом в субботу, 14 сентября, сообщает CNN.
По данным издания, неизвестный открыл огонь по людям на станции легкого метро. В результате случившегося пострадали три человека, один скончался в больнице. Мотивы стрелка неизвестны, полиция его разыскивает.
В начале августа 20 человек погибли, еще 40 получили ранения в результате стрельбы в районе торговых центров Walmart и Cielo Vista Mall в Эль-Пасо в американском штате Техас.
Среди погибших — шесть граждан Мексики, еще семь мексиканцев получили ранения. Полиция задержала подозреваемого — 21-летнего Патрика Крузиуса.
Перед нападением он опубликовал в интернете манифест против мигрантов, в частности против латиноамериканцев, «наводнивших» Техас.