Несколько человек стали жертвами стрельбы в голландском Дордрехте

Голландская полиция заявила, что 9 сентября в результате стрельбы в городе Дордрехт в Нидерландах погибли несколько человек, еще один получил серьезные ранения. Об этом сообщает телеканал Euronews.

При этом ряд других СМИ сообщают только о ранении нескольких человек. Отмечается, что начато расследование. Подробности инцидента выясняются.

3 сентября четырнадцатилетний подросток из города Элкмонт в США застрелил пятерых членов своей семьи, выбросил пистолет и вызвал полицию.Три человека погибли на месте преступления, двое уже в больнице. О мотивах подростка пока ничего не известно. Также не ясно, где он взял оружие.