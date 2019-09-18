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В Мексике группа преступников застрелила шесть человек

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Фото: Global Look Press/Igor Alecsander/imageBROKER.com
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В Мексике группа преступников застрелила шесть человек. Об этом 18 сентября сообщает ТАСС.

Отмечается, что среди жертв оказались двое детей. Кроме шести погибших еще двое человек получили ранения.

Полицейским удалось задержать троих подозреваемых в нападении. У них было обнаружено оружие и около килограмма наркотических веществ. По имеющимся данным, преступление могло быть совершено из-за мести.

31 августа сообщалось, что на западе Мексики девять человек стали жертвами столкновения двух преступных группировок.

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