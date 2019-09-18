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В Москве задержан подозреваемый в стрельбе во время дорожного конфликта

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Фото: ГУ МВД России по г. Москве
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Московская полиция задержала мужчину, подозреваемого в стрельбе во время дорожного конфликта. Об этом сообщил столичный главк МВД.

С заявлением в полицию обратилась женщина. Она сообщила, что в ходе ссоры, возникшей на Варшавском шоссе, неизвестный ранил ее знакомого в шею из предмета, похожего на пистолет. Пострадавший был госпитализирован. Когда именно произошел инцидент, в сообщении не уточняется.

Подозреваемого, 32-летнего мужчину, задержали в Московской области. Возбуждено дело о хулиганстве, фигуранта отпустили под подписку о невыезде.

В июле в Москве мужчина обстрелял двух девушек, отказавшихся с ним знакомиться. Пострадавшим госпитализация не потребовалась.

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