В Москве задержан подозреваемый в стрельбе во время дорожного конфликта

Московская полиция задержала мужчину, подозреваемого в стрельбе во время дорожного конфликта. Об этом сообщил столичный главк МВД.

С заявлением в полицию обратилась женщина. Она сообщила, что в ходе ссоры, возникшей на Варшавском шоссе, неизвестный ранил ее знакомого в шею из предмета, похожего на пистолет. Пострадавший был госпитализирован. Когда именно произошел инцидент, в сообщении не уточняется.

Подозреваемого, 32-летнего мужчину, задержали в Московской области. Возбуждено дело о хулиганстве, фигуранта отпустили под подписку о невыезде.

В июле в Москве мужчина обстрелял двух девушек, отказавшихся с ним знакомиться. Пострадавшим госпитализация не потребовалась.